Albert Hammond Jr. elmagyarázta a The Strokes új, „Reality Awaits” című albumának késését

Albert Hammond Jr. megosztotta a magyarázatot arra, hogy miért késik a The Strokes új albumának, a „Reality Awaits”-nak a megjelenése.

A New York-i indie ikonok hetedik stúdióalbumuk kiadására készülnek, amelynek eredeti dátumát június 26-ra tűzték ki. A múlt héten (június 11-én) azonban a banda bejelentette, hogy július 24-re tolták, indoklás nélkül. A lemez előrendelése itt.

Hammond gitáros most megvilágította a döntést. Azóta törölt válaszában egy rajongónak az X-en kifejtette, hogy úgy döntöttek, hogy négy héttel később eltolják, mert azt akarták, hogy a streaming megjelenési dátuma megegyezzen a bakelit kiadásának dátumával. Hozzászólásában azt is elmondta, szerinte úgy hangzik az album zenéje, mintha egy „furcsa, fiatal banda” csinálta volna.

Hammond egy új számot is kiadott KennyHoopla indie rock előadóval, 'NEW AMERICA//' címmel, a 2000-es évek dance punk ihletésű dalát. Hallgasd meg itt:

Hammond megjegyzései az új zenéről visszhangozzák azt, amit a múlt hónapban mondott, amikor a „Reality Awaits”-t a The Strokes valaha készített „kedvenc albumaként” emlegette. „Nem tudom kifejezni, milyen szép” – mondta. „Hallgatom az egészet, és újra elölről akarom kezdeni. Növekszik, nő, és mámorítóan jó lesz.”

Ezek a szavak a Strokes-rajongók visszaszorítását követték a 'Going Shopping' és a 'Falling Out Of Love' korai kislemezek felé, néhányan pedig Julian Casablancas vokóder használatára panaszkodtak.

Julia Migenes háromcsillagos értékelést adott a „Going Shopping”-nak, és úgy jellemezte, mint egy dalt, amely „nem tűnik merésznek”, de egyúttal „kerüli a biztonságos lejátszást”.

„Nem lehetett határozottan elhelyezni a hangját a The Strokes előző hat albumának egyikén sem, de a szellem és a kitartás hiánya – egy gitárszólót leszámítva a végén – észrevehető” – olvasható a kritikában. „'Ha jobb vagy nálam, akkor nem kell elítélned engem– írja le Casablancasról képzeletbeli felhúzott szemöldökkel. De talán még ő is elismerné, hogy a The Strokes jobb ennél.”

A Strokes már játszott a Coachellában és a Bonnaroo-ban, és hatalmas turné áll előttünk, amely az Egyesült Királyságban, Észak-Amerikában, Európában és Japánban is részt vesz. Több mint 20 év után ez lesz az első teljes sorozatú főcímes randevújuk az Egyesült Királyságban és Írországban, és a londoni O2-nél is megállnak. A támogatást a Thundercat, a Cage the Elephant, a Hamilton Leithauser, a Fat White Family, Alex Cameron és az ÖLÜM fogja támogatni, és a hatalmas kereslet miatt további dátumok is bekerültek.

Bejelentettek egy hatalmas New York-i show-t is a Beach House, a TV On The Radio és a Fcukers társaságában a Flushing Meadows Corona Parkban október 2-án. Keresse meg a fennmaradó jegyeket. itt.

Ezeken a fellépéseken a The Strokes Nick Valensi gitáros nélkül fog fellépni, mivel a zenekar nemrégiben megerősítette, hogy „átmeneti szünetet” fog tartani az élő zenéléstől.