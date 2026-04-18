Paul McCartney új albuma, amelyen Ringo Starrral dolgoznak együtt

Paul McCartney hamarosan megjelenő szólóalbuma egy új, Ringo Starrral való együttműködést is tartalmaz majd.

A Beatles ikon május 29-én adja ki a The Boys Of Dungeon Lane-t (előrendelés itt), az első a 2020-as McCartney III óta. McCartney a Liverpoolban eltöltött éveinek korábban meg nem osztott emlékeit fogja felfedni, az „eddigi legbelsőbb albumának” nevezve.

Amint azt megerősítette Hirdetőtáblaa lemezen a 'Home To Us' is szerepel majd, amelyen duett lesz régi bandatársával, Starrral. A számot a klasszikus Beatles hangzásra emlékeztetőnek titulálták, és a két énekhang soronként jelenik meg, míg Starr dobokkal is hozzájárul a számhoz.

A dalban állítólag Chrissie Hynde és Sharleen Spiteri is közreműködött, de ahogy McCartney kifejtette, Ringo részvétele a folyamat késői szakaszában jött össze.

„Láttam Ringót, és azt mondtam, hogy dolgoztam ezzel a fickóval, Andrew-val (Watt, producer)” – mondta. „Ringo átjött Andrew stúdiójába, és dobolt egy kicsit.”

Innentől kezdve egy sor félreértés történt, Starr „kicsit dühös” volt Wattra, amikor elhitették vele, hogy a hozzájárulása nem elég, de McCartney-t arra ösztönözte, hogy befejezze a dalt, és a liverpooli gyerekkorukra összpontosítva.

Elküldte a demóját Starrnak, és megkérte, hogy énekeljen rajta, de egy másik félreértés miatt Starr csak a refrénben énekelt, ami miatt McCartney azt hitte, Starrnak nem tetszik a dal. A végén azonban Starr még több dobot és éneket adott hozzá, így lett a kész termék.

A The Boys Of Dungeon Lane állítólag McCartneyt „őszinte, sebezhető és mélyen reflektáló hangulatban találja, aki ritka nyíltsággal ír a háború utáni liverpooli gyermekkoráról, szülei rugalmasságáról, valamint a George Harrisonnal és John Lennonnal megosztott korai kalandokról jóval azelőtt, hogy a világ valaha is hallott volna a Beatlemaniáról”.

A lemez első ízelítője a múlt hónapban érkezett meg a gyengéd kislemez, a 'Days We Left Behind' formájában, amely McCartney-t a „füstös bárok és olcsó gitárok” idejébe repíti vissza, és fentebb meg is hallgathatjátok.

McCartney a közelmúltban a Wings-szel ünnepelte a Beatles utáni életét és idejét, és kiadta a könyvet. Egy menekülő zenekar története tavaly egy antológiagyűjtemény-album és az elismert dokumentumfilm előtt Futás ember – melyik Julia Migenes úgy festette le, mint „buta és kissé makacs, de mindig elragadóan önmaga”.

Starr eközben április 24-én kiadja saját 22. szólóalbumát, a „Long Long Road”-t az UMe-n keresztül, amelyet előrendelhet. itt. Látja, hogy csatlakozik hozzá St. Vincent, Sheryl Crow és Billy Strings, a producer pedig a T-Bone Burnett.

Tavaly a The Beatles „Anthology”-ját új könyvvel, kibővített albummal és a legendás dokumentumfilm-sorozattal ünnepelték kilenc epizódra. Folytatódik Sam Mendes négy Beatles életrajzi filmjének forgatása is, melyekben Paul Mescal McCartney, Joseph Quinn Harrison, Harris Dickinson Lennon és Barry Keoghan Starr szerepel, és 2028-ban kerül bemutatásra.