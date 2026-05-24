Az ikonikus liverpooli helyszín A Jacaranda Paul McCartney-vel együttműködve megváltoztatja a nevét „The Maccarandára”

Az ikonikus liverpooli helyszín, a The Jacaranda Paul McCartney-vel együttműködve megváltoztatta a nevét The Maccarandára.

A híres zenei helyszínt a The Beatles első menedzsere, Allan Williams nyitotta meg 1958-ban, és kulcsszerepet játszott a zenekar kezdeti időszakában. Próbastúdióként használták, és itt írták néhány legkorábbi dalukat, köztük a One After 909-et.

A banda rendszeresen játszott ott The Silver Beetles néven, és a kezdő dobosok, köztük Pete Best meghallgatására használta, és itt ismerkedtek meg Ringo Starrral és Brian Epsteinnel is.

Zenei helyszínként működik a mai napig, a héten pedig a közösségi médiában jelentette be, hogy McCartney-vel összefogva átkeresztelte magát The Maccarandára.

„Igen, ez a valóság” – írták. „Egykori előadónk és ügyfelünk május 29-én megjelent új albuma, a „The Boys Of Dungeon Lane” ünneplésére ideiglenesen megváltoztattuk a nevünket. Pop a The Maccarandában, és kóstolja meg Paul saját koktélját, a Maccarita-t.”

A Jacarandaが明日のイヴェントに供えThe MacCarandaに限定期間で名前を変えるなんて、粋なことをしていたわ！🥰 pic.twitter.com/qfqoNaR2qW — 星加ルミヲ®（Neked vagy az enyém? Productions Ltd.) (@CvcvmberYvki) 2026. május 21

2023-ban a helyszín egy érzelmes hallgatási partit is adott a The Beatles új dalához, a „Now And Then”-hez, ahol a jelenlévők közül sokan sírtak, amikor a dalt először játszották.

A „The Boys Of Dungeon Lane” megjelenése néhány nap múlva McCartney elfoglalt volt az elmúlt hetekben.

évadzáró zenei vendége volt Saturday Night Liveés részt vett a The Late Show utolsó epizódjában is ezen a héten, ahol Stephen Colbert műsorvezetővel duettezett a Beatles másik klasszikusában, a Hello, Goodbye-ban. Megrendítően lekapcsolta a villanyt is utoljára az Ed Sullivan Színházban.

A műsorban új Beatles életrajzi párját, Paul Mescalt is „nagyon aranyosnak” minősítette. Sam Mendes várva-várt négyfilmes sagáját 2028 áprilisában mutatják be.

A „The Boys Of Dungeon Lane” duettet tartalmaz egykori Beatles-zenekartársával, Ringo Starrral a „Home To Us”-ban – nosztalgikus elmélkedés a liverpooli gyökereikről, ami az első vokális együttműködésük.

McCartney másutt arról beszélt, hogy nem tudja megmondani, hogy Bob Dylan milyen dalokat játszott, amikor nemrégiben meglátta, elmagyarázta, miért utál szelfizni, és miért értetlenül áll még mindig „sok ilyen influencer cucc előtt”.

Eközben a 3 Savile Row a londoni Mayfair-ben jövőre megnyílik a nagyközönség előtt az első hivatalos Beatles-rajongói élmény miatt. Az ikonikus 1969-es tetőkoncert helyszínén a rajongók hét emeletnyi archívumhoz és kiállításokhoz juthatnak be, miközben a „Let It Be” stúdiót is újjáépítik.