Brad Paisley megvédi Taylor Swift és Travis Kelce házasságát: „Az egyik legkevésbé igényes esküvő, amit valaha láttam vagy látni fogok”

Brad Paisley megvédte Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjét, mondván, hogy ez volt az „egyike a legkevésbé igényes” ceremóniáknak, amelyeket „látott vagy látni fog”.

A popsztár és a Kansas City Chiefs tight endje tavaly augusztusban jelentette be eljegyzését, és a hónap elején a New York-i Madison Square Gardenben megrendezett sztárceremónián kötötték össze a kapcsolatot.

Az azóta eltelt időben napvilágra került néhány részlet a nagyrészt magánjellegű esküvőről, Zohran Mamdani New York-i polgármester elárulta, hogy Swift és Kelce állítólag több mint 160 000 dollárt (119 000 GBP) fizettek azért, hogy az ikonikus helyszínen házasodjanak össze, és olyan hírek jelentek meg, hogy a ceremónián fellépő fellépéseket Stefie Nickney és Paul McCarviet hozták létre.

Noha az esküvő extravaganciájával szemben némi visszhangot kapott, Brad Paisley countryénekes elmondta, milyen volt az 1000 résztvevő egyikének lenni, és úgy jellemezte, hogy ez nem olyan hivalkodó, mint ahogy azt az emberek feltételezik.

„Ironikus módon ez volt az egyik legkevésbé igényes esküvő, amit valaha láttam vagy látni fogok” – mondta. Az Associated Press. „Sokat jelentett, hogy (meghívtak). Nagy köszönet volt tőle, hogy meghívott minket.”

Brad Paisley elárulta, hogy Taylor Swift és Travis Kelce esküvői meghívója így szólt a vendégekhez: „Ha ezt megkapod, sokat jelentesz nekünk.” Azt is leírta, hogy az ünneplés „az egyik legkevésbé igényes esküvő”, amelyen valaha részt vett, és azt mondta, hogy a meghívó „nagy… pic.twitter.com/L6aLHtv89Q — A Taylor Swift Daily (@TheTSDaily) 2026. július 18

Paisley feleségével, Kimberlyvel együtt vett részt, és már majdnem két évtizede ismeri Swiftet, miután tinédzser korában meghívta 2007-es turnéjának nyitó fellépésére.

„Személyesnek vettem ezt, amikor megkaptam a meghívót, mert a meghívón az állt: „Ha ezt kapod, sokat jelentesz nekünk” – mondta az énekes. APazt is hozzátéve, hogy az esküvő részleteit titokban tartották egészen a dátumig.

„Nagyon szórakoztató volt nézni a macska-egér játékot, mint például: „Nagyjából meg tudjuk mondani, hogy hol lesz, nem mondjuk meg, hogy melyik épületben… és itt a dátum. Ha bent vagy, többet is elmondunk” – osztotta meg. „Elmentem a feleségemhez, és azt mondtam: „Akarsz menni?” és azt mondta: „Mindenképpen, ott kell lennünk!” Szóval megcsináltuk.”

A ceremóniát Adam Sandler vezette, Andy Reid, az NFL edzője pedig később elárulta, hogy a humorista és a színész néhány „megható” tanácsot adott a párnak aznap.

Swift régi publicistája, Tree Paine szerint a párnak nem voltak koszorúslányai vagy vőfélyei. Ehelyett Swift bátyja, Austin szolgált a „becsületemberként”, Travis testvére, az NFL-sztár, Jason Kelce pedig a legjobb ember lett.

Brad Paisley mellett további vendégek voltak: Ed Sheeran, Selena Gomez, Jack Antonoff, Lena Dunham, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Aaron Dessner, a Haim nővérek, Sombr, Ellie Goulding, Camila Cabello, Machine Gun Kelly, a Chaincussmokers, Lucy Daone.

Meghívást kapott Graham Norton is, aki Swift 'Opalite' című klipjében szerepelt, valamint Marisa Hargitay. Törvény és rend: SVUDakota Johnson, Julianne Moore, Ethan Hawke, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Charlie Day és Jessica Chastain.

Az esküvő előtt arról számoltak be, hogy Swift és Kelce 26 millió dollárt (19,5 millió font) adományozott 20 jótékonysági szervezetnek az Egyesült Államokban a hét elején.