Calo Carratalá, a táj története

Valencia,

A valenciai művész, Calo Carratalá, aki az elmúlt években jelentős kiállításokon szerepelt közösségében, de a kilencvenes évek óta rendszeresen kiállít európai galériákban, a természet ábrázolására szakosodott, részben és konceptuálisan a szépségét és erejét, a hegyek fenségét vagy az erdők nyugalmát magasztaló, de személyes esztétikát átvevő romantikus látásmódból.

Carratalá tájfestő, mint mondtuk, mindig a Valenciai Képzőművészeti Iskolában tanult, majd a római Királyi Spanyol Akadémián fejezte be képzését; Ez az olaszországi tartózkodás meghatározó lesz az elkövetkező években. Produkciójában a római műemlékek freskói által ihletett nagy formátumú alkotások, valamint az olasz mesterek körkörös kompozícióira épülő tondók dominálnak.

Az utazás létfontosságú alkotói folyamatában: egy vázlatfüzettel felvértezve elmerül a meglátogatott helyeken, hogy megpróbálja megragadni a panorámák által keltett érzeteket, felfigyelve az elemek színére és méretére, majd műtermében dolgozik rajtuk.

Mindenesetre, és mindezen hatásforrásokon túl, Calo Carratalá képi választásait – ahogy nem is lehetne másként – nyilvánvalóan a táj korabeli olvasatai szűrik meg. Ha a reneszánsz festők a világábrázolást a kisajátítás egy formájának tekintették, a művész ezzel a szemlélettel kapcsolatos szemléletváltását kívánja hangsúlyozni: megérti, hogy a jelenlegi alkotók – elődeiktől eltérően – védendő természettel néznek szembe.

Technikailag azonban ez a valenciai szerző hajlamos a 15. század óta jól ismert eljárások alkalmazására. Lineáris perspektívát alkalmaz, amelyet Alberti 1435-ben, értekezésében elméletileg megfogalmazott A Picturából; Fő célja a valóság megfestése, annak pontos arányait tiszteletben tartva, az emberi perspektívát figyelembe véve.

Az eredmény olyan alkotások, amelyek, mint mondtuk, magasztalják a természetet, egyszerre meggyötört és csodálatos. A Pireneusok hófödte csúcsaitól az Amazonas-dzsungelig, vásznán egyes területek magasztos jellegét szeretné feltárni, abban az értelemben, hogy hatalmasságukban és részeik erejében felülmúlják az embert. Ugyanakkor intim szemszögből közelíti meg őket: a festészetet olyan önvizsgálatként gyakorolja, amely távoli vidékek képzeletére készteti a nézőt.

Az elmúlt másfél évtizedes munkásságának áttekintése mától jövő júniusig megtekinthető a Bancaja Alapítvány valenciai központjában, Marisa Giménez Soler kurátora alatt. Az „Everywhere is ideiglenes” antológia csaknem negyven kompozíciót gyűjtött össze kis és nagy formátumban, amelyek a művész három alapvető sorozatába tartoznak, és Valenciában mutatták be először együtt néhány kifejezetten erre az alkalomra készült darabbal.

Kevés földrajz ellenállt neki: Norvégia hófödte hegyei jelennek meg utunkban, szigorú és melankolikus színpalettával tükrözve; az Amazonas környezete Brazíliában és Peruban, papíron ceruzaképekkel, amelyekben tömör vonalak szintetizálják a növényzetet, a gyomokat, a tükröződéseket, a vizeket és az eget; Tanzánia és Szenegál tájai, amelyeket intenzív zöldjeik jellemeznek; és a baobabok, a helyi afrikai kultúrákhoz és hagyományokhoz kötődő fák, amelyeket Carratalá szangvinikus technikával szeretne megörökíteni, és amelyek egyúttal tisztelegnek az ősi nemzedékek túléléséért végzett kollektív munka előtt.

Mindegyikben könnyen értékelhető gesztusának szabad és energikus volta, vázlatos hajlama, valamint az a vágy, hogy szintetizálja a levegő, a szín és az idő által keltett szenzációkat, és a cím előrehaladtával hirdeti az ábrázolt, mérhetetlen, de talán nem örök megőrzésének szükségességét.

Calo Carratalá. “Minden hely ideiglenes”

BANCAJA ALAPÍTVÁNY

Plaza de Tetuán, 23

Valencia

2026. április 10-től június 7-ig