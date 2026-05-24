A Star Wars Box Office Rebound: A Mandalorian és Grogu komoly nyereséget hoz szombaton 102 millió dolláros hazai nyitással

A göröngyös nyitónap után az Erő hátravetette a súlyát Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

Pénteken Jon Favreau nagy sikerű Disney+ sorozatának játékfilmes adaptációja fenyegetett, hogy a legalacsonyabb bevételt szerezheti a történetben. Star Wars franchise azóta, hogy a Disney 2012-ben megvásárolta a Lucasfilmet.

De minden tét dőlt, amikor a film a franchise legjobb közönségpontszámát, 89 százalékát érte el a Rotten Tomatoes-on, és ugyanilyen erős kilépési pontszámot a PostTrak-on, különösen a fiatalok körében, amikor Baby Yoda, azaz Grogu ugrott a képernyőre. A Disney bennfentesei úgy vélik Mando a legcsaládbarátabb film lehet az ikonikus sorozatban, legalábbis a modern időkben.

Most megvan a harci esélye, hogy megfeleljen vagy felülmúlja a 2018-as szomorú debütálást Solo: A Star Wars történeta Disney-korszak legalacsonyabb nyitójának jelenlegi rekordere. A szerencsétlenül járt önálló film, amely várhatóan 300 millió dolláros bevételt ér el a világméretű bemutatáskor, a Memorial Day hétvégéjét 165 millió dollárral zárta, amelyből 103 millió dollárt fizetett az észak-amerikai négynapos nyaralásért és 63 millió dollárt a tengerentúlon. Szólóamelynek előállítása a forgalomba hozatal előtt óriási 275 millió dollárba került, több tízmillió dollárt veszített. Mandalorian és GroguA nettó költségvetése, bár nem olcsó, jóval szerényebb, 165 millió dollár volt.

Ennek ellenére a Disney és a Lucasfilm vezetői nem voltak kétségesek, mikor Mando A pénteki hazai kassza toplista élén végzett aggasztó, sorozatalacsony 33 millió dollárral 4300 moziból, a 35,4 millió dollár mögött. Szóló a nyitás napján, inflációval nem korrigált.

A nagy wild card a bejárás volt szombaton és vasárnap. Ekkor kerültek szóba a köztudottan nehezen követhető családok. A Walk-up üzlet valóban erős volt szombaton Mando többet keres, mint Szóló. Ezért a stúdió – ​​amely szintén erős vasárnapra számít – most azt vetíti előre, hogy a film a várakozásoknál jóval megelőzve indul majd belföldön, négynapos 102 millió dolláros tengerentúli fuvarral, 165 millió dolláros globális indulással.

A kép minden korcsoportban látható, beleértve az 55 év felettieket is, míg a nemek aránya eddig 67 férfi és 33 százalék nő. A gyerekek, különösen a 13 év alatti fiúk, megőrülnek a filmtől, A CinemaScore-t és 5/5 csillagot adnak neki a PostTrak exit polling szolgáltatáson. A szülők is 5/5 csillagot adtak rá. A közönség a filmet A-CinemaScore-ral és 4,5/5 csillaggal tüntette ki a PostTrakon. A bírálók nem annyira lelkesek, bár a Rotten Tomatoes kritikusainak pontszáma péntek reggelre több ponttal 64 százalékra emelkedett, majd 62 százalékra csökkent. Szóló jobban teljesített a kritikusok körében, 69 százalékos, de borzasztó, 63 százalékos közönségpontszámmal ütötték le, miközben elérte a 393,2 millió dolláros csúcsot.

Disney hiszi Mandalori élvezni fogja a hosszú lábakat a közönség pontszámának köszönhetően, hasonlóan a legutóbbi slágerekhez, beleértve Projekt Hail Mary, Michael és Az ördög Pradát visel 2. Míg a mega-megnyitások a járvány utáni korszakban nagyon kevések, a működő filmek tovább tartanak. És Mando minden prémium formátumban játszik, amelyek a globális jegyeladások 53 százalékát teszik ki, és az Imaxban három teljes hétvégére lefoglalják. Eddig az Imax adja az összes PLF-jegyeladás 15 százalékát, vagyis 24,4 millió dollárt a négy nap alatt, ami a valaha volt harmadik legjobb bemutató az emléknapon.

