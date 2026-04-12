Box Office mérföldkő: A Super Mario Galaxy meghaladja a 300 millió dollárt az Egyesült Államokban és a 600 millió dollárt globálisan

Világítás és univerzális A Super Mario Galaxy film egy csodálatos második hétvégét élvez, túlszárnyalva a 300 millió dolláros határt belföldön és 600 millió dollárt világszerte.

A folytatás az év első hollywoodi képe, amely bármelyik mérföldkövet elérte. Várhatóan a hétvégi toplista élére kerül, közel 70 millió dolláros belföldi jegyeladással, észak-amerikai becslések szerint vasárnapig 308,1 millió dollár. A tengerentúlon további 90 millió dollárt keresnek 81 piacról 327 millió dolláros külföldi eredmény mellett.

Amazon MGM Studios Projekt Hail Maryimmár negyedik kiruccanása is a természet ereje marad. A Ryan Gosling vezette űrkaland további 28 millió dollárt kereshet ezen a hétvégén a vasárnapig tartó, 258 millió dolláros hazai cuccért.

Az A24 provokatív filmje A drámaZendaya és Robert Pattinson főszereplésével a vártnál jobban tartja magát, mindössze 21 százalékkal 9 millió dollárra esett az A24 korai hazai összbevétele 31 millió dollár.

Így marad a Universal új romantikusa, Te, én és Toszkánaszilárd negyedik helyezést látva 8 millió dolláros nyitással. A közösségi média gyorsan észrevette, hogy 2012 óta ez az első olyan rom-com, amelyen fekete vezetők szerepelnek. Gondolkozz férfiként.

Will Packer, a film producere Te, én és Toszkána, Gondolkozz férfiként, Lányok utazása, Ride Along és más címek, mesél THR hogy az ilyen funkciók mozikba való eljuttatásának kihívása nem csak az iparág „nagyon csekély teljesítményéből fakad, amikor olyan filmekről van szó, amelyek kiemelik a különböző íveket”, hanem abból is, hogy a rom-com-okat olyan műfajnak tekintik, amely visszasorolható a Netflix streaming kínálatába vagy a Lifetime tévéfilmjébe.

Kat Coiro filmrendezőjének főszereplője Halle Bailey séf, aki titokban egy üresen álló olasz villában kezd élni, és érzelmeket ébreszt benne a rezidencia tulajdonosának unokatestvére (Regé-Jean Page) iránt. A Hollywood Reporter A kritika a filmet „tetszetős” eskapista fantáziának ítélte.

A stúdió az erős A–CinemaScore-ral és a Rotten Tomatoes 93 százalékos közönségpontszámával megerősítve azt várja, Te, én és Toszkána a vártnál jobban fog tartani.

A számokat vasárnap reggel frissítjük.