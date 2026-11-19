A Glastonbury ma reggel bejelentette a 2027-es felhozatalt, de mit szólnak ehhez a rajongók eddig?

A fesztivál a tervek szerint jövő júniusban tér vissza először az idei nyár bukása után. Ma reggel (november 18-án, szerdán) lekerült az ikonikus, Stanley Donwood által tervezett plakát, amely megerősítette a keresztneveket.

Sam Fender, Harry Styles és Billie Eilish mind a főcímre készül, Cher játssza majd az áhított Sunday legends nyerőgépet, és további hatalmas szereplők a felállásban: Massive Attack, Sombr, Little Simz, The xx, Lily Allen, Ezra Collective, Kraftwerk, Angine De Poitrine, Robyn, Chvrches, FKA Screasti, FKA T. Ellie Goudling és Jamie T.

Ez a második alkalom, hogy három önálló fellépés szerepel a főcímekben – Eilish, Paul McCartney és Kendrick Lamar után még 2022-ben –, de ez lesz az első alkalom, hogy minden főszereplő 35 év alatti.

Az elkövetkező hónapokban több név jelenik meg színpadonként.

A felállás megerősítése óta vegyes reakciók érkeztek a rajongók részéről, egyesek azt ünnepelték, hogy „mindenkinek van valami”, míg mások „biztonságos és általános”-ként kritizálták.

„Wunderhorse, Keo, Westside cowboy, De La soul, Jamie T, The Streets, Chvrches, Underworld, Mike D, St Ettiene, Kraftwerk, Dinosaur Jr… Le vagyok nyűgözve” – írta egy valaki az X-en, míg egy másik hozzátette, hogy „már van néhány övszíj, és ha kijönnek a színpadok, még több zenekar lesz”.

Néhányan azt is megosztották, hogy a csalódás új hulláma volt, miután nem kaptak jegyet, az egyik ember így kommentálta az Instagramon: „Miután nem kaptam Glastonbury-jegyet, ki tud bejutni??? Kifizetek neked annyit, amennyit csak akarsz, ÉS adok neked az elsőszülött gyermekemet”, míg mások azt sújtották, hogy idősebb, megalapozottabb fellépésekre vágynak a számla tetejére: „Talán itt az ideje, hogy az új generáció élvezze a 20. fesztivál.”

Headliners egy kicsit mainstream. De mindenki számára van benne valami. — Frank Page (@Frank_Page2003) 2026. november 18

Néhány heveder ott, és még rengeteg banda lesz, amikor megjelennek a színpadi felállások – Luke (@_LukeEdwards_) 2026. november 18

Wunderhorse, Keo, Westside cowboy, de la soul, Jamie T, streets, chvrches, underworld, Mike D, St Ettiene, Kraftwerk, dinosaur Jr. le vagyok nyűgözve — mancsok (@paws1974) 2026. november 18

Másokat azonban kevésbé nyűgözött le a törvényjavaslat, és azzal érveltek, hogy a főcímek nem voltak olyan lenyűgözőek, mint az előző években.

„Miért van újra Billie Eilish? Sam Fender egy jó és nyilvánvaló kiáltás, ezek a felállások csak nagyon gyengék a 10-15 évvel ezelőttihez képest” – írta egy ember, míg egy másik megszólalt: „Hihetetlenül átlagos. Remélhetőleg a még bejelentendő kisebb előadók/színpadok megmentik, de ez a nagyobb művészek listája olyan szegényes, ha figyelembe vesszük, hogy kik vannak kint.”

Egy harmadik a felállást „Rendkívül biztonságos és általános”, valaki pedig „Glorified Radio 1 Roadshow”-nak nevezte.

Glorified Radio 1 Roadshow — prog (@prog_mukga) 2026. november 18

Rendkívül biztonságos és általános – Scott Anderson (@ScottAn22752588) 2026. november 18

Hihetetlenül átlagos. Remélhetőleg a még bejelentésre váró kisebb előadók/színpadok megmentik, de a nagyobb művészek listája olyan szegényes, ha figyelembe vesszük, hogy kik vannak odakint – Ben (@CrusiFex) 2026. november 18

Az egyik név, aki azonban nagy visszhangot kapott, Cher volt – aki a vasárnap délutáni Legend's Slot-on játszik a Piramis Színpadon. Dolly Parton, Lionel Richie, Rod Stewart, Shania Twain, Diana Ross, Kylie Minogue és mások nyomdokaiba lép.

„Most láttam a hírt, omgggggggggggggg” – írta válaszul egy személy, míg egy másik hozzátette: „Dehogyis! Hú… lehet, hogy nekünk is jönnek új zenék…”

„Tekintettel arra, hogy a „Believe” még mindig a legkelendőbb női kislemez az Egyesült Királyság történetében, könnyen előlépteti mindhárom fő címlistát” – tette hozzá egy harmadik.