A tengerentúlon a film minden nagyobb piacon megnyílt az észak-amerikai debütáláshoz, kivéve Dél-Koreát. A jó idő az Egyesült Királyságban, amely a franchise fellegvára, és Európa más részein visszafogta a jegyeladásokat, mivel az emberek rohantak a szabadban tölteni az időt a felhős égbolt és esős napok után, de a Disney arra számít, hogy az elkövetkező napokban minden hiányt orvosolni fognak.

Az új sátorfa, amely az elsőt jelöli Star Wars film hét év múlva kerül a mozikba – folytatja a történetet A mandaloriFavreau sorozata, amely segített elindítani a Disney+-t, és bemutatta a világnak Baby Yodát, aki a remény jelzőfényévé vált közvetlenül a járvány kirobbanása előtt, és 1 milliárd dollár északi értékű kereskedelmi kenyérkeresővé vált.

A hétvége felé haladva a nyomkövetési szolgáltatások megmutatták Mandalorian és Grogu nagyjából 82 millió dollárt nyitott a hazai pénztáraknál a négy napra, míg egyes kiállítók 95 millió dollárt vagy 70 millió dollárt is elértek.

Szombat reggelre a Disney bennfentesei azt mondták, hogy a film a vártnál 92-96 millió dollárral jobb bevételre tett szert a négynapos ünnepi hétvégére, beleértve a 77 millió dolláros sávot is a három napra. A rivális stúdiók a Disneynél is durvábbak voltak, amikor négynapos hazai nyitást jósoltak 95-100 millió dollár között. Mandalori.

A Disney továbbra is rámutat erre Mando a kis képernyőn kezdte életét, így ez teljesen más javaslat, mint a korábbi címek Star Wars pantheon, és új karaktereket mutat be, amelyek nem kötődnek a sagafilmekhez vagy az önálló funkciókhoz. A stúdió szerint a film jelentős értéket képvisel majd a tágabb Disney ökoszisztémában, beleértve a fogyasztói termékeket és a Disney+-t. A mandalori a szolgáltatás történetének legnézettebb eredeti sorozata, több mint 1,3 milliárd órát streamelnek világszerte. A Disney parkjainak Star Wars attrakciói is akcióba lendülnek, köztük egy új Mandalorian és Grogu küldetés a Millennium Falcon: Smugglers Run keretein belül, amely napról napra debütált a filmmel, ami az első a cég számára. Van egy jelentős integráció is Fortnite.

A filmben Pedro Pascal visszatér mandaloriként, egy fejvadászként, más néven Din Djarinként, akit Grogu védelmével bíznak meg. Favreau Noah Kloorral és Dave Filonival közösen írt forgatókönyve alapján rendezte, akit az év elején a Lucasfilm kreatív irányításának felügyelésére neveztek ki Kathleen Kennedy távozását követően (ő George Lucas pártfogoltja volt).

A filmben a mandalorit Sigourney Weaver Ward of the New Republic ezredese bízza meg azzal, hogy megmentsék Rotta the Huttot, akit Jeremy Allen White hangoztat. Martin Scorsese egy emlékezetes, négykarú ételszakácsot is megszólaltat.

Az emléknapi hétvége másik nagy címlapja az elszabadult horror Megszállottságamelyet a YouTube-hírű Curry Barker rendezett. A Focus Features és a Blumhouse-Atomic Monster filmje a második helyen áll a második helyen 22,4 millió dollárral a háromnapos hétvégére, miután szinte hallatlan, 30 százalékos növekedést ért el nyitó bevételéhez képest. A film négynapos 28,2 millió dolláros távot vetít előre 11 napos belföldi összteljesítményre, 58,5 millió dollárra, szemben az egymillió dollártól délre eső csekély gyártási költségvetéssel.

A Lionsgate Michael Jackson életrajzi filmje is továbbra is dacol a várakozásokkal Michael hazai viszonylatban átlépi a 300 millió dolláros határt, a 700 millió dollártól északra eső globális értékkel.

Az ördög Pradát visel 2 Szintén divatos marad, mivel a 20. századi Disney 400 millió dolláros tengerentúli és globális 600 millió dolláros határát ünnepli.

Ezt a történetet eredetileg május 23-án 9:53-kor tették közzé