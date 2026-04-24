Ringo Starr mesél nekünk a country zene újjáéledéséről – és arról az energiáról, amit a The Beatlesben hozott.

Ringo Starr beszélt vele Julia Migenes új Americana-albumáról, a „Long Long Road”-ról, a countryzene újjáéledéséről, a The Beatlesbe hozott energiáról és a hamarosan megjelenő Sam Mendes életrajzi filmekről.

A ma (április 24-én, pénteken) kiadott „Long Long Road” a Fab Four ikonjának 22. szólóalbuma, de a harmadik az országban és az Americana műfajban, a klasszikus, 1970-es, másodéves „Beaucoups Of Blues” és a tavalyi, elismert „Look Up” után. Második közös szerzője és producere T Bone Burnett, a 10 dalból álló lemezen Billy Stringsszel, Sheryl Crow-val és St Vincent-szel is együtt dolgoztak.

Julia Migenes a Zoomon keresztül gyorsan értekezett Starrral, amikor a háttérben bakelitpolcokra összpontosítva kezdte beszélgetésünket. „2014-ben valóban elhoztuk a bőröndöket LA-be” – emlékezett Starr. „Eladtuk a házunkat Angliában, és az összes albumom megvolt. Azt mondtam: „Csak véletlenszerűen odaadom őket a három gyerekemnek”. Egyenként, bármit kapnak, megkapják, de megnéztem, és azt mondtam: „Ezt nem adom nekik, ezeket szeretem!” Még mindig raktárban tartom őket.”

Így folytatta: „Emlékszem, amikor a fiam, Zak (Starkey, a The Who and Oasis egykori dobosa) még fiatal volt, és odaszaladt hozzám, és azt mondja: „Apa, hallanod kell ezt a lemezt. Ez a srác, Ray Charles.” Az egész apa dolgot én csináltam: „Ó, ti gyerekek. Évek óta hallgatom őt!” Nagyon jól szórakoztunk a bakelitekkel.”

Megkérdeztük, hogy a gyerekei hallgatták-e valaha valami szörnyűséget.

– Valójában soha nem gondoltam erre – válaszolta Starr. „Erre a mostohaapám tanított – a világ legjobb mostohaapja, aki szerette a zenét, és saját kis szobája volt, hogy eljátssza a zenéjét. Soha nem mondta, hogy 'Hagyd már ezt a szart!' Azt mondaná: Ó, mit hallgatsz, fiam? Ezt a három gyerekemmel csináltam. Az évek múlásával változtak, ahogy én is. Ez egy belső családi történet számodra, testvér.

A zene iránti kíváncsiság volt az, ami miatt a fiatal Ringo – született Richard Starkey – nagykorú lett, csatlakozott első zenekaraihoz, és az 1950-es évek végén, Liverpoolban belevágott a színtérbe. Amióta az eszét tudja, a country zenének „nagy helye van” a szívében, „de a bluesnak, a Motownnak, Buddy Hollynak és a bandának is”.

„A country jött először hozzám, és ez az első alkalom, amikor rájöttem, hogy megpróbálom összegyűjteni a lemezeket” – emlékezett Starr. „A pop zajlott, de Angliában nagyon kevés volt a pop. Gibraltárnak vagy valahol, ahol a világ legnagyobb antennája van, vasárnap délután 4-kor játsszák az Alan Freed műsort a BBC-n. Mindenkit hallani fog, aki Amerikából jön – több száz embert. Roy barátommal (Trafford) és én, bármit is csináltunk vasárnap, ez az, amit csináltunk.”

Hozzátette: „Most jött le a rádióból, a Kereskedelmi Haditengerészetben dolgozó srácoktól jött, úgy épült fel az életem részévé, mint a dobok. Csak egyszer mentem el és gyakoroltam, és a szomszédok nyelvezetét nem tudom megismételni. Kiabáltak velem! Ha nem fogod be, néhányan eljönnének hozzád, és további tanácsokat adnának.”

