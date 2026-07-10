Cristin Milioti, Keegan-Michael Key „Buddy” előzetese horrort hoz a gyerektévébe

Egy narancssárga egyszarvúnak van néhány trükk a tarsolyában, mint egy televíziós gyermekműsor házigazdája a következő előzetesében: Haver.

A Roadside Attractions augusztus 28-án mutatja be a mozikban Casper Kelly rendező horror-vígjátékát, miután az év elején, a Sundance Filmfesztiválon mutatták be. Cristin Milioti, Keegan-Michael Key, Topher Grace, Delaney Quinn, Patton Oswalt és Michael Shannon egészítik ki a szereplőket.

Haver középpontjában az élénk narancssárga egyszarvú áll, amely egy klasszikus gyermekprogram házigazdájáról ismert. Amikor egy gyereknek nincs kedve csatlakozni a mulatsághoz, Buddy hangulata megváltozik, és a tökéletesnek tűnő világ nem az, aminek látszott.

Az előzetes a rémület pillanatait ötvözi a címadó egyszarvú jeleneteivel, amint gyerekekkel táncol műsora forgatásán. Ő Buddy!

Kelly, aki az Adult Swim vírusos 2014-es horrorfilmjéről ismert Túl sok szakácssisakos Haver egy forgatókönyvből, amelyet Jamie Kinggel közösen írt. Tyler Davidson, Drew Sykes, Raphael Margules, JD Lifshitz és Tracy Rosenblum producerként szolgálnak.

Ügyvezető producer: Kelly, King, Kevin Flanigan, Dexter Braff, Roberto Linck, Nathan McAuley, Emilio Schenker, Gideon Tadmor, Adam J. Wilde, Geoff Yaw és Ryan J. Kelly.

című recenziójában Haver számára A Hollywood ReporterDavid Rooney vezető filmkritikus azt írta, hogy a film „a szkeccs-vígjáték ötletét a teljes hosszra terjeszti azáltal, hogy növeli a vérzést és a demens kitérőket, de nem megy elég messzire ahhoz, hogy olyan szélsőséges vagy zavaró legyen, mint amilyennek lenni akar”.

Rooney hozzátette, hogy a film „legnagyobb pluszja a címszereplő Keegan-Michael Key ihletett hangja”.