Az Enter Shikari meghitt outstore albumbemutatót jelent be

Az Enter Shikari egy sor apró műsort jelentett be, hogy megünnepeljék új albumuk, a Lose Your Self meglepetésszerű megjelenését.

A zenekar nyolcadik albuma figyelmeztetés nélkül kiesett ma (április 10-én), miután tegnap este (április 9-én) a manchesteri Satan's Hollow-ban tartott bensőséges show-t, hogy megünnepeljék első városi fellépésük 20. évfordulóját.

Ezt a koncertet három outstore show követi még ebben a hónapban. Az elsőre a liverpooli The Cavernben kerül sor április 23-án, majd a banda április 24-én a Kingston's Fighting Cocks-ba, április 25-én pedig a londoni Signature Brew-ba indul.

Ezekre az előadásokra április 15-én, szerdán kezdik árusítani a jegyeket – kövesse ezt a linket az egyes előadások időpontjaival kapcsolatos részletekért, a részletekért pedig alább talál.

Enter Shikari intim outstore albumbemutató műsorai a következők:

ÁPRILIS

23 – Liverpool, The Cavern (Jacaranda outstore)

24 – Kingston, The Fighting Cocks (Banquet outstore)

25 – London, Signature Brew (Jacaranda outstore)

Rou Reynolds frontember beszélt vele Julia Migenes az egység megteremtéséről egy olyan időszakban, amikor az emberek elszigeteltebbnek érezhetik magukat, mint valaha.

„Az egyik fő dolog, ami a nihilizmust kiváltja, az az érzés, hogy „Ó, én csak egy ember vagyok, mit tehetek?” Ez az album lényegében a hiperindividualizmus kritikája” – magyarázta. „Ez ellentétes azzal az elképzeléssel, hogy el vagyunk szakadva egymástól és elszakadtunk a természeti világtól. Ez a kapitalizmus alapelve, és ez egyre veszélyesebb.

„Kezd normalizálódni, és annyira konkrétnak tűnik, mert ez minden, amit évtizedek óta ismerünk. Mintha mindannyian teljesen elfelejtettük volna a kollektíva hatalmát… de a rendszer így védi magát. Lenyomja a torkunkon az individualizmust, és mindannyiunkat a sarokba szorít, amíg azt nem mondjuk: „Így van, és mindig is így lesz.”

Az album kiejtés nélküli eldobásának indoklásával kapcsolatban a következőket mondta: „Nincs elővigyázatosság. Nincsenek kislemezek. Nincsenek csepegtető emberek információi az albumokról. Ehelyett ez olyan, mint: „Itt van. Fogadd el.” Ez izgat, mert ez azt jelenti, hogy az emberek teljes egészében meg fogják hallgatni az albumot, és el is fogadják. Nem fognak kihagyni a dalokat, mert nem azok a kislemezek, amelyeket már hallottak. Egy entitássá teszi.”

„Ráadásul az utolsó lemezen a Number One-t kaptuk, tehát ez azt jelenti, hogy nem kell olyan cinikusan gondolkodnunk semmiről” – tette hozzá. „Kiadhatjuk úgy, ahogy szeretnénk.”

A St Albans rockzenekar november 3-án kezdi új időpontját a hamburgi Sporthallban, a fellépések pedig további időpontokat foglalnak magukban Münchenben, Brüsszelben, Tilburgban és a hónap folyamán. Tartalmazza az eddigi legnagyobb német főshow-jukat is, amely a düsseldorfi Mitsubishi Halle-ban lesz, és 7500 rajongót köszönt.

A brit randevúk a hónap későbbi részében kezdődnek a nottinghami Motorpoint Arénában, november 13-án. Ezt követik a cardiffi és a hulli fellépések, valamint az első glasgow-i fellépésük, és az eddigi legnagyobb helyszín Manchesterben. A futás két egymás utáni megállóval zárul a londoni Alexandra Palace-ban november 20-án és 21-én.