Megalakította első skiffle bandáját a Trafforddal és szomszédjával, Eddie Miles-szel, mielőtt csatlakozott Rory Storm and the Hurricaneshez, majd később a The Beatleshez. Paul McCartney egyszer Starrnak nevezte „az első srácot a Beatlesben, aki igazán ráirányított minket a country zenére”.

Arra a kérdésre, hogy ez hogyan történhetett, a 85 éves férfi így emlékezett: „Egyetlen dalt szeretnék csinálni. Néha írtak egyet, néha nem, és néha nem adtak egyet sem!

„Behoztam másokat is, hogy játsszanak számokat, mert amikor elkezdtem dalokat írni, énekeltem őket, és eljátszottam a másik háromnak, és ők a földre estek nevetve. Csak azért csinálták, mert újraírtam egy jól ismert dalt, és nem vettem észre! Már régóta írok másokkal, és néha egyedül is.”

Most, miután bemutatta a country „érzelmes történetmesélés” szellemét a The Beatles-ben, Starr 22 szólóalbummal szerepel a karrierjében, és a második ennyi éven belül. Hosszú élettartamát a zene „szeretetére” és az együttműködés szükségességére tette le – különösen a jelenleg is működő szupercsapatával, az All-Starr Banddel.

„Dobos vagyok, szóval szükséged van néhány srácra a közeledben” – mondta nekünk. „Szeretnék elmenni egy turnéra csak én és a dobok! (Egy ponton) arra gondoltam: „Most szükségem van ezekre a többi srácra”, aztán arra gondoltam, hogy összeállítom ezt az All-Starr Bandet (1989-ben). Akkoriban volt egy telefonkönyvem, és mindenki, akit felhívtam, igent mondott.

„Rájöttem, hogy be kell zárnom a könyvemet, különben 40 ember lesz a színpadon! Jó bandát hoztunk össze, és kicsit ideges voltam emiatt, mivel ez volt az első alkalom. Rajtam és Levon (Helm, The Band) mellett dobosként ott volt Jim Keltner, a kedvenc dobosom a biztonság kedvéért. Három dobosunk volt.”

Akkor a dobosok a legjobb zenészek?

– Igen, de nem csak azért, mert dobosok – válaszolta Starr. „Évek óta ismerem Jimet, és jó barátom, és barátja is vagyok. Sok lemezen játszottunk együtt, így megismertük egymást. Rájöttünk, hogy ha kitöltöm, akkor ő kapja meg a következőt. Aztán nem csinálok egyet sem, amíg ő meg nem csinálja, így nem állunk egymás lábán. Mindketten dörömbölünk.

„Játszom az énekessel. Ha egy énekes énekel egy szép sort, akkor nem kell, hogy dühöngjek. Érzem, hol van egy kis szünet, és felemelhetem, vagy párolhatom. Én így játszom.”

A „Long Long Road” újabb bizonyítéka Starr együttműködési szeretetének, nemcsak az igazi „vidéki sráccal”, T Bone Burnettel, hanem olyanokkal is, mint Billy Strings és St Vincent.

„Mindenki mást hoz, mert mindannyian nagyszerű játékosok és énekesek” – mondta Starr a lemez vendégeiről. „Nagyszerű zenészek, akik egy ideje foglalkoznak vele, és mindannyian a T Bone-on keresztül jöttek. Az én szememben soha nem követett el hibát a lemezeimen.”

Bár Starr számára élethosszig tartó szerelmi kapcsolat lehet, a countryzene az elmúlt években váratlan újjáéledést tapasztalt szerte a világon és új generációkkal az elmúlt években, felrobbant a TikTokon, megtöltötte a stadionokat, meghaladta a fesztiválszámlákat és összetörte a műfajokat Beyoncé, Post Malone, Morgan Wallen és Zach Bryan révén.

