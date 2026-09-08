Bejelentették a 2026-os Mercury Prize Fringe-t, ahol Newcastle-szerte tartanak rendezvényeket

Az idei Mercury Prize előtt egy hét eseményt jelentettek be Newcastle-ben.

A győztes október 22-én derül ki a newcastle-i Utilita Arénában, miután visszatért, miután szülővárosa hőse, Sam Fender tavaly megszerezte a díjat a harmadik albumáért, a „People Watching”-ért.

A 2026-os Mercury-díj szűkített listáján Paul McCartney, JADE, Nia Archives, Dave, Suede és a War Child Help(2) című válogatás szerepel az idei év jelölt albumai között.

A ceremónia előtt több mint 30 eseményből álló egyhetes sorozatot rendeznek városszerte a Mercury Prize 2026 Fringe néven.

A legfontosabb események közé tartozik Sam Fender „Live At London Stadium” című koncertfilmjének vetítése a Tyneside Cinema-ban október 17-én. A filmet egy panel kíséri, amely Fender művészi útját, zenéjének kulturális hatását és a film mögött meghúzódó kreatív folyamatot mutatja be.

A Newcastle DJ-je, Tommy Caulker a Public House HiFi-ben is tart előadást, a Grainger Market pedig ugyanazon a napon akusztikus szetteket állít színpadra az észak-keleti feltörekvő előadóktól.

A BBC Introducing különleges élő kiadást is tart a Glasshouse International Center For Music-ban október 19-én, míg a Mercury-díjra előválogatott Geordie dzsessz- és költészeti ruhadarabja, a Knats csatlakozik a rajongóihoz egy meghitt hallgatási partira és beszélgetésre, amelyben feltárja az „A Great Day In Newcastle” című albumuk mögött meghúzódó történeteket a következő napon a John0Oc Centerben (a John0Oc Centerben). Bővebb információért és jegyvásárlásért a címen itt.

Dr. Jo Twist OBE és a BPI vezérigazgatója, a Mercury Prize szervezői így nyilatkoztak a következő hét eseményeiről: „Nagyon örülünk, hogy októberben visszahozhatjuk a Mercury Fringe-et Newcastle-be, minden eddiginél nagyobb és merészebb programmal, köszönhetően partnereinknek a Generatornál és a Newcastle-i városi tanácsnál.

„Newcastle egy igazi zenei város, és hálásak vagyunk hihetetlen zenei ökoszisztémájának, amiért üdvözölte a Mercury Prize-t. Tudjuk, hogy az idei Fringe fontos lehetőséget kínál majd a helyi közösségnek a kapcsolatteremtésre, az inspirációra és egy tartós örökség létrehozására.”

Adam MacDonald, a Generator projektmenedzsere hozzátette: „Tavaly az ismeretlenbe indultunk az első Mercury Fringe megalkotásával, és a zenekedvelők és a szélesebb értelemben vett zenei ipar válasza Észak-Kelet-szerte teljesen levert minket.

„A művészek, a helyszínek, a partnerek és a közönség városszerte tapasztalható lelkesedése tette különlegessé. Pontosan megmutatta, hogy Newcastle miért olyan ragyogó otthona a Mercury-díjnak.

„Idén felvettük ezt az energiát, és építettünk rá. A program nagyobb és ambiciózusabb, még több lehetőséget kínál új zenék felfedezésére, ragyogó előadók megtekintésére és a Mercury Prize hetében való részvételre. Alig várjuk, hogy a város újra életre keljen.”

Az idei 12 „Év albuma” listára felkerült nagy nevek közé tartozik Dave a „The Boy Who Played the Harp” című dallal, miután 2019-ben megnyerte a „Psychodrama” című dalt, a Florence + The Machine hatodik nagylemezével, az „Everybody Scream” című albummal negyedszer jelölték, Olivia Dean pedig másodszor is sikeresen landolt az Of Of Mercu-ért. RAYE ezúttal a 'EZ A ZENE TARTALMAZHAT REMÉNYT' című dallal tér vissza. és a Beatles ikonja, Paul McCartney reflektív „The Boys of Dungeon Lane” című alkotása, amely először talált rá a Mercury szűkített listájára.

Az idei év győztesei csatlakoznak az angoltanár, az Ezra Collective, a Little Simz, a Dave, az Arlo Parks, a Wolf Alice, a Young Fathers és mások mellett, valamint olyan legendás korábbi nyertesekhez, mint az Arctic Monkeys, az Elbow, a Pulp, a Portishead, PJ Harvey és Franz Ferdinand.

A győztest egy zsűri dönti el, amely Sophie Williams zenei íróból és műsorszolgáltatóból áll. The TimesWill Hodgkinson rock- és popkritikus, zeneszerző, DJ és rádiós AFRODEUTSCHE, valamint Danielle Perry műsorszolgáltató és zenész.

Mellettük lesz a Radio 2 Jamie Cullum, Jeff Smith, Lea Stonhill, MistaJam, KerrangPhil Alexander kreatív igazgatója, Sian Eleri, Jeff Smith-szel a zsűri elnöke.

Jegyek a Mercury Prize 2026-ra már kaphatók és kaphatók itt.