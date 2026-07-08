Ariana Grande megszemélyesítő megosztja az énekesnőtől kapott DM-et: „Nagyon szép vagy, mint ÖNMAGAD”

Ariana Grande megszemélyesítője, Paige Niemann megosztott egy privát üzenetet, amelyet a popsztártól kapott, miután elterjedt az interneten.

Niemann, aki Grandéhoz való hasonlóságának köszönhetően hatalmas online követőket épített fel, egy új hatrészes dokumentumfilm-sorozatban nyitotta meg az üzenetet. A Paige megfordításaamely már elérhető az Apple TV-n keresztül. Nézd meg itt.

A sorozat Niemannt követi nyomon, amint megpróbálja „visszaszerezni identitását”, miután évekig Ariana Grande-hasonlóként ismerték az interneten. Az első epizódban újra a reflektorfénybe kerül, míg a későbbi epizódok az online visszahatásokat és a saját feltételein alapuló karrierépítési kísérleteit vizsgálják.

A dokumentumfilmben Niemann megoszt egy üzenetet, miszerint Grande küldte neki 2019-ben, miután az énekesnő olyan videókra bukkant, amelyeken Grande-t és a Nickelodeon karakterét, Cat Valentine-t is megszemélyesíti. Győztes.

„Hízelgő vagyok, és biztos vagyok benne, hogy nagyon édes vagy” – írta állítólag Grande. „De csak azt akartam, hogy tudd, kicsit visszanéztem az oldaladra, és szerintem valakinek meg kell mondania neked, ha nem tette volna ma, hogy nagyon szép vagy, mint MAGAD.”

Ariana Grande megszemélyesítője, Paige Niemann dokumentumfilmjében elárulja, hogy az énekesnő DM-ezte őt: „Mázlim vagyok, és biztos vagyok benne, hogy nagyon édes vagy. de csak azt akartam, hogy tudd, kicsit visszanéztem az oldaladra, és szerintem valakinek el kell mondania neked, ha ma még nem tette meg… pic.twitter.com/5kWvMKeEDh — Pop Crave (@PopCrave) 2026. július 8

A DM állítólag így folytatta: „Anélkül, hogy minden smink lenne, és megpróbálnád, hogy az arcod jobban hasonlítson valaki máséhoz, meg miegymás. Muszáj volt elmondanom, mert ez az igazság. Természetesen mindig tedd azt, ami boldoggá tesz, de ha nem mondanám ezt neked, megbánnám. szép vagy úgy, ahogy vagy. vigyázz magadra.”

Niemann először 2019-ben terjedt el, amikor a TikTokon széles körben elterjedtek a klipek, amelyekben Grande jellegzetes, magas lófarkát, szárnyas szemceruzáját és modorait újraalkotta. Maga Grande akkoriban nyilvánosan válaszolt, és „bizarrnak” minősítette, hogy Cat Valentine hangja párosul az akkori popsztár imázsával, ugyanakkor hozzátette, hogy biztos benne, hogy Niemann „a legédesebb”.

Grande jelenleg nyolcadik stúdióalbuma, a „Petal” kiadására készül, amely július 31-én érkezik a Republic Records gondozásában.

Az album a 2024-es 'Eternal Sunshine'-t és annak deluxe kiadását, a 'Brighter Days Ahead'-et követi, és tartalmazza a vezető kislemezt, a Hate That I Made You Love Me-t. Grande nemrégiben bemutatta a teljes számlistát a kaliforniai inglewoodi Kia Forumon.

Az 'Eternal Sunshine' turné a hónap elején indult Oaklandben, és egy 10 éjszakás rezidenciát is tartalmaz a londoni The O2-ben az év végén. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

Az album azután jelent meg, hogy Grande tavaly megnyugtatta a rajongóit, hogy nem „hagyja el” a zenét, miközben továbbra is a színészetre összpontosít. A vígjáték folytatásában kell szerepelnie Focker-in-law Ben Stiller és Robert De Niro mellett, és 2027-ben a londoni West Endre indul, hogy szerepeljen a filmben. Vasárnap a Parkban George-val Jonathan Baileyvel szemben.

Grande a közelmúltban egy új alapítványt is elindított, amelynek célja az LMBTQ+ közösség támogatása, és a Fehér Házban ütötte fel a fejét, hogy felhasználta zenéjét egy nemrégiben készült ICE-videóban.