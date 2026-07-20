Ben Shapiro „remekműként” dicséri az „Odyssey”-t, annak ellenére, hogy Elliot Page Casting kritikája

Ellenére Az Odüsszeia A MAGA-vers néhány emberétől megjelenés előtti visszajelzést kapott, a jobboldali influencer, Ben Shapiro Christopher Nolan rajongója az epikus történetről.

„A film egy remekmű” – jelenti ki a YouTube-on közzétett 18 perces kritikában, amelyben 8,5/9-et ad a filmre egy 10 pontos skálán. Matt Damont Odüsszeuszként, Robert Pattinsont Antinousként, Tom Hollandot pedig Telemachusként dicséri, és nem sok gondja van Zendayával Athénéként és Lupita Nyong'óval, mint Trójai Helénával.

„Tudom, hogy sokan azt mondták: „Úristen, Lupita Nyong'onak úgy kell kinéznie, mint Diane Kruger. nem tudom. Diane Kruger nem néz ki túl görögnek. Ő német – tolja hátra Shapiro. Travis Scott rapper Bard szerepében kicsit felkavaró, de van egy kis része. És Zendaya nem kifejezetten görögnek tűnik Shapirót a legkevésbé sem zavarja.

„A Zendaya szereposztása nem változtat semmit… Zendaya remek munkát végez, engem egyáltalán nem zavar” – teszi hozzá.

De Shapiro megkérdőjelezi Elliot Page-et Sinon szerepében.

„Tudom, hogy sok konzervatív van, akiket előre felkapaszkodnak a filmmel kapcsolatban. Mert hülyeség Elliot Page-t haverként beállítani. Egyszerűen hülyeség” – jelenti ki Shapiro. Mozgás közbeni érzékenysége, hogy minden olyan szereposztás, amely távol tartja a film narratívájától, negatívum, a vörös zónába kerül Page-el, aki azután újra egyesül Nolannal. Kezdetben.

„Elliot Page mentális problémákkal küzdő nő volt, aki azt hiszi, hogy férfi, és megműtötték, hogy férfiszerűbbé tegyék, de még mindig körülbelül 1,5 cm és 105 kilós, átázott, és női hangja van. Ez nem működik” – érvel Shapiro. személyesen kritizálta Page-t, aki 2020-ban transzként jelent meg. Valójában egyáltalán nem tudja túltenni magát Page szereposztásán.

„Ez egy ki nem kényszerített hiba. Most nem fogok találgatni, hogy Nolan miért tette ezt” – mondja Shapiro, mielőtt éppen ezt tette volna, miközben elkezdi pörögni a podcasterek körében népszerű összeesküvés-elméleteket. „Talán személyesen barátkozik Elliot Page-el, rosszul érzi magát Elliot Page iránt, mert Elliot Page egy bizonyos személy, barátja volt ennek a személynek attól a pillanattól kezdve, amikor megtették. Kezdetben együtt. Talán ez egyfajta Oscar-csali kísérlet.”

De a konzervatívoknak még mindig ki kell menniük a multiplexhez, hogy megnézzék Az Odüsszeia, és ne kívánja a halált a pénztárnál Page szereplésével. „Nem, a film emiatt nem fog bombázni. Kiderült, hogy amikor az emberek hajlandóak szórakozni, hajlandóak még a fogak rossz hibáit is szórakoztatni, ha kiderül, hogy szép a mosoly” – zárta Shapiro.

Tehát a konzervatívok, bármilyen felháborodásuk is legyen, ne utasítsák el Az Odüsszeiaanélkül, hogy először látta volna. „A film tágabb témája valójában nagyon sok mindennel összhangban van, amit a konzervatívok gondolnak. Ha hagyod, hogy Elliot Page megölje ezt helyetted, azt hiszem, lemaradsz egy hihetetlen moziélményről” – tette hozzá Shapiro.