Hollywoodi visszaemlékezés: Amikor Dudley Moore megrészegült az Arthurban

Egy pirítós kell Arthuramely a 45 évvel ezelőtti csendes megjelenés ellenére vígjáték klasszikussá vált.

Carl Reiner 1978-as vígjátékának megírása után Az Egy és Egyetlen Henry Winkler főszereplésével Steve Gordont felvették a saját rendezésére Arthur az Orion forgatókönyve. Gordon kezdetben George Segalt és John Belushit fontolgatta a címszerepre, mielőtt Dudley Moore-t elvetette a film sikerétől. 10amelyben a színész Bo Derek oldalán szerepelt.

Arthur Középpontjában az alkoholista playboy, Arthur Bach áll, akit elzárnak családi vagyonától, hacsak nem vesz feleségül egy olyan nőt, akit nem szeret, ami bonyolulttá válik, amikor beleszeret a munkásosztálybeli Lindába, akit Liza Minnelli alakít. Moore akkoriban dicsérte a forgatókönyvet a viccek özöne miatt: „Tíz nevetés egy oldalon, ahelyett, hogy minden 10 oldalon egy nevetés.”

Anne DeSalvo színésznő, aki Gloria szexmunkást alakította, meséli A Hollywood Reporter hogy Moore klasszikus képzettségű zongoraművész szeretettel üdvözölné a forgatáson. „Dudley zongorázott, és azt mondta: „Jó reggelt, Anne” – emlékszik vissza. – Olyan úriember volt.

A főszereplő amerikainak íródott, de Moore meggyőzte Gordont, hogy hagyja megőrizni brit akcentusát: „Steve folyamatosan felhívott, és azt mondta: „Biztos vagy benne, hogy nem tudsz amerikai akcentust csinálni?” Mondtam neki, ha megpróbálom, az lesz a legtorzabb előadás.”

Arthur 1981. július 17-én került a mozikba THRkritikája a „vidám komédiát” és Moore „kifogástalan időzítését” magasztalja. A film a marketing kihívások közepette lassan indult, de a szóbeszéd még hetekig tömegeket vonzott. Arthur lett az év negyedik legtöbb bevételt hozó címe. A film négy Oscar-jelölést kapott, és elnyerte a legjobb férfi mellékszereplő díjat John Gielgud Hobson inasként. Az Oscar-díjat is elnyerte Christopher Cross fő főcímdaláért, a „Best That You Can Do”-ért – Burt Bacharach és Carole Bayer Sager társszerzője –, amely az első helyen állt a filmben. Hirdetőtábla Forró 100.

Gordon egy évvel később, 44 évesen hirtelen meghalt szívrohamban Arthur egyetlen tulajdonsága. Moore és Minnelli visszatért egy 1988-as folytatásért, míg egy 2011-es remake-ben Russell Brand, Jennifer Garner, Greta Gerwig és Helen Mirren szerepelt, de egyik sem érte el az eredeti sikerét, amelyet az AFI 100 legjobb vígjátéka közé soroltak.

Moore, aki 2002-ben, 66 évesen halt meg, miután progresszív szupranukleáris bénulással küzdött, egyszer Arthurt kedvenc szerepének nevezte: „Imádom a karaktert.”

Ez a történet a The Hollywood Reporter magazin augusztus 12-i számában jelent meg. Kattintson ide az előfizetéshez.