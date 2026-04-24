Box Office: „Michael” hatalmas, 12–13 millió dollárra szárnyal az amerikai előzetesekben a Hold feletti közönségpontszámok közepette

„Álmodd meg. lásd. Higgy benne. Váltsd valóra.” Ez a néhai Michael Jackson egyik kedvenc kifejezése. Ez minden bizonnyal az egyik, hogy rezonál a „King of Pop”, ha ott lenne Antoine Fuqua régóta várt életrajzi filmjének, Jackson-nak a megnyitóján világszerte a mozikban ezen a hétvégén.

Észak-Amerikában, Michael a csütörtöki előzetesek, valamint a szerda esti speciális Imax és egyéb PLF-es trükkök után 12 millió és 13,5 millió dollár közötti bevételre készül. Ez egyenrangú az eseményképek kedvelésével, beleértve Dűne: II. rész vagy Oppenheimeramely mindketten 10 millió dolláros előzetes bevételről számoltak be, infláció nélkül.

A nagy ismeretlen – mennyire előretolt Michael lesz. Egy dolog világos: az eddigi rajongók nagyon várják a filmet.

A nap elején ehelyett a főcímekre összpontosítottak Michaelaz RT-kritikusok aggasztó pontszáma, amely 29 és 33 százalék között ugrált (mindkettő a „rohadt” kategóriába esik). Sok kritika látszólag megkérdőjelezte azt a tényt, hogy Graham Kin producer és Lionsgate úgy döntöttek, hogy véget vetnek a filmnek, mielőtt Jacksont a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos vádak elnyelték volna.

„Fuqua és John Logan forgatókönyvíró nem igazán törik össze a formát Michaelés nem is tömnek bele nagyobb leleplezésekkel. Ám a sztratoszférikus siker mögött meghúzódó melankólia erébe csapnak bele, amely meglepően hatást gyakorol. Az online csőcselék élesíteni fogja a vasvillát, mivel a film nem foglalkozik a gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos vádakkal, amelyek beszennyezték Michael Jackson örökségét. A filmesek azonban megkerülik ezt azáltal, hogy a korai karrierjére összpontosítanak, amely 1988-ig ért véget Rossz World Tour koncert Londonban, évekkel azelőtt, hogy a vádak először felmerültek. A „Története folytatódik” feliratú epilógus kártya megnehezít” THR – írja ismertetőjében David Rooney főfilmkritikus.

Csütörtök estére 40 százalékra szökött az eredmény.

Michael legalább 65–70 millió dollár bevételt követ el belföldön – egyesek már 80 millió dollárt is lebegnek –, amivel ez lenne a valaha volt legnagyobb nyitás egy zenei életrajz számára a Universal jelenlegi rekorderje előtt. Egyenesen Outta Comptonból (60,2 millió dollár) és a Fox Freddy Mercury című életrajzi filmje Bohemian Rhapsody (55 millió USD), inflációval nem korrigálva. A producer mögött Michael és Rapszódia ő Graham King.

Amikor a filmet három héttel ezelőtt először bemutatták, a tartomány 55-60 millió dollár volt. Bár még mindig nagy szám, a következő tüske ezt jelzi Michael előnyös lehet a nosztalgiafaktor, amely a ritka mozilátogatókat arra ösztönzi, hogy a világjárvány óta először tömegesen térjenek vissza a multiplexhez, vagy felkeltheti az érdeklődést a legbuzgóbb mozilátogató demó, a Gen Zers körében.

Tengerentúli, Michael Japán kivételével 82 piacon nyílik meg. A legtöbb kulcsfontosságú piacon szerdán jelent meg, és 16,6 milliót keresett, összesen 18,5 millió dollárt az előzetesekkel együtt.

A nemzetközi szerdai események a következők voltak:

Franciaország (2,6 millió dollár): Minden idők legnagyobb nyitónapja egy életrajzi filmnél, jóval a szerdai nyitás felett jön mindkettőnél Oppenheimer és Bohém rapszódia.

Egyesült Királyság és Írország (2,6 millió dollár): Minden idők legnagyobb zenei életrajzi nyitónapja, a szerdai megnyitó előtt Bohém rapszódia és jóval meghaladja a pénteki nyitva tartást Elvis és Rocketman.

Olaszország (1,3 millió dollár): A valaha volt legnagyobb zenei életrajzi nyitónap, fent Bohém rapszódia.

Ausztrália (1 millió dollár): A valaha volt legnagyobb zenei életrajzi nyitónap, verés Elvis.

Brazília (651 000 000 USD): Michael további 651 000 dollárt adott hozzá az előzetesekhez, ami összesen 2 millió dollárt jelent. A kombinált előnézeti eredmény a valaha volt legnagyobb nem szuperhős, nem franchise film a piacon. Továbbra is az 1. helyen áll, 68 százalékos piaci részesedéssel.