Gyakorlatilag a Sunday délutáni Legends nyerőgéppel játszik, amely egyébként szinte mindig nagyobb tömeget vonz, mint a tényleges főcímek. Az őrült rész az, hogy Cher 2027 júniusában 81 éves lesz, és valahogy SOHA nem játszotta Glastonburyt 64 éves karrierje során A „Higgy” figyelembe vétele… https://t.co/QxjwOErjNT — Obaino (@iamdpassword) 2026. november 18

Most láttam a hírt is ooooo omgggggggggggg 🤪🤪🤪🤪🤪 — freemo (@Jason0686227318) 2026. november 18

A több hónapos találgatás után, hogy ki léphet fel a Glastóban jövő nyáron, néhányan csalódottak voltak amiatt, hogy a fogadóirodák kedvencei közül néhány nagy név kimaradt a számlából – nevezetesen a Fontaines DC és a The Rolling Stones.

Az ír banda idén a kedvencek közé tartozott, mivel idén kiadták a kritikusok által elismert Dopamine Chamber című albumukat, és 2027-ben egy nagy évre készültek az élőben való játékra.

A The Rolling Stones esetében kizártak minden teljes turnédátumot, mivel Keith Richards nem volt hajlandó rá – de erősen feltételezték, hogy 2013 óta először lépnek fel Glastonburyben. Bár soha nem mondták ki nyíltan, hogy a Piramis Színpadra néznek, Mick Jagger és Ronnie Farm a különálló interjúban nyíltan kinyilvánította az interjúkat.

„Nincs @fontainesdublin? Kibelezve” – ​​osztotta meg egy személy az X-en, míg egy másik azt mondta, hogy „lenyűgözött, hogy Geese és Paul Heaton nincs ott”, mások pedig azt kérdezték: „hol vannak a bandák?” – rávilágítva arra, hogy ritka, hogy egyetlen csoport sem áll a törvényjavaslat élén.

„Következtem, hogy a Rolling Stones ismét a címlapra kerüljön, és új albumuk van, de rengeteg van benne, hogy sokakat szórakoztasson” – írta egy ember.

Glastonbury Fesztivál 2027. Szívet tartottunk, hogy a Rolling Stones ismét a címlapra kerüljön, új albumuk pedig megjelent, de sok van benne, hogy sokakat szórakoztasson. #Glasto2027 pic.twitter.com/WNIgW9Pxad – David Barker (@David_Barker1) 2026. november 18

csodálkozott Geese és Paul Heaton nincsenek ott tbh — Jonny Lindsay (@jonnylindsay__) 2026. november 18

A számlán lejjebb lévő kedvencek közé tartozik Adela, Kacey Musgraves és Lily Allen – utóbbi megteszi az utolsó győzelmi kört elismert „West End Girl” albuma és jövő nyári turnéja miatt.

Nézze meg a felállásra adott további válaszokat alább.

KACEY @ GLASTONBURY — nap (@starrykacey) 2026. november 18

A Glastonbury felállás nagyszerű — Kieo (@kieolfc) 2026. november 18

Képzeld el, hogy 400 fontot fizetsz érte #Glastonbury csak hogy megtudjam, a főcímek Billy Eylash Harry Styles és Sam Fender — tudatlan bolond (@ignorantfool3) 2026. november 18

Úgy értem, láttam Harryt az év elején.

Ha volt jegyem, izgatott vagyok a Massive Attack, The xx, Chase & Status miatt. Adéla lelet, '27-ben fog még robbantani. Tedd úgy, mint az Underworld.

Cher érdekes lesz. #Glastonbury pic.twitter.com/tA50hucTWl — 𝐥𝐚𝐲𝐥𝐚-𝐣𝐚𝐝𝐞 (@lollysuckwell) 2026. november 18

A Fontaines DC-n és a The Rolling Stones-on kívül az Oasis, a Muse, a Taylor Swift, a Madonna és a Rihanna olyan pletykák, amelyek nem valósultak meg.

Egyes rajongók abban reménykedtek, hogy az Oasis jóvátenni fogja a katasztrofális 2004-es főcím-helyszínt, amikor a Live '27 turnéjuk hagyott helyet a fesztivál lezárására, de Liam Gallagher és a Glasto főnöke, Emily Eavis is elutasította a pletykákat.

Eavis is lesújtotta a suttogást arról, hogy Madonna is meghaladta a számlát.

A 2027-es Glastonbury Fesztivál június 23. szerda és június 27. vasárnap között kerül megrendezésre a Worthy Farmban Piltonban, Somersetben. A jegyek és az autóbusz-csomagok 30 perc alatt elkeltek még októberben, röviddel azelőtt, hogy az általános jegyek kevesebb mint 42 perc alatt elfogytak volna. A nem kívánt és kifizetetlen jegyek újraértékesítésére jövő tavasszal kerül sor.

A Glasto 2025-ben a The 1975, Neil Young és Olivia Rodrigo főszereplései, valamint a Kneecap, Lorde, Pulp, CMAT, Franz Ferdinand, RAYE, Haim, Skepta, Charli XCX, The Maccabees és mások szettjei szerepeltek.