Az „Off Campus” sztárja, Stephen Kalyn csatlakozik a „The Housemaid's Secret”-hez

Campuson kívül Stephen Kalyn sztár hivatalosan is csatlakozott a közelgőhöz Szobalány folytatás A szobalány titka.

Kalyn a tervek szerint Brock szerepét fogja játszani a Paul Feig által rendezett filmben. Csatlakozik Sydney Sweeneyhez, Kirsten Dunsthoz és Paul Anthony Kellyhez. A Marybeth-et alakító Brittany Snow is a szereplők között van, míg az Enzót alakító Michele Morrone újra megjátssza a szerepét. A Háziasszony.

„Be A szobalány titkaMillie visszatér, és egy olyan nőnek vállal otthont, akit soha nem láthat, csak azért, hogy a bezárt ajtó mögött felfedezze az igazságot, ami az övénél sokkal sötétebb titkok feltárásával fenyeget” – áll a film szinopszisában.

Rebecca Sonnenshine, aki az első könyvet adaptálta, visszatér írni A szobalány titkaamely Freida McFadden bestsellerén alapul. A projekt producerei közé tartozik a Hidden Pictures Todd Lieberman; Laura Fischer és Feig, a Pretty Dangerous Picturesért; és Sweeney, a Honey Trap bannerén keresztül. Carly Elter, aki a Hidden Pictures első filmjét irányította, visszatér executive producerként Alex Young mellé. Kaylee McGregor, a Honey Trap társproducere lesz.

Kalyn ezen a nyáron volt a kitörési szerepe a Prime Video sorozatban Campuson kívül. A 28 éves kanadai színész Dean Di Laurentist alakítja a sorozatban. Campuson kívülamely Elle Kennedy azonos című könyvsorozatán alapul, a Prime Video slágere lett. Az Amazon tulajdonában lévő streamer adatai szerint a sorozat 36 millió nézőt ért el világszerte a megjelenés első 12 napja alatt. Ez a Prime Video harmadik legnagyobb sorozatú debütálása ebben az időkeretben, lemaradva A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi és Kihullás.

A sorozat következő része Kennedy harmadik regényének cselekményét adaptálja majd Campuson kívül sorozat, A pontszám. A középpontjában a szerethető bulizós fiú, akiből lett szerelmes fiú, Dean Di Laurentis (Kalyn), valamint a színésznő és a legjobb barát, Allie Hayes (Mika Abdalla). Kalyn és Abdalla karakterei is a rajongók kedvencei voltak az első évad során.