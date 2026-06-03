ÉLŐBEN: a Cannes-i fesztivál nyitónapja már most döntögeti a látogatottsági rekordokat

2026.06.03.

A tenger felől fújó szél hajnal óta hozza a Croisette illatát, és úgy tűnik, idén minden eddiginél többen szerettek volna az első perctől részesei lenni ennek a varázsnak. A sétányon már kora délelőtt hosszú sorok kígyóztak, a vetítésekre szánt helyek pedig percenként fogytak. „Mintha az egész város egy nagy premierre készülne, és mi mind statiszták vagyunk” – jegyezte meg egy mosolygó látogató, aki épp a badge-ét csatolta fel.

Rekordszintű nyitány a Croisette-en

A szervezők szerint a nyitónapra érkező áradat már a kapunyitás előtt látványosan felgyorsult, a beléptető pontokon pedig külön sávokat kellett megnyitni. Az akkreditációs rendszerben mérhető csúcsok egész délelőtt újabb és újabb szinteket értek el, ami ritkán látott lendületet adott a fesztivál első pillanatainak. Egy önkéntes szerint „tavaly is erős volt a start, de ma minden rekord villámgyorsan porrá lett”.

A város turisztikai irodája már napok óta teltházas adatokat jelzett, és a tengerparti kávézókban a székek úgy cserélődtek, mint egy feszes montázs képei. A légkör elektromos, a közönség pedig egyszerre türelmetlen és ünnepélyesen fegyelmezett.

Vörös szőnyeg, túlcsorduló energiák

A vörös szőnyegen feltűnő csillogás idén még nagyobb vibrálással párosult, a fotósok vakuja szinte szünet nélkül villogott. A rajongók transzparensei és a halk morajlásból időnként kitörő sikolyok filmes zarándoklat érzetét keltették. „Ez az a nap, amikor a mozi kijön a moziból, és elfoglalja a várost” – mondta egy megilletődött fiatal rendező, aki először állt a Palais lépcsőin felfelé.

A ceremónia köré szervezett performanszok és utcai intervenciók is sürgető, mégis játékos ritmust adtak a napnak. Egy percre sem lehetett azt érezni, hogy bármi lazaságba fulladna: mindenki éber, minden pillanat számít.

Számok, amelyek magukért beszélnek

A belváros forgalomszámlálói reggel óta közel folyamatos telítettséget mutattak, a fesztiválapp pedig többször is „nagy terhelést” jelzett. A jegy- és meghívóbrókerek általában csak a hét közepén kezdenek pánikszerű keresgélésbe, most viszont már délben elfordult pár telefon a „nincs több hely” válasszal. Egy szakmabeli szerint „a kínálat erős, de az étvágy idén egyszerűen falánk”.

Az esti vetítésekre szánt sorok a parton túlig nyúltak, a biztonsági személyzet pedig precízen terelte a tömeget, hogy a lendület ne szakadozzon. Minden a nagyvárosi koreográfia szerint zajlott: feszes, láthatatlanul összehangolt rendben.

Mitől ilyen erős az idei év?

Sztárerejű program és merész, feszesen válogatott versenymezőny

és merész, feszesen válogatott Új technológiák: nagy formátumú vetítések , kiterjesztett digitális élmények

, kiterjesztett digitális Tudatos nemzetközi kommunikáció és okos, valós idejű tartalomgyártás

és okos, valós idejű Friss tematikus szekciók , amelyek rugalmasan reagálnak a trendekre

, amelyek rugalmasan reagálnak a Közösségi médiás hullám: virális pillanatok, azonnali megosztások

A kulisszák mögött

A fesztivál „láthatatlan” hősei – az önkéntesektől a hangmérnökökig – ma különösen feszes műszakot viseltek. Egy hostess azt mondta: „Egyetlen mosoly sem mehet kárba, mert ma minden szem ide figyel.” A technikai csapatok az első vetítéseknél gondoskodtak arról, hogy a kép mély és a hang tisztán maradjon, még a legnagyobb terekben is.

Fenntarthatósági intézkedések is látványosan jelen voltak: újrahasznosítható anyagok, digitális jegyek, szelektív pontok minden bejáratnál. A rohanás mögött érződött egy átgondolt, hosszú távú stratégia is, amely a fesztivált a jövő kihívásaihoz igazítja.

A közönség hangja

A sétányon megszólított nézők nagy része az „első pillanattól telt torok” élményét emlegette. „Azt hittem, majd belerázódunk, de már az első óra kész fesztivál” – mondta egy párizsi filmrajongó. Egy spanyol újságíró szerint „ritkán látni ennyire összeszedett, mégis játékos nyitányt”.

A helyiek is vegyes érzelmekkel figyelték a nyüzsgést: a forgalom nő, de a város pulzusa ilyenkor a leginkább élő. A kávézók teraszain „minden asztal lett egy mini sajtószoba” – tréfált meg egy barista, miközben habos tejjel rajzolt filmes klappert a lattéra.

Magyar jelenlét és visszhang

A magyar szakma is aktív jelenléttel kezdte a napot: producerek, forgalmazók és fiatal tehetségek keresték egymás társaságát a piaci sátraknál. A magyar sajtó delegációi több vetítésről is élő bejelentkezéseket készítettek, a közösségi csatornákon pedig pörgős vágásokkal vitték a hangulatot haza.

Az esti fogadásokon hallható suttogások szerint több közös fejlesztés és koprodukciós ötlet is ígéretesen alakul, ami jó hír a régió mozijának.

Mi jön most?

A következő órákban a város újranyitja kapuit még több premier és meglepetés előtt, és ha a nyitány ritmusa marad, a hét végére komoly mérföldkövek dőlhetnek meg. Aki helyben van, annak érdemes a hivatalos appot frissíteni és rugalmas útvonalat tervezni, mert a váratlan pillanatok itt a legnagyobb díjak.

A Croisette ma estére is ígér egy adag mágneses pezsgést, amely a tenger víztükrén is visszaverődik. És bár a reflektorok a csillagokat keresik, az igazi főszereplő mégis a sokszínű, türelmes, de éhes közönség – ők azok, akikből a fesztivál a legnagyobb energiáit meríti. „Ha ilyen a kezdés, mi jöhet még?” – kérdezi egy tapasztalt kritikus, majd vállat von, és rohan a következő vetítésre.