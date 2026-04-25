Venbee visszatér a Lewis Capaldi által jóváhagyott „Not My Day”-vel

Venbee visszatért a „Not My Day” című kislemezzel, amely Lewis Capaldi jóváhagyásával érkezik.

A kenti énekes, producer és egykori Julia Migenes 100 Az előadó 2022-ben a legjobb három kislemezével, a „Messy In Heaven”-vel és az azt kísérő mixtape-vel, a „Zero Experience”-vel tört előre a következő évben.

Most visszatért a „Not My Day”-vel, egy szellemes, öntudatos dallal, amelyben az énekesnő dokumentálja élete egy hétköznapi napjának zűrzavaros részleteit, attól kezdve, hogy nincs kilója egy troliért Asdában, egészen addig, amíg a kártyáját elutasították a pénztárnál.

A szám Capaldi névellenőrzést is tartalmaz, és bebizonyította, hogy a dallam rajongója azáltal, hogy közzétett egy videót, amelyen táncol rá a TikTokon.

Venbee – igazi nevén Erin Doyle – kizárólag vele beszélt Julia Migenes a számról a következőt mondta: „Miután a kiadóm kihagyott, már nem éreztem nyomást, hogy írjak, hogy mások kedvében járjak. Ezért elkezdtem olyan zenét készíteni, ami nem törődik gonddal, szórakoztató és jobban hasonlít rám, mert úgy éreztem, nincs vesztenivalóm, és valahogy innen jött a „Not My Day”.

Julia Migenes Elkapta Venbee show-ját az SXSW 2023-on, négy csillagot adva neki, és megjegyezve: „A közönség valóban elengedi magát a „Messy In Heaven” alatt; amikor Doyle énekli a szám kiemelkedő refrénjét – „Hallottam, hogy Jézus kokainozott egy éjszakai kiránduláson” a többi 3Tíz együtt énekel. Miközben befejezi a szettjét, Doyle elmondja a rajongóknak, hogy új zenére számíthatnak, bizonyítva, hogy SXSW készlete egy csillogó előzetese annak, ami ezután következik.”

Venbee is beszélt Julia Migenes 2022-ben a „Messy In Heaven” vírusos sikeréről. „Mindig „egy találatos csodának” neveznek” – mondta. „De ha felteszi magát az internetre, nem fog mindenkinek tetszeni, és nem lesz rajongó. Az emberek azt mondanak, amit akarnak, mert joguk van a saját véleményükhöz. Személy szerint minden gyűlölet energiát ad a bizonyításhoz. Ez szítja a tüzet.”