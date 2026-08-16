Az Earth, Wind & Fire dobosa, John Paris kómába esett a San Francisco-i bemutató előtti orvosi sürgősségi ellátás után

Az Earth, Wind & Fire dobosát, John Parist indukált kómába helyezték a hónap elején bekövetkezett „kritikus egészségügyi vészhelyzet” következtében.

Az 58 éves férfit augusztus 6-án szállították kórházba, nem sokkal azelőtt, hogy a csapat Lionel Richie-vel együtt fellépett volna a San Francisco-i Chase Centerben.

A műsort néhány perccel a tervezett kezdés előtt elhalasztották, a zenekar azt mondta, hogy „nem tudtak a megbeszéltek szerint fellépni”, mert „együttesünk egyik tagját érintő egészségügyi vészhelyzet”.

A család később hivatalos frissítést osztott meg a Facebookon, amelyben elmagyarázta, hogy a párizsi orvosok kómába helyezték, miközben kritikus ellátást nyújtottak.

„A kezdetektől Kathy és lánya, Kyla mellette maradtak” – olvasható a csütörtökön (augusztus 13-án) kiadott közleményben. „John egyik legközelebbi barátja, Eddie M is hűségesen az ágya mellett maradt minden nap, reménykedve és a család mellett imádkozva.”

Paris később rövid időre magához tért, kinyitotta a szemét, és megkérdezte: „Hol van Kathy?” Miután meglátta a feleségét, barátjához fordult, és viccelődött: „Vigyél innen, ember!”

A frissítés így folytatódott: „Néhány értékes pillanatig mindenki látta azt a Jánost, akit ismer és szeret. Voltak könnyek, nevetés, ölelés és megújult remény. Sajnos ez a pillanat rövid életű volt.”

Családja elmagyarázta, hogy légzési nehézségei voltak, ami miatt az orvosok ismét elnyugtatták, hogy teste „stabilizálódhasson, és továbbra is a lehető legjobb ellátásban részesüljön”.

A nyilatkozat azzal zárult: „John útja még korántsem ért véget. Annyi remény veszi körül.”

Egy GoFundMe kampány közel 70 000 dollárt gyűjtött össze a 75 000 dolláros célból Párizs és családja támogatására. Látogassa meg az oldalt itt.

Az Earth, Wind & Fire két nappal az elhalasztott San Francisco-i fellépés után folytatta turnéját, Sonny Emory volt tagja pedig Párizsba dobolt. A San Francisco-i bemutatót szeptember 26-ra ütemezték át.

Paris 2001-ben csatlakozott a csoporthoz, és korábban olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Patti LaBelle és Sheila E.

Sabrina Carpenter tavaly nyáron, a Lollapalooza című filmben mutatta be a zenekart, miközben Questlove dokumentumfilmje a csoportról, Föld, szél és tűz (éginek lenni vs. ennyi a világ súlya)júniusban mutatták be. Nézze meg a fenti trailert.