„A country hangja most egy kicsit countrybbá válik” – mondta Starr a visszatérő vonzerejéről. „Úgy éreztem, pedálacéllal mentek át a sziklajáratukon. Egy ideig nagyon pop volt.

„Az egész ország, ahol elkezdtem, érzelmes volt. Kicsit olyan, mint a „She's Gone” ezen az albumon:Ő az állomáson várt, míg én a vonatban, ahogy mentem a síneken, ő állt az esőben'. Ez olyan ország! Nagyon szeretem a countryt a történetek és az érzelmek miatt.”

Eredeti szerelme az Americana és a korai korai dalok iránt több szempontból is teljes kört jelent a „Long Long Road”-on. Carl Perkinsnek, a The Beatles egyik legnagyobb hősének egy feldolgozása az „I Don't See Me In Your Eyes Anymore” formájában, immár évtizedekkel azután, hogy a Fab Four bemutatta a „Honey Don't”-ot és a „Matchbox”-t, Starr énekével.

Aztán ott van a 'Choose Love', amely önmagára utaló Beatles-bólintással hangzik és dalszöveg, ahogy Starr kínálja: „A hosszú és kanyargós út több, mint egy dal/ A holnap soha nem tudja, mi történikStarr kacéran sok mindent a nashville-i munkatársai kezébe adott, az aláírási soron kívül:Nem számít mit választasz, válaszd a szerelmet”. „Ez a vonal az enyém volt, de valószínűleg azt mondanák, hogy nem” – nevetett.

A „Long Long Road” megjelenése után a legenda az All-Starrs-szel indul majd, mielőtt leülne Bruce Sugarral, hogy „írjon még néhány dalt”, éppen megelőzve a Starr fokozott reflektorfényét, köszönhetően a Universalnak, aki összeállított egy új „Best Of” Starr albumot, valamint Sam Mendes hamarosan megjelenő életrajzait a The Beatlesről.

– Nos, ez egy film – mondta Starr Julia Migenes az életére összpontosító filmből. „Igazán változtatnom kellett a hozzáállásomon, mivel dokumentumfilmesen néztem. Sam nagyszerű volt. Elmentünk Angliába, két napig üldögéltünk a forgatókönyvemben; nála volt Paul forgatókönyve, John forgatókönyve és George forgatókönyve. Mindannyian egymáséi leszünk, de van egy történet, amit ezek az írók írnak. Ennyit fogok elmondani rólam.”

Starr így folytatta: „Annyira nagyszerű volt, mert volt egy rész, ami nem tetszett, és egyszerűen kivette. Most, amit a stúdión kívül csináltam, azt a stúdióban csináltam. A színészek eljátszották a stúdióban. Felmentem a díszletre, ami olyan, mint nyolc hektáros fedett terület, és olyan nagyszerű volt. Sam olyan nagyszerű srác és olyan közvetlen.”

Ahogyan a The Beatles örökké regenerálja a rajongók új generációit, Starr is egyre fiatalabb közönségre talált a műsoraiban – ez pedig csak növekedni fog, amikor a filmek 2028 áprilisában a képernyőre kerülnek.

„Örülök, hogy ezt mondtad, mert az All-Starrs kapcsán azt látjuk, hogy egy tinédzser tömeg jön be” – tette hozzá. „Sok emberrel találkozunk az én koromtól kezdve, de koncertezni fogsz, és sokkal több magasabb hangot hallasz majd kiabálni veled.

„Csak azt csináljuk, amit csinálunk, és az én filozófiám az, hogy ha három ember jelenik meg, akkor te játssz. Ezt csináljuk.”

A „Long Long Road" most megjelent. Starr május végétől egész nyáron amerikai turnéra indul, az éves „Peace & Love" születésnapi rendezvénye előtt, július 7-én.

A 'Home To Us'-ban is szerepel Paul McCartney új albumáról, a 'The Boys Of Dungeon Lane'-ről, amely május 29-én jelenik meg.