Az „Obsession” minden idők legnagyobb bevételt hozó fesztiválja lett, átveszi a koronát a „Fahrenheit 9/11”-ből

2026.06.09. Inde Navarrette stars as Nikki and Michael Johnston as Bear in Obsession, a Focus Features release.

Megszállottság újabb kasszarekordot döntött meg, mégpedig Curry Barker filmrendező általános iskolás kora előtt.

Globálisan 225,5 millió dollárral a horror sláger mára minden idők legnagyobb bevételt hozó fesztiválcíme, megelőzve Michael Moore politikai dokiját. Fahrenheit 9/11amely 2004-ben világszerte 222 millió dollárt termelt.

A fókusz leszállt Megszállottság a Torontói Filmfesztiválon, a stúdió körülbelül 15 millió dollárért verte le az olyan versenytársakat, mint a Neon és az A24, körülbelül 24 órás üzletkötés után.

Bár a film erősen játszott Torontóban, senki sem tudta, hogy kasszajelenséggé válik, és Barkert a legjobb hollywoodi filmrendezővé fogja válni. A funkció a második és a harmadik hétvégéjén több pénzt keresett, mint az első, amire 1982 óta nem volt példa. ET: A földönkívüli. A negyedik hétvégén mindössze 7 százalékkal csökkent, meghaladva a 2019-es értéket Downton Abbey hogy a Focus minden idők legnagyobb bevételt hozó filmjévé váljon világszerte.

Ami pedig azt illeti Fahrenheit 9/112004 májusában meghajolt Cannes-ban, és elnyerte az Arany Pálmát. A Miramax bírálta a George W. Bush-kormányzatot és az iraki invázió indoklását, de a Disney akkori tulajdonosa megtagadta a vitatott film bemutatását, az alapítók, Harvey Weinstein és Bob Weinstein maguk vásárolták meg a filmet, majd később a Lionsgate-tel és az IFC-vel társultak a megjelenéskor. Egy ideig a Lionsgate minden idők legjobb filmjeként is számított, mielőtt letaszította a trónról. Az éhezők viadala.

Nikola G.
Nikola G.
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