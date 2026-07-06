Az „Ocean's Eleven” előzmény: Vicky Krieps, George MacKay, Omar Sy csatlakozik Margot Robbie-hoz (exkluzív)

Vicky Krieps, a német-luxemburgi színésznő, aki Paul Thomas Anderson 2017-es filmjében szerepelt A fantomszálés George MacKay, aki leginkább a Sam Mendes című filmben játszott főszerepéről ismert. 1917csatlakoztak a Warner Bros. Pictures névtelen szereplőgárdájához Ocean's Eleven előzmény.

Lauren Ridloff, aki szerepelt A Walking Deadés Jack Holden brit színész is készült a vígjátékos rablás-thrillerre. Omar Sy, a Netflix francia sztárja Csillagfürttárgyalásokat folytat, hogy csatlakozzon a felhívási laphoz.

A nemzetközi mesterszakosok csatlakoznak ahhoz a szereplőgárdához, amelyben már Bradley Cooper, Margot Robbie, Wagner Moura, Monica Barbaro és Josh Gad is szerepel.

Cooper a főszerep és a producerkedés mellett rendez és ír. Robbie a LuckyChap szalagcímén is szerepel a főszerepben és producerként is dolgozik. A cég Tom Ackerley-je is gyárt. A film forgatása várhatóan július végén kezdődik Párizsban, mielőtt Dél-Franciaországba költözne.

A Warners találata Ocean's filmek, amelyek középpontjában az ötletgazda Danny Ocean és a haverjai állnak, akik bonyolult lopásokat hajtottak végre szerte a világon. George Clooney alakította a karaktert a Steven Soderbergh által rendezett filmekben. Ez azonban nem fogja látni, hogy Clooney és társasága visszatér.

Az új fonal egy korabeli darab, az 1963-as Monacói Nagydíjon játszódik. Robbie és Cooper pedig a szülőket játssza. (Moura a darab új gonosztevőjét játssza.)

Nem tudni, hogy a legutóbbi játékosok kik játszanak.

A Warners 2027. június 25-re tűzte ki a megjelenés dátumát. A forgatókönyv korábbi vázlatait Carrie Solomon írta.

Krieps Európában különféle német és francia televíziós és filmes munkáiról ismert, de felkeltette Hollywood figyelmét, amikor Anderson beválogatta. Szál Daniel Day-Lewisszal szemben. 2022-ben a történelmi drámában szerepelt Női ruhaderékErzsébet osztrák császárnőt ábrázolva. A film kedvence volt az európai filmfesztiválokon, és Krieps elnyerte az Un Certain Regard legjobb alakítás díját a 2022-es Cannes-i Filmfesztiválon.

Sy áttörést jelentő teljesítményéről ismert Az érinthetetlenek, míg legutóbbi filmjei közé tartozik John Woo A gyilkos, Clarence könyve és Árnyék Erő. Sy a következő Csillagfürt A 4. rész októberben érkezik, és nemrégiben a főszereplőként zárta a produkciót Zsoldos: Kitermelési sorozat a Netflix számára.

MacKay nemrégiben Brit Független Filmdíjat kapott a filmben nyújtott alakításáért Femme. Legközelebb bent lesz látható Értelem és érzékenység és a korabeli dráma Sírj az égbe.

Ridloff Tony-díjra jelölték a Broadway-i debütálásáért Egy kisebb isten gyermekei mielőtt az AMC-ben szerepelne A Walking Dead és a Marvel Studios Örökkévalók.

Holden, az Olivier-díjas színpadi munkáiról ismert, amelyek közé tartozik Hajókázás és KENREX: Igazi krimi-thrilleramiért a legjobb színész díját kapta. Képernyői között szerepel az Amazonban való megjelenés Tíz százalék és A szintezés.

Kriepst a CAA, a United Agents és az Agence Adequat képviseli. Sy-t a CAA, az Agence Adequat és Ziffren Brittenham képviseli.

MacKayt az UTA és Donna French a Gordon and Frenchnél, míg Ridloffot Gersh, Schachter Entertainment és Schreck Rose reprod. Holdent a WME és a United Agents képviseli.