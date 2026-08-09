Az LA Jazz Fesztivált John Legend, Janelle Monáe és még sokan mások részvételével törölték

2026.08.09. Az LA Jazz Fesztivált John Legend, Janelle Monáe és még sokan mások részvételével törölték

Az LA Jazz Fesztivált John Legend, Janelle Monáe, Ezra Collective és még sokan mások részvételével törölték.

A rendezvény pénteken (augusztus 7-én) kezdődhetett volna egy nyitóesttel Leimert Park Village-ben, és augusztus 23-ig tartana a Parliament-Funkadelic, a Raphael Saadiq, az Ezra Collective, a Big Freedia, a Free Nationals, a Terrace Martin és a Charlie Wilson további fellépéseivel.

De alig néhány órával a kezdés előtt levágták.

Martin Ludlow szervező, Los Angeles-i városi tanács egykori tagja elmondta Los Angeles Times: „Az On The Beach Fesztivál végleges engedélyezésével kapcsolatos jelentős, előre nem látható, utolsó pillanatban felmerülő közbiztonsági és önkormányzati költségek miatt arra a döntésre jutottunk, hogy sajnos elhalasztjuk az idei induló LA Jazz Fesztivált.

„Bár ezt a döntést rendkívül nehéz volt elérni, a fesztiválon részt vevő közönség és művészek iránti elkötelezettségünk az, hogy a jazz és nagyszerű városunk nagy örökségéhez méltó első osztályú élményben legyen részünk.

„Bátorított bennünket a számlán szereplő művészek, a rajongók és a szponzoraink lelkes támogatása a nyitó eseményen, és alig várjuk, hogy bemutassuk ennek a hihetetlen kulturális lehetőségnek az összes összetevőjét Los Angeles és a világ számára 2027-ben és azután is.”

Kitért arra, hogy az LA Jazz Fesztivál rendezvényeire minden jelenlegi jegytulajdonosnak 30 napon belül teljes összegét visszakapják.

A fesztiválé hivatalos weboldal jelenleg egy rendezvényt hirdet az augusztus 22-23-i hétvégén, és „hamarosan frissített eseményinformációkkal”.

Másutt az Ezra Collective az év elején jelentette be negyedik stúdióalbumát, a 'Here Why Of Hope'-t.

A londoni jazzcsapat szeptember 18-án adja ki a 2024-es „Dance, No One's Watching” folytatását a Partisanon keresztül. Előrendelés/előmentés itt.

Nikola G.
Nikola G.
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