Bár Brad Pitt és Leonardo DiCaprio is szerepelt a filmben Volt egyszer Hollywoodbancsak Pitt tűnik fel a folytatásban, Cliff Booth további rossz kalandjai – és a sztár megvilágítja, miért.

Cliff Booth a 2019-es év folytatása Egyszer régenamely ezúttal Pitt kaszkadőr karakterére koncentrált, és nyolc évvel Quentin Tarantino eredeti filmje után játszódik. Tarantino írta az új film forgatókönyvét, és David Fincher vette át a rendezői posztot, DiCaprio pedig megerősítette. Határidő tavaly, hogy vezető embere, Rick Dalton ezúttal még cameo minőségben sem indul el.

„Volt néhány megbeszélés erről a korai szakaszban. Végső soron alig várom, hogy lássam a Cliff Booth történetet, de nem vagyok benne” – mondta az üzletnek. „Szerintem David Fincher a tökéletes ember erre a munkára. Quentin nagy rajongója a munkájának, én is nagy rajongója vagyok a munkájának, és nincs is jobb, aki továbbvigye ezt a vonalat és elmondja ezt a történetet. Azt hiszem, ez Cliff Booth életének következő szakasza. Izgatottan várom.”

A hétfői Los Angeles-i premieren mondta Pitt A Hollywood Reporter hogy DiCaprio megjelenése „nagyon jó móka lett volna, de sok protetika kellett hozzá, ami jó pár hétig tart az előkészületek megszerzéséhez. Aligha éri meg az árát egy cameo”.

„Egy darabig beszéltek róla, de csak nagy kérésnek tűnt” – tette hozzá, ugratva, hogy a folytatásban még mindig „édes tisztelgést” tesznek Rick Daltonnak.

Pitt és DiCaprio is Oscar-jelölést kapott Egyszer régen előadásokat, Pitt pedig nyerni fog. A következő film azt mutatja, hogy Cliff Booth otthagyta Rick Daltont és kaszkadőr karrierjét, és csaposként, vetítőként és hollywoodi szerelőként dolgozik a város sötét hasában. Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II és Peter Weller egészítik ki a szereplőket.

Cliff Booth további rossz kalandjai november 25-én kezdi meg IMAX-futását, és december 23-án indul a streamelés a Netflixen.