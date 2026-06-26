Az iráni Oscar-jelölt Jafar Panahi szerepelt Karlovy Vary vendéglistáján. Aztán jött az utazási tilalom.

A Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál (KVIFF) nagyon remélte, hogy üdvözölheti Jafar Panahi iráni filmrendezőt (Csak egy baleset volt) 60. és 80. évfordulós kiadására a cseh fürdővárosban. Ám az Oscar-jelölt beutazási tilalma és egy újabb börtönbüntetés, amellyel Iránban sújtja, szétzúzta ezt a reményt.

Június elején egy iráni bíróság helybenhagyta azt az ítéletet, amely Panahit bűnösnek találta a „rezsim elleni propagandában”, egy év börtönbüntetésre és kétéves utazási tilalomra ítélte. A 2025-ös cannes-i Arany Pálma díjazottjának tilos politikai és társadalmi csoportokhoz és egyesületekhez csatlakoznia.

A cseh fesztivál vendégként tekintette meg Panahit a mögötte álló kreatív csapat tagjaként Hijamata Crystal Globe versenyfilm Nader Saeivar iráni rendezőtől (A Tanú), amelyet Panahi készített és szerkesztett. A Kida Khodr Ramadan, Moritz Bleibtreu és Nastassja Kinski főszereplésével készült film az 50 éves Muradra fókuszál, akinek az élete „vájékig megrendül, amikor megtudja, hogy öccse meleg” – olvasható a szinopszisban. „Murad szeretné támogatni testvérét, de hagyományos muszlim családjuk ellenzi, ezért minden oldalról nyomás nehezedik rá – a helyi imámhoz szorosan kötődő édesapja és testvére baráti köre részéről is.”

„Kapcsolatba kerültünk Mr. Panahival, mert segítettünk a filmjének megjelenésében Csak egy baleset volt januárban a cseh mozikban, ezért készítettünk néhány online interjút” – mondja Karel Och, a KVIFF művészeti igazgatója. THR. „Az ő döntő szerepe miatt Hijamatazt akartuk, hogy jöjjön a csapattal. Ez a terv addig a napig volt, amíg megtudtuk, hogy elvették az útlevelét.

Emiatt Och és a KVIFF csapata vegyes érzelmeket táplált. „Nyilvánvalóan nagyon szomorúak vagyunk” – mondja. „Egyszerűen nem tudjuk abbahagyni, hogy csodáljuk ezt az embert, nem csak a művészi képessége, hanem az emberi hozzáállása és a bátorsága miatt is, ami egyszerűen leeső. És ez nem csak Mr. Panahi.”

A KVIFF valóban levetített iráni filmesek filmjeit, köztük Soheil Beiraghi negyedik játékát, Bidad (Felháborodás), amely tavaly elnyerte a zsűri különdíját, és egy 2023-as iráni underground mozi retrospektívet is tartalmazott. „Tudjuk, hogy azok az iráni filmesek, akik filmjeik bizonyos elemeivel és témáival foglalkoznak, tisztában vannak a következményekkel, mégis bátortalanok” – magyarázza Och. „És ez valami igazán elgondolkodtató, és el kell csodálkozni rajta.”

Och kiemeli, hogy a KVIFF programozói csapata a válogatás során a „film művészetét, de valami erős politikai kommentárt is keresi”, kifejti: „Valószínűleg nem vetítenénk le egy olyan filmet, amely csak kijelentés, de mindig nagyon boldogok vagyunk, és szívesen támogatunk egy jó filmet, amelynek politikai hangvétele és nagyon világos politikai elképzelései vannak.”