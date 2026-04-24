Egy évszázad, egy elkötelezettség, két gyűjtemény

Ha a Bancaja Alapítvány művészeti gyűjteményére gondolunk, hamarosan Sorollán is megtesszük: a valenciai művész, tengeri kompozíciói és Szomorú örökség! Ezek az alapok jelvényei, amelyeket fokozatosan megismertünk az intézmény kiállítótermeiben és az általa nyújtott hitelekben. Ennek a festőnek mindenesetre nem szabad beárnyékolnia annak a gyűjteménynek a gazdagságát, amely a 15. és 21. század közötti alkotásokat tartalmazza: közel 3000 darab hazai és nemzetközi szerzőktől, köztük festmények, szobrok, fényképek és metszetek, egy másik igen figyelemre méltó jelenléttel, Picassóéval.

Harminc éve tömörül az ABANCA művészeti gyűjtemény, amely hazánk másik alapvető alapja a bankokhoz kötődők között, és több mint kétszáz művész közel 1400 alkotását tartalmazza, köztük festményeket, szobrokat, fényképeket, metszeteket, rajzokat és installációkat.

A kezdetektől fogva szánva állandóság, tudás és nyilvános terjesztésadott esetben nagy hangsúlyt fektet a galíciai alkotókra (Castelao, Laxeiro, Arturo Souto, Isaac Diaz Pardo, Luís Seoane, Urbano Lugrís, Maruja Mallo, Leopoldo Nóvoa vagy Francisco Leiro), de nincs hiány nagyszerű spanyol és nemzetközi nevekből: Salvadortól, George Erquestig, Max Picass Manolóig, George Manóig Millares, Antonio Saura, Eduardo Chillida, Cristina Iglesias, Juan Muñoz, Juliâo Sarmento, Sean Scully, Susana Solano vagy Miquel Barceló.

Az ABANCA és a Fundación Bancaja összefogott, hogy az utóbbi intézmény valenciai székhelyén mától megtekinthető kiállításon hangsúlyozzák pénzeszközeik súlyát a kortárs művészeti magángyűjtés panorámájában, itthon és túl.

Az „Elkötelezettség a művészet iránt. Mirótól Barcelóig” című kiállítás, Fernando Castro Flórez kurátora, egy retrospektív körút a 20. és 21. század teremtésébe: a kiválasztott kompozíciók 1913 és 2023 közé datálhatók. Ez a tárlat már átment az Afundación, A Coruña-ban, de a válogatott darabja már 2-ban. megújult, amely ezúttal összesen csaknem kilencven, két eredetét tekintve méltányos elosztásban.

A képviselt művészek száma meghaladja az ötvenet, alkotásaik között törekedtek a közönség számára tanulságos esztétikai párbeszédek kialakítására.

Picasso, Miró, Kandinsky, Georges Braque, Juan Gris, Paul Klee, Joaquín Torres García, Marc Chagall, Giorgio De Chirico, André Lhote és Jean Metzinger beszámolnak az avantgárd első párizsi felbukkanásáról és a szakadáshoz vezető számos útról, amelyet a 20. század eleje készített; Antonio Saura, Rafael Canogar, Manolo Millares és Antoni Tàpies informalista képviselőink lesznek a kiállításon; Soledad Sevilla, Eusebio Sempere vagy José María Yturralde pedig a geometria és annak szigorúsága bajnokai lesznek.

Az absztrakt művészek Valenciában többek között Sean Scully, José Manuel Broto, Antón Lamazares, José María Sicilia, Miguel Ángel Campano vagy Günther Förg lesznek; a figuráció és a kritikai pop Equipo Crónica, Luis Gordillo vagy Darío Villalba kezei közül kerül ki; a festészet, szobrászat és installáció elmúlt évtizedek gazdag és besorolhatatlan fejlesztései pedig Anzo, Juan Barjola, Juan Navarro Baldeweg, Barceló, Miquel Navarro, Cristina Iglesias, Urbano Lugrís vagy Julian Opie kezére maradnak.

Plaza de Tetuán, 23

Valencia

2026. április 25-től szeptember 6-ig