Caleb Phillips, az „imposterek” filmrendezője aláírja a földalattit (exkluzív)

A feltörekvő műfajú filmrendező, Caleb Phillips szerződést írt alá az Undergrounddal, a céggel, amely Curry Barker ügyfele kasszasikerének köszönhetően magasra gurul. Megszállottság.

A lépés Phillips kozmikus horror-thrillerjének a South by Southwest premierje után történt. Imposztorokahol a Rotten Tomatoes kritikusai 93 százalékos eredményt értek el a fesztivál Midnighter szekciójában, és érdeklődést vált ki a potenciális vásárlók körében.

Phillips írta és rendezte a műfaji hajlítást Imposztorokamelyben Jessica Rothe egy anya, aki kétségbeesetten szeretné visszaszerezni kisfiát, miután elvitték. Amikor megtudja, hogyan hozhatja haza fiát, férje (Charlie Barnett) gyanakodni kezd, hogy a visszatért baba valójában nem az övé.

Phillips először a shortjával keltett hullámokat A doboz másik oldalaamely több mint 30 millió megtekintést gyűjtött össze a YouTube-on, és középpontjában egy titokzatos dobozzal ajándékozott pár áll, katasztrofális és hátborzongató eredményekkel. Ez az ingatlan minden eddiginél fontosabbnak tűnik Kane Parsons túlméretezett sikere nyomán. A Hátsószobákamely népszerű YouTube rövidfilmek sorozataként kezdte életét, és a múlt hétvégén megdöntötte az A24-es rekordokat.

Phillips követte a gondolatmenetet Játssz velem, egy nőről, aki emlék nélkül ébred fel egy autóban, és felfedez egy férfit, aki hátul van megkötözve, és egy hangrögzítőt a következő megjegyzéssel: „játssz engem”.

Mert ImposztorokPhillips Thomas Bond, Sara Seligman és Joe Bandelli producerekkel társult, a Blue Finch Films pedig ismételte a globális forgalmazást. Szereplők között szerepel még Yul Vazquez, Bates Wilder, Luisina Quarleri, Thomas Parobek, Ian Lyons, Taylor Karin, Lee Bennett és Declan Bennett.

Phillips a Los Angeles-i Filmiskola végzettsége, aki betört a rendezési üzletbe, miközben stábtagként dolgozott számos projekten.

Aaron Folbe menedzser és Trevor Engelson, az Underground igazgatója képviseli majd a filmrendezőt.