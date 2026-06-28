Az End It frontembere megtöri a hallgatást a banánba öltözött emberrel vívott csatáról

Az End It frontembere, Akil Godsey először szólalt meg a vírusos „banánember” incidens óta a banda egyik legutóbbi fellépésén.

A baltimore-i hardcore banda a torontói Lithuanian House-ban játszott június 5-én, amikor Godsey kiszemelt egy rajongót a tömegből, aki banánjelmezt viselt.

Az éjszakáról megosztott felvételeken Godsey előhívta a rajongót, és azzal vádolta, hogy figyelemfelkeltő. Ezután mindenkinek felajánlotta a banda setlistjét, aki „lehúzza a banánt”, majd a tömeg tagjai levették a jelmezt.

A rajongó később az Instagramon felhívta a bandát, és azt írta, hogy „nem volt hajlandó résztvevője”, és ruháit levették „egy zenekar utasítására, akikért fizettem”.

„Az emberek egész életemben próbálták tompítani a csillogásomat” – tette hozzá. – Szar, de már megszoktam.

Most Godsey egy Instagramon közzétett videóban számolt be a visszhangról, a következő felirattal: „Köszönöm a rasszizmust, a halálos fenyegetéseket és az értekezéseket. Nagyon megterhelő volt az egész. Most megyek felnevelni a gyerekemet. Béke.”

A videóban Godsey visszaszorította azokat, akik azt mondták, hogy „csalódottak” benne, mondván, hogy félreértették, milyen az End It zenekar.

„Nyilvánvalóan nem hallgattad a bandát, és nem tudom, mi a fasznak képzelted, hogy itt folyik” – mondta (via Stereogum). „Mi egy kemény banda vagyunk, kemény dolgokat csinálunk.”

Azt is javasolta, hogy a banda véget érhet a bukás következtében, és hozzátette: „Életemben mindenki nagyon szeret. Nagyon jól vigyázok rám. Nincs szükségem a figyelmedre vagy az érvényesítésedre. Rendben leszek. Hé, ha a zenekarnak ki kell lépnie, hát legyen. Azt hiszem, elmegyek dolgozni. Teljesen működőképes felnőtt férfi vagyok.

„Az életben több van, mint amiről azt gondolod, hogy itt folyik” – folytatta. „Nem is tudod, mi folyik itt. Évek óta nem beszéltünk. Feltételezésekből élsz. Ne feltételezd. A szüleim tanítottak erre. De érezd jól magad az életedben, amit magadnak teremtettél.”

Az eredeti incidens megosztotta a hardcore közösséget, egyesek kritizálták a zenekart, amiért arra ösztönözték a tömeget, hogy vegyék le a rajongók jelmezét, míg mások azzal érveltek, hogy a rajongónak ellenséges reakcióra kellett volna számítania, ha újszerű ruhát visel egy hardcore show-n.

Úgy tűnik, hogy a visszhang az End It turnéterveit is érintette, a banda már nem szerepel a Hatebreed Life Of Agony európai turnéjának plakátjain, mivel a törvénytervezet korábbi verzióiban szerepelt.

Az End It 2017-ben alakult Baltimore-ban, debütáló albumuk Wrong Side Of Heaven tavaly augusztusban jelent meg a Flatspot Recordsnál.