Kehlani bejelenti a 2026-os turnéját az Egyesült Királyságban, Európában és Észak-Amerikában

Kehlani brit, európai és észak-amerikai turnét jelentett be 2026-ra. Az összes részletet alább találja.

A Grammy-díjas R&B művész és az Julia Migenes 100 korábbi öregdiákja idén nyáron indul útnak, hogy támogassa saját elnevezésű ötödik albumát, amely idén áprilisban jelent meg.

Az augusztus 6-án Minneapolisban induló túra egyesült államokbeli és kanadai szakasza Chicagóban, Torontóban, Bostonban, New Yorkban, Atlantában, Nashville-ben, Miamiban, Austinban, Phoenixben, Los Angelesben, San Franciscóban és számos más városban is megáll.

Miután október elején véget ér az észak-amerikai rész, Kehlani Európába indul Berlinben, Brüsszelben, Párizsban, Düsseldorfban és Amszterdamban, november végén és december elején.

Ezután az Egyesült Királyságba érkezik két hatalmas arénakoncertre, a londoni The O2-ben (december 8-án) és a manchesteri Co-op Live-on (december 10-én).

A különleges vendégek, az Odeal és a WASEEL támogatást nyújtanak az Egyesült Királyságban és Európában. Észak-Amerikában a nyitók Durand Bernarr, Isaia Huron, TheARTI$T és WASEEL lesznek.

A jegyek általános értékesítése ma (június 3-án, szerdán) helyi idő szerint 10 órakor kezdődik. Itt vásárolhatod meg a sajátodat (Egyesült Királyság), itt (Észak-Amerika) és itt (Európa).

Kehlani partnerséget kötött PLUSZ1 így jegyenként 1£/€-t a Live Nation a Kehlani Fund javára fizet.

A Kehlani fődátumai Észak-Amerikában, Európában és az Egyesült Királyságban 2026-ban a következők:

AUGUSZTUS

06 – The Armory, Minneapolis, MN

07 – Landmark Credit Union Live, Milwaukee, WI

09. – Huntington Bank pavilon Northerly Islanden, Chicago, IL

10 – Everwise Amphitheatre a White River State Parkban, Indianapolis, IN

13 – Michigan Lottery Amphitheatre, Freedom Hill, Detroit, MI

14 – Blossom Music Center, Cuyahoga Falls, OH

16 – RBC Amphitheatre, Toronto, ON

17 – Darien Lake Amfiteátrum, Darien Center, NY

19. – MGM Music Hall, Fenway, Boston, MA

21 – Barclays Center, New York, NY

23 – Mohegan Sun Arena, Uncasville, CT

26 – Freedom Mortgage Pavilion, Camden, NJ

27 – Merriweather Post Pavilion, Columbia, MD

29 – Allianz Amphitheatre at Riverfront, Richmond, VA

31 – Coastal Credit Union Music Park, Walnut Creek, Raleigh, NC

SZEPTEMBER

01 – Trullant Amfiteátrum, Charlotte, NC

03 – Lakewood Amphitheatre, Atlanta, GA

04 – Coca-Cola Amfiteátrum, Birmingham, AL

08 – Nashville Municipal Auditorium, Nashville, TN

10 – iThink Financial Amphitheatre, Miami, FL

11 – MIDFLORIDA Credit Union Amphitheatre, Tampa, FL

13 – Cynthia Woods Mitchell pavilon Huntsman támogatásával, Houston, TX

15 – Germania Insurance Amphitheatre, Austin, TX

16 – Dos Equis Pavilion, Dallas, TX

18 – Zoo Amphitheatre, Oklahoma City, OK

20 – First Financial Credit Union Amphitheatre, Albuquerque, NM

21 – Talking Stick Resort Amphitheatre, Phoenix, AZ

23 – Viejas Arena, San Diego, CA

24 – Intuit Dome, Inglewood, CA

26 – Theatre of the Clouds, Portland, OR

27 – Climate Pledge Arena, Seattle, WA

29 – Doug Mitchell Thunderbird Sportközpont, Vancouver, BC

OKTÓBER

03 – Shoreline Amphitheatre, San Francisco, CA

04 – Shoreline Amphitheatre, San Francisco, CA

NOVEMBER

29 – Velodrom, Berlin, Németország

DECEMBER

01 – Forest National, Brüsszel, Belgium

03 – Adidas Arena, Párizs, Franciaország

05 – PSD Bank Dome, Düsseldorf, Németország

06. – Ziggo Dome, Amszterdam, Hollandia

08 – The O2, London, Egyesült Királyság

10 – Co-op Live, Manchester, Egyesült Királyság

Múlt hónapban Kehlani fellépett a Radio 1 Big Weekendjén Sunderlandben.

A „Kehlani” négycsillagos kritikájában Julia Migenes Az albumot „olyan gyűjteményként jellemezte, amely gyakran a félresiklott szerelemről szól”, hozzátéve, hogy „a szív hullámzó ügyeinek szentelték”.

Eközben Kehlani Zara Larsson sztárokkal teletűzdelt új „Midnight Sun” remixalbumán szerepel.