Az iráni Oscar-jelölt Jafar Panahi szerepelt Karlovy Vary vendéglistáján. Aztán jött az utazási tilalom.

2026.06.26. Az iráni Oscar-jelölt Jafar Panahi szerepelt Karlovy Vary vendéglistáján. Aztán jött az utazási tilalom.

A Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál (KVIFF) nagyon remélte, hogy üdvözölheti Jafar Panahi iráni filmrendezőt (Csak egy baleset volt) 60. és 80. évfordulós kiadására a cseh fürdővárosban. Ám az Oscar-jelölt beutazási tilalma és egy újabb börtönbüntetés, amellyel Iránban sújtja, szétzúzta ezt a reményt.

Június elején egy iráni bíróság helybenhagyta azt az ítéletet, amely Panahit bűnösnek találta a „rezsim elleni propagandában”, egy év börtönbüntetésre és kétéves utazási tilalomra ítélte. A 2025-ös cannes-i Arany Pálma díjazottjának tilos politikai és társadalmi csoportokhoz és egyesületekhez csatlakoznia.

A cseh fesztivál vendégként tekintette meg Panahit a mögötte álló kreatív csapat tagjaként Hijamata Crystal Globe versenyfilm Nader Saeivar iráni rendezőtől (A Tanú), amelyet Panahi készített és szerkesztett. A Kida Khodr Ramadan, Moritz Bleibtreu és Nastassja Kinski főszereplésével készült film az 50 éves Muradra fókuszál, akinek az élete „vájékig megrendül, amikor megtudja, hogy öccse meleg” – olvasható a szinopszisban. „Murad szeretné támogatni testvérét, de hagyományos muszlim családjuk ellenzi, ezért minden oldalról nyomás nehezedik rá – a helyi imámhoz szorosan kötődő édesapja és testvére baráti köre részéről is.”

„Kapcsolatba kerültünk Mr. Panahival, mert segítettünk a filmjének megjelenésében Csak egy baleset volt januárban a cseh mozikban, ezért készítettünk néhány online interjút” – mondja Karel Och, a KVIFF művészeti igazgatója. THR. „Az ő döntő szerepe miatt Hijamatazt akartuk, hogy jöjjön a csapattal. Ez a terv addig a napig volt, amíg megtudtuk, hogy elvették az útlevelét.

Emiatt Och és a KVIFF csapata vegyes érzelmeket táplált. „Nyilvánvalóan nagyon szomorúak vagyunk” – mondja. „Egyszerűen nem tudjuk abbahagyni, hogy csodáljuk ezt az embert, nem csak a művészi képessége, hanem az emberi hozzáállása és a bátorsága miatt is, ami egyszerűen leeső. És ez nem csak Mr. Panahi.”

A KVIFF valóban levetített iráni filmesek filmjeit, köztük Soheil Beiraghi negyedik játékát, Bidad (Felháborodás), amely tavaly elnyerte a zsűri különdíját, és egy 2023-as iráni underground mozi retrospektívet is tartalmazott. „Tudjuk, hogy azok az iráni filmesek, akik filmjeik bizonyos elemeivel és témáival foglalkoznak, tisztában vannak a következményekkel, mégis bátortalanok” – magyarázza Och. „És ez valami igazán elgondolkodtató, és el kell csodálkozni rajta.”

Och kiemeli, hogy a KVIFF programozói csapata a válogatás során a „film művészetét, de valami erős politikai kommentárt is keresi”, kifejti: „Valószínűleg nem vetítenénk le egy olyan filmet, amely csak kijelentés, de mindig nagyon boldogok vagyunk, és szívesen támogatunk egy jó filmet, amelynek politikai hangvétele és nagyon világos politikai elképzelései vannak.”

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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