Egy űrkutató rangsorolta a sci-fi filmeket és az első helyen egy 50 éves darab áll

2026.09.01. 2001: A Space Odyssey

Egy tapasztalt űrkutató friss rangsora felkavarta a sci-fi-állóvizet: szerinte a legmagasabb polcra egy fél évszázados film került. A döntés elsőre meglepő, de a szakértő érvei józanok és makacsul következetesek. „A jó sci-fi nem a jövőt jósolja, hanem a jelent kérdezi” – fogalmazott, majd hozzátette: a tudományos hitelesség és a filmes bátorság ritka, de termékeny szövetség.

Hogyan mérhető a tudományos hitelesség?

A kutató nem szubjektív rajongói listát írt, hanem egy módszertant rakott mögé. A pontozás a fizika, a mérnöki realizmus és a történet koherenciája szerint történt.

  • Mennyire tiszteli a film az alapvető fizikai törvényeket, például a tehetetlenséget vagy a vákuum sajátosságait?

  • Hogyan ábrázolja az űreszközök tervezését, energia- és erőforrás-gazdálkodását?

  • Van-e következménye a karakterek döntéseinek, vagy a cselekmény „varázslattal” söpri félre a problémákat?

  • A dramaturgiai engedmények kapnak-e világon belüli, következetes magyarázatot?

  • Milyen arányban használ a film valódi tudományos tanácsadást és mennyi a „technoblablabla”?

„A hiba nem bűn, ha bevállaljuk a magyarázatát” – idézte saját elvét a szakértő. Szerinte a jó sci-fi nem didaktikus tankönyv, de nem is következmények nélküli álom.

Miért ért fel a csúcsra az ötvenéves klasszikus?

Az első helyre egy hetvenes évekbeli film futott be, amely az űr valóságát csendes, már-már meditatív pontossággal jelenítette meg. A produkció nem a látványt hajszolta, hanem a mérnöki hitelességet és az emberi tapintatot.

A mozi lenyűgöző türelemmel bánik az idővel, és nem fél a „semmitől” – az űr valódi csendjétől és a lassú, precíz manőverektől. A fedélzeti rendszerek logikája, a mozgás koreográfiája és a térbeli tájékozódás mind azt üzenik: itt a fizika az első forgatókönyvíró.

„Az űr nem hangos, és a fizikát nem lehet megkerülni – legalábbis nem büntetlenül” – mondta a kutató. Szerinte ez a régi remekmű nem öregedett, mert a tudományos alázat nem divat, hanem időtlen erény.

A közelmúlt kedvencei a nagyító alatt

A lista élmezőnye persze nem csak veteránokból áll, és több friss kedvenc is közel végzett. Egy bolygófelszíni túlélődrámát a szakértő a mérnöki praktikusság és a problémamegoldó kreativitás miatt emelt ki. Egy fekete lyukak köré szervezett űroeposz pontokat nyert a merész koncepciókért, de veszített a néhol megcsikorduló következetesség miatt.

Egy földkörüli pályán játszódó thriller a dinamika és a kockázatkezelés realizmusa okán kapott dicséretet, még ha a szerencse faktor néhol túl bőkezű is. Nyelvészeti fókuszú, földönkívüliekkel találkozó dráma pedig a tudományos módszertan és az empirikus türelem etalonjaként került a topmezőnybe.

„A kortárs filmek legnagyobb erénye, hogy mernek kérdezni, de legnagyobb hibájuk, hogy néha túl gyorsan felelnek” – összegzett a kutató. A valóság ritkán sprintel, inkább maraton-tempóban halad, és a jó sci-fi ezt a ritmust ismeri fel.

Mit jelent ma a hitelesség a moziban?

A hitelesség nem csak képletek és diagramok kérdése, hanem világon belüli konzisztencia. Ha a film új szabályt hoz, tartsa is be, és mutassa a következményeket. A technológia lehet csodás, de ne legyen csodaszer, amely minden dilemmát egy gombnyomással felold.

A díszletek és jelmezek anyaghasználata, a fények és zajok minimalizmusa, sőt a küldetések kockázatkezelése is sokat elárul. A jó sci-fi nem csak lát, hanem láttat: érzékelteti a test terheit, az idő nyomását, a döntések árát.

Miért kell néha kevesebb hang és több csavar?

A valós űr a „kevesebb több” filozófiát tanítja. A túlbeszélt expozíció helyett a vizuális magyarázat, a túlhangos effektek helyett a hiteles csend adják a súlyt. Amikor a film a mozgásra, a fényre és a térre bízza a drámát, a néző is közelebb kerül a valósághoz.

„Ha mindent elmagyarázunk, elveszítjük a misztikumot, ha semmit sem, a bizalmat” – mondja a szakértő. Az egyensúlyt az anyag természete diktálja, nem a piac türelmetlensége.

Mit tanulhatnak a rendezők a laborból?

A kutató szerint a film és a tudomány jó partner, ha tisztelik egymás tempóját. A legfontosabb pedig a korai párbeszéd, amikor a történet még formálható és a hibák még olcsók.

Jó gyakorlat a prototipizálás szelleme: kicsiben tesztelni, majd fokozatosan építkezni. A „mi lenne, ha” kérdéseket a mérnöki „hogyan” és „milyen ár” ellenpontozza. Így a fantázia nem lesz céltalan tűzijáték, hanem iránytűs felfedezés.

Miért számít, hogy egy régi film nyert?

Az öt évtizeddel ezelőtti győztes azt üzeni: a jó sci-fi nem a trükkökből, hanem a figyelemből él. Abból, hogy a rendező képes meghallani a csendet, látni az apró oksági láncokat, és nem fél az emberi törékenységtől.

Ez a döntés nem a múltba réved, hanem a jövőt irányítja: arra bátorít, hogy a következő nagy sci-fi ne csak gyorsabb és hangosabb legyen, hanem okosabb és következetesebb is. Mert a kíváncsiság időtlen, és a gondos kézművesség ötven év múltán is makacsul ragyog.

Nikola G.
Nikola G.
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