Az Ice Cube és Chris Tucker's Sons újragondolja a „Péntek” klasszikus vígjátékot a Los Angeles Rams Draft Promo-nak

A Los Angeles Rams felvette Ice Cube és Chris Tucker fiait, hogy újraalkossák híres apjuk klasszikus vígjátékát. péntek.

O'Shea Jackson Jr. és Destin Tucker az újragondolt felfogást, melynek címe csütörtöka főszereplők Terry Crews, YG, Kevin Dotson, Jared Verse, Byron Young és Big Boy mellett a csapat tervezet kampányának legújabb részében. Ma esett a jövő heti NFL Draft előtt az összes Rams digitális és közösségi platformon.

péntekamelyet F. Gary Gray rendezett Cube és DJ Micimackó forgatókönyve alapján, 1995-ben jelent meg a New Line Cinema-ból. Cube Craig szerepében, Tucker pedig Smokey szerepében szerepelt, két barátjuk, akiknek 200 dollárral kell fizetniük, és tartoznak egy helyi zaklatónak, különben nem lesz szombat. A TBWAChiatDay Los Angeles-i ügynökség partnerei a Rams-szal együttműködve kidolgozták a tervezet újragondolt változatát, amely a péntek „kulturális hatását ünnepli” azokban a közösségekben, ahol a Rams rajongói élnek.

Még az eredetinél is forgattak péntek ház Nyugat-Athén szomszédságában, a SoFi Stadion székhelyétől délkeletre, Inglewoodban. csütörtök Úgy tervezték, hogy a tervezet várakozására és izgalmára összpontosítson, és arra, hogy végül ki szállhat le a Rams-on.

„Ez a projekt Los Angelesnek – az általunk otthonnak nevezett városnak – és kultúrájának, kreativitásának és globális befolyásának ünnepe” – mondta Kathryn Kai-ling Frederick, a Rams marketing igazgatója. „A péntek több, mint egy film; ez egy kulturális próbakő. Azáltal, hogy csütörtökig újragondoljuk, a piszkozathoz kötjük, és valódi rajongói élményekhez kapcsoljuk szerte a városban, olyasmit alkotunk, ami valóban LA-t képviseli.”

csütörtök a rajongók felé irányuló tervezet tevékenység egy darabja. Ide tartozik a Zillow Draft House, a Cinépolis Inglewood közelében, a Hollywood Parkban található pop-up, amely már megnyílt, márkás nappalival, kisméretű gyepfocipályával és kiskereskedelmi élményekkel. Április 23. és 25. között a Rams ad otthont a Hollywood Parkban a Zillow által bemutatott Rams Block Partynak, amelyen karneváli stílusú túrák és játékok, „Main Street” aktiválások és terek lesznek az NFL Draft élőben. A bevétel a Rams Alapítvány javát szolgálja.

Jackson egy veterán színész, aki édesapja alakításával debütált Egyenesen Outta Comptonból. Nemrég szerepelt a Sundance Idiots címében. Egyéb érdemei közé tartozik Swagger, Kokainmedve, Obi-Wan Kenobi, Just Mercy, Den of Thieves, Ingrid Goes West, Godzilla: A szörnyek királya és több. Tucker színész, író és zenész. A kisfilm főszereplője WTAF

Egy kulisszák mögötti kép a Los Angeles Rams draft Special forgatásáról csütörtök. Brevin Townsell/Los Angeles Rams