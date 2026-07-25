Az ontariói erdőtüzek maszkolási parancsokat és drónok betiltását kérik a forgatásokon – de a gyártás folytatódik

A hollywoodi filmes stábokat és az Ontarióban forgatott helyi produkciókat arra kérik, hogy takarodjanak el, mivel a gyorsan mozgó futótüzek végigsöpörnek a tartomány távoli északi és délnyugati részén, és sűrű füstbe borítják Ontarió déli részét – és időnként az Egyesült Államok keleti partvidékét is.

Eddig azonban a tartományi filmszektor nagyrészt átvészelte Ontarió minden idők legrosszabb nyári futótűzszezonját.

Gyártási központok az észak-ontarioi városokban, mint Sudbury, Sault Ste. Marie és a Thunder Bay érzik a legélesebben a hatást, a filmes stábok a szomszédos közösségekből evakuáltokkal közös szállodákban szállnak meg. A Thunder Baytől északra, a Wabakimi tartományi parkban mintegy 3200 négyzetkilométeren (1235 négyzetmérföldön) lezajlott hatalmas lángok különösen aggasztóak a tűzoltók számára. Szerdán körülbelül 146 erdőtűz volt aktív a tartományban.

„Míg a Thunder Bay-t több szempontból is érintették az erdőtüzek, az aktív tüzek körülbelül 150-250 kilométerre vannak a várostól, és jelenleg nem fenyeget bennünket a evakuálás veszélye” – mondta a Torontótól kétórás repülőútra lévő Thunder Bay szóvivője. A Hollywood Reporter nyilatkozatban.

Ellentétben a 2025-ös, Los Angelesben és környékén dúló erdőtüzekkel, amelyek közvetlenül érintették a hollywoodi film- és tévégyártást, az ontariói erdőtüzek és a folyamatos pusztítások többnyire a tartomány gyéren lakott északi és délnyugati régióiban vannak. Így a tűzoltóknak kell felszámolniuk vagy megkísérelniük eloltani azokat a pusztító erdőtüzeket, amelyek elpusztítottak egyes közösségeket a tartományban, és mások evakuálásához vezettek.

Ennek ellenére az erdőtüzek füstjének távoli terjedése miatt a tartomány arra kéri a filmes stábokat, hogy korlátozzák a kültéri filmezést, amikor a levegő minősége rossz. Ezenkívül a Transport Canada és az Ontario Természeti Erőforrások Minisztériuma arra kérte a filmes és tévés produkciókat, hogy ne használjanak drónokat a filmkészítés során, mivel ezek zavarhatják a tűzoltó repülőgépeket, beleértve a vízi bombázókat és helikoptereket.

Sudburyben, amely csak egy órás repülőútra van Torontótól, a város tisztviselői elmondják THR hogy az erdőtüzek nem befolyásolták a filmezést a régióban, és a helyi forgatásokra nem vonatkoznak konkrét erdőtüzekkel kapcsolatos korlátozások, amikor a kamerák begurulnak a városban.

A város ugyanakkor hozzáteszi a címre küldött közleményében THR: „Az ilyen jellegű, biztonsággal kapcsolatos döntések általában a gyártócsapat mérlegelési körébe tartoznak. Javasoljuk, hogy kövessék a levegőminőségre vonatkozó közegészségügyi irányelveket.”

Az elmúlt években a nagy stúdiók és streamerek által Ontarióban készített helyi hangszínterek és helyszíni forgatás a tartomány egyik fő üzletévé vált. Tehát a tartományban tapasztalható jelenlegi futótüzek miatti lemondások vagy jelentősebb fennakadások hiánya enyhítette az ontariói termelési szektor hosszú távú fellendülését a világjárvány és a 2023-as hollywoodi sztrájkok miatti jelentős fennakadások után.