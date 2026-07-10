Sam Fender és Olivia Dean „Rein Me In” című filmje minden idők leghosszabb ideig futó brit első helyezettjeként írja be a történelmet.

Sam Fender és Olivia Dean „Rein Me In” című száma történelmet írt azzal, hogy minden idők leghosszabb ideig futó brit első számú kislemezévé vált.

A két előadó tavaly nyáron hivatalosan is kiadta a „People Watching” szám közös verzióját, miután élőben adták elő a Fender londoni és newcastle-i koncertjein.

Májusban a pár kilenc egymást követő hetet ünnepelt az Egyesült Királyság kislemezlistájának első helyén, közös alakítással Dean főkoncertjén a londoni O2-n. Az együttműködés eredményeként Fender megkapta az első számú brit kislemezt, Dean pedig a másodikat a Man I Need után.

35 hetes emelkedése megdöntötte a korábbi 19 hetes rekordot a brit top 40-ben, amelyet Ed Sheeran Thinking Out Loud című művével állított fel 2014-ben. Fender és Dean csapata elnyerte az év dala díjat a BRITs 2026-on is.

Most kiderült, hogy a szám rekordot döntõ 16. hetet töltött a Number One-nál az Egyesült Királyságban. Ezzel a bravúrral a „Rein Me In” megelőzi Wet Wet Wet „Love Is All Around”-ját, amely több mint 30 évig tartotta a brit rekordot, miután 1994-ben 15 hetet töltött az élen. Fender és Dean a múlt héten holtversenyben játszott a skót csapattal.

A kislemez immár Bryan Adams (Everything I Do) I Do It For You (1991) című dalával is megegyezik, mint minden idők második leghosszabb ideig futó első számú kislemeze, Frankie Laine 1958-as „I Believe” című száma mögött.

Ben Mortimer, a Polydor Label Group elnöke a következőket mondta: „A kezdetektől fogva tudtuk, hogy a „Rein Me In” ritka tulajdonságokkal rendelkezik, ezért fontos volt, hogy teret és támogatást adjunk neki a növekedéshez.

„Hihetetlenül kifizetődő volt végignézni az építkezést – ez a fajta tartós siker nem véletlenül történik meg, zseniális művészekre és elkötelezett csapatra van szükség.”

Hozzátette: „Egy több mint 30 éve tartó rekord megdöntése figyelemre méltó eredmény Sam és Olivia számára, és hihetetlenül büszkék vagyunk, hogy szerepet játszottunk.”

Jo Charrington, a Capitol UK elnöke így nyilatkozott: „Ez az évtized duettje. Amit Olivia és Sam elért a „Rein Me In”-vel, az hihetetlenül különleges.

„Csodálatos volt látni, ahogy Olivia hangja és művészete ilyen léptékű emberekkel érintkezik, egy olyan zseniális művész mellett, mint Sam.”

Fender és Dean duettjének 35 hetébe telt az első brit slágerlistán, hogy elérje az első helyet, megdöntve ezzel a leghosszabb csúcsra jutás rekordját, amikor idén februárban először ért fel a csúcsra.

Dean akkoriban az Egyesült Királyság kislemezlistáján az első négy hely közül hármat elfoglalt, a „So Easy (To Fall In Love)” a második helyre, az előző listavezető „Man I Need” pedig a negyedik helyre került.

A 'Rein Me In' a 2020-as évek leghosszabb ideig tartó helyezése az Egyesült Királyságban, és az egyetlen olyan kislemez a brit slágerlisták történetében, amely négyszer kúszott vissza az első helyre ugyanazon a slágerlistán.