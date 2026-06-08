Nézze meg a The Cure játékát a Treasure és az In Your House című filmekben, több mint egy évtized után először, amikor a 2026-os North Festival szettlistájára váltanak.

A The Cure több mint egy évtizede először játszotta a Treasure-t és az In Your House-t a North Fesztiválon tartott bemutatóján – nézze meg alább.

Robert Smith és társai. Június 7-én, vasárnap este a portugáliai Maia-ban játszották a második nyári fellépésüket, két este azután, hogy visszatértek a színpadra a barcelonai Primavera Sound főszereplőjeként, amely előadást ezrek élvezték, köztük a Fontaines DC Grian Chattenje.

Az Északi Fesztivál szettjében olyan számokat hoztak be, amelyeket nem játszottak a Primaverán, köztük a mélyre szabott „Treasure”-t, egy számot az 1996-os „Wild Mood Swings” című albumukról, és az „In Your House”-t, a goth klasszikust a „Seventeen Seconds” című második albumukról. A dalok 2013 és 2011 óta először jelentek meg a Cure setlistjén.

Más Portugáliában játszott dalok, amelyek nem kerültek be a Primaverán, a 'Want' és az 'M' volt. Nézze meg az előadásról készült felvételeket itt:

Újabb meglepetés ma este Portóban! 🖤 A The Cure 2011 óta először játszotta az „In Your House”-t a Seventeen Seconds-ból. A teljes első ráadást a Seventeen Seconds-nak szentelték, négy dalt adva elő az albumról egymás mellett: • Az Ön házában

• M

• Játssz… pic.twitter.com/12bwtMuhId — A Fanbase fájlok (@dror_nahum) 2026. június 7

A Cure játszott:

'Kizárólag'

'Képek rólad'

'Magas'

„Egy ilyen éjszaka”

„Szerelmes dal”

„A nyár utolsó napja”

'Éget'

„Fascination Street”

„alt.end”

'nyomd'

„menta autó”

„Napok között”

„Mint a mennyország”

'Kincs'

'Akar'

„A mélyzöld tenger széléről”

'Endsong'

„A házadban”

„M”

„Játssz a mai napért”

„Egy erdő”

'Altatódal'

„Rossz szám”

„A séta”

„The Lovecats”

„Péntek Szerelmes vagyok”

„Közel hozzám”

– Miért nem lehetek te?

„A fiúk nem sírnak”

Smith is csatlakozott Olivia Rodrigo-hoz a hétvégén (június 6-án) a Primaverában zajló meglepetéssorozat során, ahol debütáltak a What's Wrong With Me című új duettjükkel. „Úgy érzem, sírni fogok” – mondta Rodrigo a dal végén. „Nem hiszem el, hogy ez a való világban megtörtént, és nem csak a képzeletem szüleménye.”

Miután megkezdték 2026-os nyári brit és európai turnéjukat, következő állomásuk péntek este (június 12-én) lesz az ausztriai Nova Rockban. Az alábbiakban megtekintheti a közelgő brit és ír élő műsoraik teljes listáját, és látogasson el ide a fennmaradó jegyek megvásárlásához.

A The Cure először lép együtt a színpadra a tavaly novemberi londoni Troxy-beli bemutató óta. A koncert mindössze 3000 rajongó előtt volt – köztük a Green Day-s Billie Joe Armstrong, a Radiohead-es Ed O'Brien, Boy George, a Mogwai-s Stuart Braithwaite és Pedro Pascal –, és a legújabb albumuk, a Songs Of A Lost World ünneplésére jöttek.

A The Cure 2026-os brit és ír főműsorai a következők:

JÚNIUS

26 – Marlay Park, Dublin

28 – Belsonic, Belfast

AUGUSZTUS

21 – Élőben a Wythenshawe Parkból, Manchester

23. – Edinburgh Summer Sessions, Royal Highland Showgrounds, Edinburgh

Smith korábban megerősítette, hogy a zenekarnak van még egy új albuma a Songs Of A Lost World után, amely „gyakorlatilag kész”, valamint egy harmadik új lemez is készül. Hozzátette, hogy szeretné, ha ezek közül az albumok közül legalább egy elkészülne és megosztaná őket, mielőtt turnéra indulnak, ami arra utal, hogy egy kiadvány még az új turnédátumok kezdete előtt megérkezhet.

Az énekes azt is hozzátette, hogy el tudja képzelni, hogy az ünneplés egészen a zenekar fennállásának 50. évfordulójáig folytatódjon. „Valószínűleg rendszeresen fogunk játszani a következő évfordulóig – a 2028-as évfordulóig! Ez már a láthatáron van” – osztotta meg.