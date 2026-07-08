Carlos León és a tapintás hívása a MUSAC-ban

Kertek, tavak, padlások, átjárók, korlátok, Háfrika, szobák. Ezek Carlos León legjelentősebb sorozatainak címei, de olyan kifejezések is, amelyeket a művész életének olyan helyeivel társít, amelyek a tudás vagy a csábítás helyszínei voltak, és amelyek ezért szimbolikát nyertek számára.

A részletekbe menve, és a festő szavaival élve, A kert a szimuláció helye (a paradicsomé, ahonnan kiutasítottak minket). A tó a rejtettben való elmerülés helye. Egy padlás… átjárás az emlékezés bizonyos helyiségeibe. Pályafutásának színhelyei azóta, hogy fiatal korában az absztrakt expresszionizmus lehetőségeit kutatta, és az évek során elérte az absztrakció és a természet közötti együttélést, amely nem feltétlenül romantikus vagy menekülési szükséglethez köthető.

León jövő októberig kínálja a MUSAC-ban a Fernando Castro Flórez kurátora által rendezett „Dicséret helye” című kiállítást: nem egy tipikus antológia, de összegyűjti néhány meghatározó alkotását, olyan darabokat, amelyek esztétikája éppúgy merít a gyümölcsösökből, mint a felhalmozódott hulladékból vagy fémhulladékból, elkerülve a rutint. Valójában Leónban ez a Ceutíban született, de gyermekkora óta Segoviához kötődő szerző egy installációt telepít, amely korábbi tárgyösszeállításainak útját követi, ami talán a legkevésbé ismert alkotása, és amely régi kerekekből és saját hangjából áll, amely Samuel Beckett darabját ejti ki. Lépcsőzetesitt kapcsolódik a vágy érzéséhez és ahhoz a létfontosságú sürgősséghez, amellyel alkotásait bemutatja.

Ennek a központnak a termeiben áttekinthetjük majd a León által a hatvanas évek végétől magáévá tett képi betöréseket és felfedezéseket, az amerikai lenyomatú gesztus absztrakciótól és a barokk intenzitástól a képi mezőben azonosítható felület és támasz megfontolásáig, vagy a kromatikus élénkség és a visszaverő erő összeegyeztethetőségéig. Munkássága egésze jól beazonosítható, ugyanakkor finom és digitálisan nyomon követhető differenciálódásokból épül fel, amelyek a ritmus- és izgatottság változásaiból, a test mozgásából, a forrásmotívum megtestesülése vagy annak evokatív spektrummá alakítása felé való kisebb-nagyobb hajlamból származnak.

Mélyen azokban a terekben, ahol a szerző referenciákra támaszkodik (kertek, tavak), mindenekelőtt a mulandóság van, az, ami hajlamos a bukásra, újjászületésre, és ami egyszerre utal szenvedélyre és halálra. A növény minden gyökerében az ellentétek harca bontakozik ki, mi lesz hajótörés és mi fog megmenekülni; Nem véletlen, hogy néhány legújabb szerzeménye Danae mitikus megtermékenyítésére utal.

A MUSAC-on szövetre, Dibondra vagy fára festett darabokat láthatunk, különféle támasztékokat, amelyekbe León feketeséget, szentjánosbogarak vagy biogyümölcsöskerteket ültetett szemlélődés céljából. Vászonjain újra és újra a festmény anyagszerűsége válik saját terepének megközelítési útmutatójává: a könnyed vonások és a szuperpozíciós játékok tapintható érzeteket keltenek.

Carlos Leon. „Dicséret helye”

MUSAC

Avenida de los Reyes Leoneses, 24

Oroszlán

2026. június 6-tól október 18-ig