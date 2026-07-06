Nézze meg a Swedish House Mafia bemutatkozó új Lykke Li kollabját, a „Happiness Is So Sad” Ibizán

A Swedish House Mafia Ushuaïa Ibiza-i rezidenciája alatt mutatta be új Lykke Li-együttműködését, a „Happiness Is So Sad”-et – tekintse meg az alábbi felvételeket.

A svéd elektronikus trió – Axwell, Steve Angello és Sebastian Ingrosso – június 28-án, heti ibizai tartózkodásuk keretében mutatta be az új számot a White Isle-n, majd később megerősítették, hogy július 31-én adják ki.

A számban Max Martin és Oscar Holter további produkciói szerepelnek, Ingrosso pedig a „Svéd Bosszúállók legénységének” nevezte az együttműködést.

hozzászólni Vogue Skandinávia honfitársával, Li-vel való együttműködéséről Ingrosso „a valaha volt egyik legmenőbb művésznek” nevezte, hozzátéve, hogy „annyira egyedi a hangja”.

Tekintse meg alább a Swedish House Mafia „Happiness Is So Sad” című filmjét bemutató felvételt:

Li hozzátette: „Mindig idegtépő új emberekkel dolgozni, és helyben írni valamit, de Sebastian teljesen megnyugtatott. Az energiája őrülten pozitív és megfertőző.

„Amikor megtaláltuk a riffet, mindannyian sikítottuk a kezünket a levegőben. Azok a dallamok, amik áthatolnak a lelkedben, amelyektől egyszerre sírni és táncolni akarsz. Mi, svédek megértjük a sötétséget, de jobban szeretjük a fényt, mint bárki más.”

Az énekesnőt régóta kötik a tánc világához, különösen a The Magician hatalmas remixén keresztül, az 'I Follow Rivers' című dalból. Az eredeti dal a 2011-es „Wounded Rhymes” albumán jelent meg, míg a remix az európai klubok kedvencévé vált, és első helyen végzett Németországban, Belgiumban és Olaszországban. Később összeállt Mark Ronsonnal a 2019-es Late Night Feelings című kislemezen.

Li hatodik albuma, a The Afterparty májusban érkezett meg, és megjelenése előtt felvetette, hogy ez lehet az utolsó lemeze, mondván: „Anyas barom volt megcsinálni.”

Azt is elmondta Julia Migenes hogy valami „extrovertáltabbat, impulzívabbat és kaotikusabbat” akart alkotni, mint a 2022-es „EYEYE”, miközben az album megjelenését a „Lucky Again” és a „Knife In The Heart” kislemez előzte meg.

Ez utóbbit Li úgy jellemezte, hogy „az én brutalista mondókás himnuszom – az emo lány bennem, teljesen elszabadulva”.

A The Afterparty négycsillagos kritikájában Julia Migenes Az albumot „rövid, de mámorító utolsó körnek nevezte a svéd alt-pop ikontól”, hozzátéve, hogy „húrokkal, ütemekkel és szerelemmel Lykke Li egy mámorító lövéssel hívta le az időt”.

Eközben a Swedish House Mafia minden vasárnap szeptember 13-ig folytatja Ushuaïa Ibiza rezidenciáját.

Azt is bejelentették, hogy augusztus 29-re egy nagy hazatérés műsort tartanak Göteborgban, amely az eddigi legnagyobb főműsoruk.