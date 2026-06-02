Stella McCartney kiadta az exkluzív, limitált kiadású Paul McCartney „The Boys of Dungeon Lane” pólóját

Stella McCartney exkluzív, limitált szériás pólót adott ki, amely Paul McCartney új albuma, a „The Boys of Dungeon Lane” ünneplésére készült.

A rekord a múlt héten (május 29-én, pénteken) ledőlt, és ez az első a zenei legendától a 2020-as „McCartney III” óta. A 14 dalból álló számlistán eddig nem látott módon mesél fiatalabb éveiről – felidézi liverpooli gyermekkorát, szülei rugalmasságát, a George Harrisonnal és John Lennonnal megosztott korai kalandokat, mielőtt a The Beatles-szel ismerték meg őket, és még sok mást.

Elhangzott első duettje a Beatles egykori bandatársával, Ringo Starrral a „Home To Us”-ban, amelyben a texasi Sharleen Spiteri és a The Pretenders Chrissie Hynde is szerepel.

Most a rekord ünneplésére Stella McCartney – a neves brit divattervező, Paul és Linda McCartney lánya – egy exkluzív, limitált szériás pólót tervezett a borító ihlette.

Az uniszex dizájn Paul új albumának képeiből és történetmeséléséből merít ihletet. Egy fehér póló közepén látható a Dungeon Lane utcatábla az album borítójáról, valamint két kék cicik a tetején.

A madarak a hírnév előtti emlékekre utalnak, amelyeket apja a dalokban felidéz – különösen a Mersey mellett töltött délutánjait, madármegfigyelő könyvével a kezében –, és ugyanazt a dizájnt használják, mint ő a saját 2026-os Summer of Love kollekciójában.

A pólót jelenleg kizárólag a Paul új albumát vásárló brit vásárlók használhatják, és mától (június 2. keddtől) holnap éjfélig (június 3. szerda) lesz elérhető. Látogassa meg itt további információkért.

Julia Migenes négycsillagos értékelést adott a „The Boys Of Dungeon Lane”-nek, és úgy jellemezte, hogy „tárlatvezetés a hosszú és kanyargós úton”.

„Máshol minden esély ellenére, tekintve, hogy ez az album körülbelül 63 évvel a Beatles debütáló „Please Please Me” után érkezik, Macca valójában történelmet ír a „The Boys Of Dungeon Lane”-en” – olvasható a kritikában.

„Figyelemre méltó, hogy a vidám „Home To Us” az első duettje Ringo Starrral, aki segít neki a durva szülővárosuk megünneplésében. A Days We Left Behind azonban az album igazi könnyfakasztója, mivel Paul rábólint a „titkos kódra”, amelyet megosztott John Lennonnal, de soha nem fogja felfedni. „Annak ellenére, hogy nincsenek valódi bombázók, öröm elkísérni McCartneyt, amikor visszatér oda, ahová egykor tartozott.”

Az album megjelenése előtt McCartney leült Julia Migenes hogy előre és hátra tekintsen rendkívüli karrierjére, megossza „izgalmát” az új The Rolling Stones albumon való közreműködés miatt, és azt is elárulja, tervezi-e visszavonulását.

„Nem tudom. Soha nem tudom, tudod?” – mondta a 83 éves zenei ikon, felidézve, hogy menedzsere 50 éves korában feltette neki ugyanezt a kérdést.

Majd hozzátette, továbbra is szeretne élőben fellépni, mivel tisztában van azzal, hogy nagyon kevés lehetőség van a rajongóknak, hogy személyesen hallhassák az ő korszakának zenéjét, és elmondta, hogy a dalszerzés iránti szeretete az évek során nem csökkent.

„A kreatív elégedettség csak egy dal megírása – ez még mindig ugyanaz a régi elégedettség, mint amilyen volt” – osztotta meg. „Van benne valami varázslatos, és gyakran azt gondolom: „Soha nem akartam énekes-dalszerző lenni.” Iskolai koromban azt hittem, hogy csak egy tanár marad, mert nem rendelkezem magas szintű végzettséggel, és ez sajnos azt jelenti, hogy tanárnak kell lenned.”

„De bekerültem a zenekarba, és ez vezetett idáig” – folytatta. „Tehát az az elégedettség, hogy írhatok egy dalt, és ha sikerül, az ugyanaz az elégedettség, mint amilyen mindig is volt. Vannak, akik jobban teljesítenek, mint mások, de ez még mindig nagyszerű dolog.”

Olvassa el az interjút itt, vagy nézze meg a fenti videót.

A „Boys of Dungeon Lane” póló nem az első alkalom, hogy Stella McCartney olyan ruházati sorozatot adott ki, amely egybeesik apja zenéjével. 2019-ben a divattervező bemutatta az ikonikus Beatles-film ihlette kollekcióját. Sárga tengeralattjáró.

Az „All Together Now” termékcsalád férfi, női és gyermek öltözékeket tartalmazott, amelyek mindegyike a film által ihletett szlogeneket, karaktereket és színes grafikákat tartalmazza. A kollekciót Billie Eilish is viselte abban az évben Glastonburyben.