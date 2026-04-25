Az ördög Pradát visel 2 rendezőjének tartják Adrian Grenier Cameo-t – ez miért nem történt meg

Míg az eredeti sztárok Az ördög Pradát viselAnne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci és Emily Blunt mind visszatértek a közelgő folytatásért, a folytatás rendezője, David Frankel (aki a 2006-os eredetit is rendezte) elmagyarázza, miért nincs a filmben Adrian Grenier, aki Nate-et, a Hathaway Andy pasiját alakította.

Egy nemrégiben készült interjúban Entertainment Weekly, Frankel elárulta, hogy kezdetben fontolóra vette a Entourage sztár ismételje meg szerepét.

„Volt egy ötletem, hogy belopjam őt egy cameo-ba, és végül már túl késő volt a gyártási ütemtervünkben ahhoz, hogy ez megvalósuljon” – mondta Frankel a kiadványnak, mielőtt azt is megjegyezte, hogy a film forgatása kevesebb mint egy hónappal a tervezett bemutatási dátum előtt fejeződött be, így „nem volt rá idő”.

A Hollywood Reporter júliusban megerősítette, hogy Grenier nem tér vissza a folytatásért. Hónapokkal később a színész végül kijelentette, hogy nem tér vissza a második filmre, „csalódásnak” nevezve, és azt állította, hogy Nate-tel kapcsolatos negatív közvélemény volt az oka annak, hogy karaktere nem tért vissza.

„Mindannyian rajongói vagyunk a filmnek, akár szerepeltünk benne, akár nem” – mondta Grenier Hatodik oldal annak idején. „Nyilvánvalóan csalódás volt, hogy nem kaptam felhívást, hogy szerepeljek a folytatásban. De azt is megértem, hogy Nate-tel, a karakterrel volt némi visszahatás, úgyhogy ennek lehet köze hozzá.”

A hónap elején Grenier azzal gúnyolódott, hogy nem kérték vissza egy Starbucks-hirdetésben. „Lehet, hogy láttad a főcímeket – nem kértek fel, hogy egy bizonyos folytatásban legyek. De jó vagyok. Tényleg. Ez mind jó energia” – mondta. „Tehát egy pohárköszöntő Nate-nek. Aljas szendvicset készített. Egy pontig szerette a barátnőjét. Nem volt tökéletes. Hagyjuk hát Nate-et 2006-ban, és folytassuk ezt a jó energiát.”

Amikor EW megkérdezte Frankelt, hogy Nate mit csinált volna a folytatásban, ő így válaszolt: „Nem, valószínűleg nem kellene elmondanom. De azt hiszem, nagyon izgatott vagyok, hogy csinált egy Starbucks-reklámot, ami nagyon vicces volt és annyira önfeledt. Imádom az alázatot és a komikumát!”

Az ördög Pradát visel 2 május 1-jén kerül a mozikba. Lásd alább a szereplőket a New York-i premieren a hét elején.