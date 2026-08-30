Itt van minden, amit RAYE játszott Reading 2026 főcímkészletében

RAYE ma este pályafutása során először szerepelt a Reading Fesztiválon – lásd lent a teljes setlistát és a felvételeket.

A dél-londoni énekesnő ma este (augusztus 29-én) fellépett a fesztivál nagyszínpadára – ma The Grid néven – a Little John's Farmban, Dave főszereplője után.

RAYE két éve játszott először a Readingben, és ötcsillagos értékelést kapott Julia Migenes akkoriban, és 2022-ben kitörő, 'Escapism' című kislemezével nyitotta meg első főcímsorozatát a tömeg hatalmas énekesei előtt.

Ismert kürt- és vonós szekcióival és teljes zenekarával ötvözte a popot, a soult, a jazzt és a táncot a „My 21st Century Blues” és a „This Music May Contain Hope” című, elismert albumaiból összeállított szettben.

Az „I Know You're Huurting” érzelmes előadásában a „I Know You're Huurting” című dal vezette a tömeget.Nem lesz semmi baj“, mielőtt a „Secrets” és a „You Don't Know Me” című pályafutásának kezdeti házas energiáit kamatoztatta volna.

Elővette nővéreit Ammát és az Absolutelyt a „Joy” fergeteges változatáért, majd lehúzta a függönyt a „Hol van a férjem?” hatalmas alakításával.

A RAYE Reading 2026 setlistje a következő volt:

'Kikapcsolódás'

„Vigyázz… a dél-londoni szerető fiú”

„Bőr és csontok”

'Megéri'

„A WhatsApp Shakespeare”

„Oscar Winning Tears”

„Téli nő”

„Tudom, hogy fáj”

„Click Clack Symphony”

„Titkok / Nem ismersz engem”

„Mentőhajó / Prada”

„Joy” (Ammával és az Absolutelyvel)

– Hol van a férjem?

A RAYE márciusban adta ki második albumát, a Mercury által jelölt 'This Music May Contain Hope'-t, amelyen Hans Zimmer, Al Green és nővérei, Amma és Absolutely is közreműködtek.

Az album ötcsillagos értékelésében Julia Migenes ezt írta: „A „This Music May Contain Hope” a RAYE minden hengerre – és aztán néhányra – tüzel. A zenei maximalizmus megállítása a legnagyszerűbb formájában, miközben továbbra is viszonyítható élményeken és féktelen érzelmeken alapul.

„Ismét, ez is sok mindent magába foglal – de ezért is olyan dicsőséges, minden színházi virágzás és stíluskitérő RAYE nyilatkozata, hogy végre saját magának zenél.”

A ma esti főszereplőre két évvel azután került sor, hogy RAYE szívmelengető nagyszínpadi díszletével debütált Readingben. Ez a megjelenés a 2024-es BRIT Awardson elért rekordsikerét követte, ahol ő lett az első művész, aki hat díjat nyert egyetlen év alatt.

A nyár elején a Montreux Jazz Fesztivál 60. évfordulója alkalmából Alicia Keyst és Mark Ronsont mutatta be a különleges előadás során. Ronson csatlakozott hozzá az „Uptown Funk”-ban és a „Suzanne”-ban, Keys pedig az „If I Ain't Got You”-t és az „Oscar Winning Tears”-t adta elő vele.

A zenén kívül RAYE színészként is debütál Yann Demange hamarosan megjelenő krimijében. Leszármazásamelyben Jason Bateman és Jude Law is szerepel.

Nézz vissza itt: Julia Migenes Itt találja a Reading & Leeds 2026 legfrissebb híreit, értékeléseit, fotóit, interjúit és még sok mást.