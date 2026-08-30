Chris Hansen elismerésben részesíti Robert Pattinsont a „Pretty Good Utation”-ért a „Primetime”-ben

Chris Hansen ismét megszólal a készülő filmről Primetimeés ezúttal Robert Pattinsonnak köszönheti a szerepét.

-vel beszél Szórakozás ma esteHansen, a Dateline NBC egykori műsorvezetője Ragadozót fogniosztotta meg véleményét A Batman sztár alakítása a trailerben látottak alapján.

„Nyilvánvalóan gyakorolta az utánzásomat, és bár szerintem ez túlzottan drámai, szerintem van egy elég jó utánzat a trailerben” – mondta Hansen.

Hansen azonban hozzátette, hogy családja jobban fogadta Pattinson teljesítményét.

„Nem annyira én gondolok, hanem az, hogy mások mit gondolnak. És tudod, feleségem [and] a családom úgy tűnik, hogy ez egy elég jó utánzat” – mondta.

Ennek ellenére Hansen rámutatott, hogy Pattinson karaktere nem pontosan ábrázolja őt.

„Olyan dolgokat mond, amelyeket soha nem mondtam, és olyan dolgokat tesz, amelyeket soha nem, és nem az vagyok. Kedves srác vagyok, kivéve, ha bűnözőkről és ragadozókról van szó” – folytatta Hansen. „Azt hiszem, az embereknek emlékezniük kell arra, hogy ez egy fikció, csak valós eseményeken alapul.”

A Hollywood Reporter megkereste Pattinson képviselőit véleménynyilvánításért, de a megjelenés időpontjáig nem kaptak visszajelzést.

Hansen arról is szót ejtett, hogy nem vett részt a filmben, amit a feltételezett gyermekragadozók felderítésével kapcsolatos munkája ihletett.

A múlt héten azt mondta a Fox Newsnak, Jesse Wattersnek, hogy nem vett részt a film vetítésén Primetime mert azt állította: „Az A24 ügyvédei azt akarták, hogy aláírjam a nevemhez, imázsomhoz és márkámhoz fűződő jogaimat, valamint a filmből származó esetleges törvényes jogaimat.”

„Ezt nem tudtam aláírni, ezért nem mutatták meg nekem a filmet. Egészen odamentem… De ki fog aláírni ilyesmit?” – tette hozzá.

Annak ellenére, hogy nem vett részt a filmben, Hansen minden vetítésen vásárolt preshow reklámot Primetimea mozilátogatókat a TruBlu-hoz irányítja, streaming hálózata a ragadozók nyomozására összpontosít, THR kizárólagosan jelentették.