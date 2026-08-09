Az LA Jazz Fesztivált John Legend, Janelle Monáe és még sokan mások részvételével törölték

Az LA Jazz Fesztivált John Legend, Janelle Monáe, Ezra Collective és még sokan mások részvételével törölték.

A rendezvény pénteken (augusztus 7-én) kezdődhetett volna egy nyitóesttel Leimert Park Village-ben, és augusztus 23-ig tartana a Parliament-Funkadelic, a Raphael Saadiq, az Ezra Collective, a Big Freedia, a Free Nationals, a Terrace Martin és a Charlie Wilson további fellépéseivel.

De alig néhány órával a kezdés előtt levágták.

Martin Ludlow szervező, Los Angeles-i városi tanács egykori tagja elmondta Los Angeles Times: „Az On The Beach Fesztivál végleges engedélyezésével kapcsolatos jelentős, előre nem látható, utolsó pillanatban felmerülő közbiztonsági és önkormányzati költségek miatt arra a döntésre jutottunk, hogy sajnos elhalasztjuk az idei induló LA Jazz Fesztivált.

„Bár ezt a döntést rendkívül nehéz volt elérni, a fesztiválon részt vevő közönség és művészek iránti elkötelezettségünk az, hogy a jazz és nagyszerű városunk nagy örökségéhez méltó első osztályú élményben legyen részünk.

„Bátorított bennünket a számlán szereplő művészek, a rajongók és a szponzoraink lelkes támogatása a nyitó eseményen, és alig várjuk, hogy bemutassuk ennek a hihetetlen kulturális lehetőségnek az összes összetevőjét Los Angeles és a világ számára 2027-ben és azután is.”

Kitért arra, hogy az LA Jazz Fesztivál rendezvényeire minden jelenlegi jegytulajdonosnak 30 napon belül teljes összegét visszakapják.

A fesztiválé hivatalos weboldal jelenleg egy rendezvényt hirdet az augusztus 22-23-i hétvégén, és „hamarosan frissített eseményinformációkkal”.

Másutt az Ezra Collective az év elején jelentette be negyedik stúdióalbumát, a 'Here Why Of Hope'-t.

A londoni jazzcsapat szeptember 18-án adja ki a 2024-es „Dance, No One's Watching” folytatását a Partisanon keresztül. Előrendelés/előmentés itt.