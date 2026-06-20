A Casa de México késleltetése: pigment a memória létrehozásához

Idén nyáron két kiállítás is a Casa de México-ban vonzza a nézőt az egyes képeken élőkhöz, anélkül, hogy feltétlen nyilvánvalóvá válna rajtuk: a PHotoESPAÑA keretein belül az „Espectros. A pillantás rejtélyei” hét mexikói szerző fényképei mutatják be, hogy a kamera azt is képes sugallni, ami ott volt és ami már nincs, míg a „Latencia” alkotások a memóriára utaló mezőre fókuszálnak. anyagi, fogalmi értelemben vagy mindkettőt összekapcsolva.

Ez a legújabb kiállítás ismét összehozza az ország és a különböző generációk művészeit – Knut Panit, Perla Krauze-t, Cristóbal Ascencio-t, Andrea Bores-t és Flor Pandalt -, akik arra invitálnak bennünket, hogy darabjaikkal helyezkedjünk el az emlékezés vágya és maga az emlék, az élmény és a kétértelmű és soha nem teljes nyoma között, amelyet az idők során megőrzünk.

A turnét Knut Pani nyitja meg, aki Mathias Goeritz munkatársa volt, és a műhelyt a kilencvenes években alapította. A változékony hala rajz és a grafika tanításának szentelt és még mindig aktív. Mindig absztrakt munkáit igen változatos technikákkal, a művészkönyvtől a monumentális szobrászatig a metszeten keresztül fejlesztette, ezen a kiállításon pedig olyan anyagokkal vesz részt, amelyek nem alkalmazkodnak mereven a keretükhöz, és színből, gesztusból vonás, folt vagy csöpögés formájában épülnek fel: pigmentből élő és dinamikus cselekvésben.

Tájképei mentálisak, mert kompozíciói mindig az intuícióból és az anyagokkal való munka során adódó esélyekből fakadnak, amelyekről a szerző néhány alkalommal elmagyarázta, hogy jobban irányítják, mint fordítva.

Az ő oldalán ismerkedhetünk meg a fiatal Andrea Bores munkásságával, aki rétegesen és mázzal dolgozik, utalva arra, hogy maga az emlékezet és a természet hogyan működik, amikor az anyagokat, azokat a homokszemeket ülepítik, amelyek több geológiai információt tartalmazhatnak, mint egy hegy, ahogy a művész is elismeri nyilatkozatában: Érzem, hogy a hegyek terhességének titka a sziklákban rejlik, és arra biztatom őket, hogy fedjék fel kódjukat.

Textúrái az organikusakra és a különböző sűrűségű foltokra, a táj grammatikájára és kadenciáira utalnak. A tenger széleelső kompozíciója a Casa de México-ban, egy kiemelkedően kísérleti sorozat része a turbulenciának szentelve: leállítja a véletlenre is nyitott munkafolyamatokat, ha figyelembe vesszük, így a pigmentek a vízzel való érintkezés mértékétől és száradásuktól függően árnyalt tónusokat adnak. Ebben az esetben az ősi és geológiai múlt emléke fakadni látszik a dologból.

Ebben a darabban anilint is használt, egy kémiai vegyületet, amelyet a szövetek kékre festésére használnak; Anekdotaként ez az egyetlen nem természetes festék, amelyet ezen a kiállításon láthatunk. Második, szintén színezésen, kiegészítéseken és kiküszöböléseken alapuló madridi munkájában vad pamut berakásokhoz folyamodott.

Bores egy generáción osztozik Cristóbal Ascencioval, aki nemrég csatlakozott a toborzóinkhoz. Emlékkezelése nagyon személyes premisszákból születik, és itt egy közbeiktatott fényképet és egy textildarabot mutat be.

Ez a művész elmagyarázta nekünk, hogy produkciója mennyire alapszik a gyökerek keresésén, és akaratlanul is, miért nem hiányozhat erről a kiállításról: Munkámban a fordulópont akkor következett be, amikor rájöttem, hogy édesapám nem természetes halállal halt meg, ahogy mindig is mondták, hanem öngyilkos lett. Ez valahogy mindent megváltoztatott. Hirtelen teljesen más módon kellett megküzdenem ezzel az információval, az emlékezettel, és egy új bánattal. Azt hiszem, azért kezdtem el ilyen személyes témákkal foglalkozni, mert abban a pillanatban egyszerűen ez járt a fejemben, és a fotózás lett az eszköz, hogy mindezt feldolgozzam (…). Nagyon érdekel, hogyan alakítjuk ki identitásunkat abból, amire emlékszünk, vagy inkább abból, amire azt gondoljuk, hogy emlékszünk. A memória nem valami statikus vagy megbízható; Minden alkalommal, amikor visszanyerünk egy emléket, újraírjuk, és beszennyezzük a jelennel. Azzal a gondolattal dolgozom, hogy a fényképek törékeny tárolóedények, nem az abszolút igazságoknak, hanem a volt változékony változatainak.

Most mutasd meg sorozatod legjelentősebb jelenetét A virágok kétszer pusztulnak elamely szülei esküvőjéről készült képen alapul, és amelyben a növényeket az életciklusok és a személyes átalakulások szimbólumaként használja, valamint a sorozat egyik gobelinjét Újra teleírt pergamenamely egyszerre idézi a görög mitológiát és apja kertész munkáját: A „Palimpszeszt” Pénelope mítoszán alapul, aki nappal szőtt, éjjel pedig nem szőtt Ulyssesre várva. Lefényképezem Ithaca szigetét, szándékosan törlöm a képeket, és adat-helyreállító szoftverrel próbálom visszaállítani. Ezek a sérült képek az Odüsszea töredékeivel vannak beágyazva a forráskódba, és végül Jacquard szövőszékek, az első programozható gépek segítségével kárpitba fonják. Reflexió az emlékezetről, mint a torzítás és újraértelmezés aktív folyamatáról.

Perla Krauze, a kiállítás egyik leghosszabb pályafutásával rendelkező művésztől olyan alkotásokat szemlélünk, amelyekben a városi emlékezet „lenyomattá” válik: frották szén a járdanyomokból kővágó lapokra rendezve, majd olajjal kezelve.

Krauze érdeklődik annak tanulmányozása iránt, hogy milyen lehetőségei vannak a mulandóság állandósításának és a normális esetben láthatatlan kiemelésének; Szigorú palettát használ, és általában kihasználja a mexikói táj buja lehetőségeit.

A Karmele Rodríguez Larragain kurátora, a „Latencia” projekt utolsó művésze pedig Flor Pandal, akinek alkotásai introspektív folyamatok gyümölcsei: nála meditációinak bensőséges tartalma művészkönyvekbe rendezett levelekkel színre változik.

„Latencia”

CASA DE MEXICO ALAPÍTVÁNY

C/ Alberto Aguilera, 20

Madrid

2026. június 18-tól augusztus 30-ig