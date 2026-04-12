Nézze meg a The Rolling Stones ízelítőjét az új bluesos zenékből, mint The Cockroaches

A Rolling Stones ízelítőt osztott meg új zenékből The Cockroaches néven – nézze meg alább.

Az elmúlt hetekben felröppent a pletyka, miszerint a rocklegendák új zenék bejelentését tervezik, és titokzatos plakátokat fedeztek fel London környékén.

Minden nyom arra utalt, hogy a The Cockroaches alternatív nevet használnák, egy álnevet, amelyet Mick Jagger és társai. a múltban titkos műsorok lejátszására használtak, míg a QR-kódok egy weboldalra irányították a rajongókat, ahol a „Ki a fasz a csótányok?” felirat olvasható.

Pénteken (április 10-én) megosztottak egy teaser videót az egyik Instagram csatornán thecockroaches2026 néven, egy felirattal együtt, amely egyszerűen „64 & Counting” volt, utalva a zenekar alapítása óta eltelt évek számára.

A videón egy ismeretlen férfi látható, aki a „Ki a fasz a csótányok?” feliratot viseli. póló feltesz egy fehér címkés 12″-es lemezt, és leül hallgatni. A szám egy piszkos blues elektromos gitárriffel kezdődik, és pont úgy vág el, ahogy Jagger hangjának összetéveszthetetlen hangja énekli: „Tedd meg!”

A hét elején A Times arról számolt be, hogy a Stones új kislemeze a 'Rough And Twisted' lesz, és Jagger arról énekel, hogy „egy durva és kanyargós úton vezetett egészen Puerto Ricóig, ahol a dagály apály és virágzik, és úgy érzi, hogy valami szexuális dolog történhet az út során”.

„Elvittél egy légyfújt városba a semmi közepén/ A szag fanyar és mérgező volt/ Nem tudtam belélegezni a levegőt”, Jagger állítólag énekel a számon, és van egy „gyilkos riff” és „egy dühöngő szájharmonika szóló” is a frontembertől.

Azt is megerősítették, hogy ez az új szám az első kislemez, amelyet a Rolling Stones 'Foreign Tongues' című albumáról osztanak meg. Ez lenne az első a 2023-as Grammy-díjas „Hackney Diamonds” óta, amely a 25. stúdióalbumuk, és várhatóan július 10-én jelenik meg.

Akárcsak a 'Hackney Diamonds' – amely Charlie Watts halála óta az első volt – az új lemezen a Stones ismét összefog Andrew Watttal.

Watt tavaly elárulta, hogy segített nekik egy újabb album elkészítésében, és később maga Ronnie Wood gitáros is megerősítette azokat a híreket, amelyek szerint új zene készül – mondván, hogy elkészült, és 2026-ban érkezik.

Nem valószínű, hogy a banda hamarosan bejelenti a teljes turnét. Tavaly megerősítették, hogy elvetették a 2026-os brit és európai stadionturné terveit, mivel Keith Richards nem tudott „elköteleződni” mellette.

Ha megvalósul, a koncertek lettek volna az első turné tőlük, mióta 2024-ben részt vettek a „Hackney Diamonds” amerikai turnéjukon. Közel egymillió jegyet adtak el ezen a 20 dátumon, és becslések szerint 235 millió dollárt (185,1 millió GBP) produkáltak – ezzel a világ hatodik évének legmagasabb zenei turnéjáig.

A The Stones utoljára 2022-ben játszott az Egyesült Királyságban, amikor két hatalmas BST Hyde Park-koncert követett egy stadionbemutatót a liverpooli Anfielden.