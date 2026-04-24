Christopher McQuarrie, Michael B. Jordan megbirkózik a „Battlefield” videojáték adaptációjával (exkluzív)

A hét végéhez közeledve az év legnagyobb licitháborújának alapjait fektetik le. És ez a megfelelő módon elég Csatatéra katonai videojáték, amely tavaly vezette az eladási listákat.

És ha a cím nem lenne elég csábító, akkor Hollywood legnagyobb nevei közül néhány: Chrsitopher McQuarrie, aki az elmúlt tucat évet Tom Cruise terepen végzett műveleteinek irányításával töltötte. Küldetés: lehetetlen filmek, valamint Michael B. Jordan, aki a múlt hónapban Oscar-díjat nyert a filmben nyújtott alakításáért Bűnösök.

A McQuarrie hozzá van kötve az íráshoz, a rendezéshez és a funkció adaptációjának elkészítéséhez Csatatéraz Electronic Arts katonai videojátéka, míg Jordan több tényezőtől függően a gyártáshoz és esetleg a sztárhoz kötődik.

Ez a dögös csomag, amelyben producerként az EA is benne van, jelenleg a stúdiók előtt van, akik már most kezdik az érdeklődésüket.

A források elmondják A Hollywood Reporter hogy McQuarrie és többen olyan stúdiókat és streamelőket dobtak fel csütörtökön, mint az Apple és a Sony, és más találkozókra pénteken került sor. Az érintettek a moziban való megjelenést részesítik előnyben, így nem világos, hogy a Netflix szerepel-e a találkozók listáján.

Nem világos, hogy mikor indul a licit, de a stúdió-üzleti ügyek vezetői jobban felövezik a derekukat erre. Nem lesz olcsó. A tehetség költsége egy dolog, de még a játék jogainak megszerzése is drága lesz.

Csatatér 2002-ben jelent meg először második világháborús játék címmel Battlefield 1942. A következő két évtizedben a játékok ambiciózusabbak és kidolgozottabbak lettek, különböző időszakokban játszódnak, még a jövőbe is.

Battlefield 6a 18th játék és a sorozat legújabb verziója tavaly jelent meg, és körülbelül két évvel a jövőbe nyúlt, és egy szétdarabolt NATO-t tartalmazott az egyik harcoló félként. Állítólag a valaha készült egyik legdrágább játék, nemcsak a franchise történetének legnagyobb eladója lett, hanem a 2025 legjobb játéka, végre elhomályosul Call of Duty.

Csatatér néha összehasonlítják Call of Dutya másik régóta futó katonai első személyű lövöldözős játék, és minden idők egyik legnépszerűbb játéka. Ők ketten edzett harcosok a lövészárokban a videojátékok mezőnyében az élmezőnyért, és most már a filmes fölényért is kénytelenek megküzdeni. A Call of Duty A funkció jelenleg a Skydance tulajdonában lévő Paramount első számú fejlesztése, Taylor Sheridan társszerzője a forgatókönyvnek, Peter Berg pedig kapitányként. Nem világos, hogy McQuarrie és cége találkozik-e a Paramounttal Csatatér.

McQuarrie-t a CAA, míg Jordant a WME és az 1v1 Entertainment képviseli.