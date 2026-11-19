Mindazon beszédek közepette, amelyek arról szólnak, hogy Robert Pattinson tapasztalatai lehetővé teszik-e számára, hogy meggyőző James Bondot alakítson ki, senki sem érzi annyira tanulságosnak, mint amikor börtönbe került.

2016 közepe volt, és Pattison nem követett el semmilyen bűncselekményt, de nagyon szerette volna, hogy olyan valakinek lássák, aki elkövet. Pattinson Connie Nikas, szökésben lévő szélhámos szerepére készült a Safdie Bros. szökevényes drámájában. Jó időt.

A Safdie-ék ismertek néhány bebörtönzött embert a Rikersnél, köztük barátjukat, Buddy Duresst, aki a filmben is szerepelni fog. Tehát, ahogy Pattinson 2017-ben elmondta a filmről író riporternek, könyörgött Joshnak, hogy vigye be a létesítménybe. A rendező eleget tett, és miközben benne volt, ő és a leendő James Bond „csak úgy elment mindenhova; nem igazán kértünk engedélyt”, ahogy Pattinson annak idején visszaemlékezett. (Az interjú egy történet része volt, amelynek középpontjában a Queens with the Safdies színes részei körbejárása volt, ez egy önálló történet.)

A pár mélyen bejutott a hírhedten bezárt intézetbe, és az őrökkel és a fogvatartottakkal beszélgettek a belső életről. Az egyik interakció különösen Pattinsonnál ragadt meg.

„Azért vágtam bele ebbe a sminkbe, mert nem akartam, hogy bárki, akivel ott találkoztam, megtudja, ki vagyok, vagy mit csinálok; azt akartam, hogy azt higgyék, hogy tartozom. És azt hittem, meggyőző vagyok. És akkor az egyik fogvatartott azt mondta nekem: „Mit keresel itt? Egy félelmetes-egyenes program miatt?” [The program to influence innocent-adrift teenagers.] Nem győztem meg senkit.”

„Azt hittem, valami kemény fickónak nézek ki, de jól átlát rajtam” – folytatta. (Pattinson arról ismert, hogy hosszú történeteket mesél az interjúkban, de ez igaz – Josh Safdie megerősítette a beszámolót.)

Egyrészt ez a nem meggyőző cosplay egy újabb oknak tűnhet, amiért a színész a rosszul illeszkedő James Bond mellett dönt – általában azt szeretné, ha a 007-es egy kicsit viharvertebb lenne, mint egy csinos tinédzser, még tíz évvel később is (és az is megerősítheti a szkeptikusokat, akiknek nem tetszik, hogy ez amolyan vállalati döntés volt.)

Másrészt mi több James Bondnál, mint Rikers körül lopakodni, és sértetlenül kiszállni?

Egy általános MI6-os találékonyság jellemezte Pattinson idejét, amikor a Safdie-kkel dolgozott. Forró az övétől Szürkület futás közben Pattinson megkereste a korábban együttműködő testvéreket, miután meglátott egy reklámfotót Hosszúlábú papakavicsos, félig önéletrajzi felnőtté váló filmjük. Ezután elolvasta a forgatókönyvüket, hogy mi lesz belőle Vágatlan drágakövek és könyörgött, hogy legyen benne.

A Safdie-ék egyik főszerepében sem látták Pattisont, beleértve a főszereplő középkorú hustlert, akit Adam Sandler alakított. De a film készítőit annyira felkeltette a kitartása, hogy úgy döntöttek, írnak neki egy teljes üldözéses drámát – a filmet, amiből jó lett. Idő.

Édes beszéd, hogy egy pár hatalmas ember bizalmába férkőzik, hogy olyasmit tegyenek érted, amire egyébként nem lennének készen? M büszke lenne.