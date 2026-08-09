James Gray azt mondta a feleségének, hogy díjat kap Locarnóban. Emlékeztette, hogy vigye ki a szemetet

Vasárnap családi nap. Tehát volt értelme lefoglalni a Locarnói Filmfesztivál 79. kiadását PapírtigrisJames Gray írta és rendezte, Adam Driver, Scarlett Johansson és Miles Teller főszereplésével vasárnap estére. Végül is a lazán önéletrajzi film egy külvárosi család történetét meséli el, amely belegabalyodik az orosz maffiába.

Közvetlenül a Papírtigris vetítésen Gray egy nagymacska szójátékhoz méltónak tűnő pillanatban megkapta a Career Leopard kitüntetést a svájci fesztiváltól.

A város 8000 férőhelyes Piazza Grande terére nézve az amerikai szerző megosztotta az izgalom és az idegesség keverékét, amit érzett.

„Nem számítottam erre a tömegre. Úgy érzem magam, mintha a Beatlesben lennék, vagy valami ilyesmi” – mondta a nagy tömegnek. „Ez nagyon furcsa. Nagyon ideges vagyok, mert általában a kamera mögött vagyok, és kiabálok másoknak, hogy tegyenek valamit, és megmondom nekik, mit tegyenek. És most beszélnem kell. Ez homályosan ijesztő.”

Gray „nagyon megindítónak” is nevezte ezt az élményt, mielőtt némi elhalt humorhoz folyamodott volna. „Amikor elmondtam a feleségemnek, azt mondtam: „Hé, ezt a díjat nekem akarják adni Locarnóban” – osztotta meg a filmrendező. „A feleségem azt mondta:” Ez nagyon szép. Most, ki tudod vinni a szemetet?

Az Egyesült Államok kitüntetettje így folytatta: „Szóval ez… egyfajta perspektívát ad az életbe. De a feleségem érzéseit félretéve, ez nagyon megindító számomra.”

A családi témát folytatva Gray mesélt a locarnói szabadtéri közönségnek Papírtigris: „Nagyjából látni fogod, hol nőttem fel. A legtöbb önéletrajzi jellegű. Látni fogod a környékemet, és azt mondod: „Úristen.” Mert ezzel kerültem ide [award]és onnan jöttem.”

Gray arra a következtetésre jutott, hogy csak azért, mert megkapta az idei karrierleopárdot, a filmrajongók még nem írhatják le róla. – Nem vagyok öreg – mondta. „Remélhetőleg sok jó filmem van, és talán még jobb is. Szóval még ne öregíts el.”