Catherine Corcoran, a Terrifier sztárja a Raindance Filmfesztivál első horror nagykövete (exkluzív)

Catherine Corcorant, a műfaji munkáiról ismert színésznőt a Raindance Filmfesztivál első horror nagyköveteként választották meg, ez a szerep a produkciós cégével, a FareStream Pictures-szel közösen érkezik, és egybeesik a fesztivál dedikált horror programozási programjának elindításával.

Corcoran horror filmjei közé tartozik Terrifier, Terrifier 2, Vissza a Nuke 'Em High Volume 1-hez és 2. kötet, Régóta elveszett, Arctalan sötétedés után, Ha vérzik és Nagy baba, többek között. Tavaly is a címlapokra került, miután pert indított az ügyben Rettegés franchise.

„A független horror mindig is azzal virágzott, hogy először közösséget teremtett” – mondta Corcoran közleményében. „A Raindance évtizedeket töltött a rettenthetetlen filmesek és furcsa művészek védelmében, és megtiszteltetés számomra, hogy segíthetek egy olyan platform kibővítésében, amely a műfajt újradefiniáló hangokat ünnepli.”

Ahogy Corcoran megjegyezte, a horrornak van egy pillanata – különösen az eredeti horror. MegszállottságA 26 éves író-rendező, Curry Barker filmje átlépte a 300 millió dollárt a globális pénztáraknál, miután 750 000 dollárért önállóan készítették el, és a Focus Features minden idők legnagyobb bevételt hozó filmje lett. Két héttel később az A24-es Hátsószobák A 20 éves rendező, Kane Parsons a stúdió valaha volt legtöbb bevételt hozó filmje lett, globálisan 265 millió dollárral.

Az 1993-ban Londonban alapított Raindance az Egyesült Királyság legnagyobb független filmfesztiválja. Corcoran kinevezése a fesztivál kiterjeszti horror jelenlétét, bemutatva a legjobb horrorfilmnek járó Roger Corman-díjat, és nemzetközi műfaji filmeket mutat be.

A fesztivál Icon Awards díját Miriam Margolyes, Brian Cox és Lloyd Kaufman kapja. Connor Storrie, Kit Harington, Jane Fonda és Robert Englund is szerepel a fesztivál 34. kiadásának programjában.

Novemberben Corcoran elindította filmes és televíziós produkciós cégét, a FareStream Pictures-t, amely merész és érzelmekkel teli történetek elmesélésére összpontosít nőkön és alulreprezentált hangokon keresztül.

A Corcoran és a FareStream Pictures csatlakozásával a Raindance új horrorprogramja szoros együttműködést kíván elősegíteni a filmesek, a rajongók és a globális független horror közösség között, miközben a hangok következő generációja mellett száll síkra.

A fesztivál június 26-ig tart London központjában.