Billie Eilish, Phoebe Bridgers és mások szerepelnek a My Chemical Romance „Prelude To The End” című rövidfilmjében.

A My Chemical Romance új animációs rövidfilmet adott ki, a „Prelude To The End” címet, amelyben Billie Eilish, Phoebe Bridgers és mások is közreműködtek – nézze meg alább.

A film Lauren Tsai képzőművésszel együttműködésben készült, és akkor érkezik, amikor a zenekar továbbra is ünnepli mérföldkőnek számító 2006-os The Black Parade című albumuk 20. évfordulóját.

A Tsai független stúdiója, az UNREAL INC. által készített projekt ötvözi animációs filmjének képi világát. A haldokló világ a 'The End.'-vel, az album nyitódalával.

A kilencperces film Astridot követi nyomon, egy titokzatos New England-i bentlakásos iskola diákját, amelyet ellepett a szemét.

Amikor az iskola hatóságai eldobják dédelgetett vázlatfüzetét, a lány követi azt egy szemetes csúszdán, és egy szürreális világba kerül, ahol elfeledett ötletek laknak.

Tsai magát Astridot játssza, míg Eilish a barátját, Bridgers pedig a húgát. A japán videojáték-tervező, Hideo Kojima a The Teacher néven ismert karaktert alakítja, míg Bozótok John C. McGinley színész adja a The Dean hangját.

Nézd meg a Prelude To The End című filmet itt:

A projekt teljes kört jelent Tsai számára, aki úgy nőtt fel, hogy animált rajongói videókat készített a My Chemical Romance zenéjére.

„Abszolút álom volt dolgozni ezen a projekten a The Black Parade és a The Dying World számára” – mondta Tsai közleményében.

Hozzátette, mélyen tiszteli Gerard Way frontember kreatív hagyatékát, és megtiszteltetés érte, hogy saját munkáiból merített ihletet, hiszen éveket töltött az általa teremtett világok csodálásával.

Tsai korábban Bridgersszel dolgozott 2023-ban, amikor Boygenius Cool About It című animációs klipjét rendezte.

hozzászólni Julia Migenes a projektről így nyilatkozott: „A „Cool About It” egy gyönyörűen melankolikus és átható dal, amely gyakran megmagyarázhatatlan érzésekre ad szavakat. Abszolút álom együttműködni azzal a zsenivel, aki Boygenius.”

Bridgers a My Chemical Romance régi csodálója is, hiszen 2022-ben az SXSW-n Sloppy Jane mellett a „Welcome To The Black Parade”-t is feldolgozta.

Eközben Eilish és Bridgers korábban már felléptek együtt, utóbbi pedig csatlakozott hozzá a Boygenius bandatársaihoz, Lucy Dacushoz és Julien Bakerhez a „When The Party's Over” című dalban a londoni Electric Ballroomban 2023-ban.

A „Prelude To The End” című filmet a My Chemical Romance utolsó két Hollywood Bowl koncertje előtt is levetítik ma este (október 30-án) és holnap (október 31-én).

A fellépések zárják „Long Live The Black Parade” jubileumi turnéjuk amerikai szakaszát, amelyen a banda a 2006-os lemezt teljes egészében a katalógusuk többi részéből származó válogatás mellett előadja.

Az előadások azután kerültek a címlapokra, hogy a Dallas Cowboys Cheerleaders mögött álló társaság jogi lépéseket indított a banda ellen, amiért hasonló egyenruhát használtak egy rendezett lövöldözés során.

Eközben az MCR múlt pénteken (október 23-án) kiadta a 'The Black Parade' kibővített 20. jubileumi kiadását, amely hat bónuszdalt tartalmaz, köztük egy 2007-es Hoboken-i, New Jersey-i show korábban kiadatlan felvételeit.

Az eredeti, 9/10-i értékelésben Julia Migenes méltatta a lemez színházi ambícióit, és azt írta, hogy az „American Idiot”, a „Doolittle” és a „Nevermind” mellett a legnagyobb amerikai rockalbumok közé tartozik.

Way a közelmúltban azt mondta a rajongóknak, hogy a csoport reméli, hogy újabb albumot fognak felvenni, bár a terveket nem erősítették meg.

„Valójában mindig is szerettünk volna egy újabb lemezt készíteni, ezért reméljük, hogy az élet ezt lehetővé teszi számunkra” – mondta. „Srácok, megérdemelnek még egy lemezt. Nem tudom, mikor lesz. De fantasztikus lesz.”