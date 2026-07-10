Sam Fender és Olivia Dean „Rein Me In” című filmje minden idők leghosszabb ideig futó brit első helyezettjeként írja be a történelmet.

2026.07.10. Sam Fender és Olivia Dean „Rein Me In” című filmje minden idők leghosszabb ideig futó brit első helyezettjeként írja be a történelmet.

Sam Fender és Olivia Dean „Rein Me In” című száma történelmet írt azzal, hogy minden idők leghosszabb ideig futó brit első számú kislemezévé vált.

A két előadó tavaly nyáron hivatalosan is kiadta a „People Watching” szám közös verzióját, miután élőben adták elő a Fender londoni és newcastle-i koncertjein.

Májusban a pár kilenc egymást követő hetet ünnepelt az Egyesült Királyság kislemezlistájának első helyén, közös alakítással Dean főkoncertjén a londoni O2-n. Az együttműködés eredményeként Fender megkapta az első számú brit kislemezt, Dean pedig a másodikat a Man I Need után.

35 hetes emelkedése megdöntötte a korábbi 19 hetes rekordot a brit top 40-ben, amelyet Ed Sheeran Thinking Out Loud című művével állított fel 2014-ben. Fender és Dean csapata elnyerte az év dala díjat a BRITs 2026-on is.

Most kiderült, hogy a szám rekordot döntõ 16. hetet töltött a Number One-nál az Egyesült Királyságban. Ezzel a bravúrral a „Rein Me In” megelőzi Wet Wet Wet „Love Is All Around”-ját, amely több mint 30 évig tartotta a brit rekordot, miután 1994-ben 15 hetet töltött az élen. Fender és Dean a múlt héten holtversenyben játszott a skót csapattal.

A kislemez immár Bryan Adams (Everything I Do) I Do It For You (1991) című dalával is megegyezik, mint minden idők második leghosszabb ideig futó első számú kislemeze, Frankie Laine 1958-as „I Believe” című száma mögött.

Ben Mortimer, a Polydor Label Group elnöke a következőket mondta: „A kezdetektől fogva tudtuk, hogy a „Rein Me In” ritka tulajdonságokkal rendelkezik, ezért fontos volt, hogy teret és támogatást adjunk neki a növekedéshez.

„Hihetetlenül kifizetődő volt végignézni az építkezést – ez a fajta tartós siker nem véletlenül történik meg, zseniális művészekre és elkötelezett csapatra van szükség.”

Hozzátette: „Egy több mint 30 éve tartó rekord megdöntése figyelemre méltó eredmény Sam és Olivia számára, és hihetetlenül büszkék vagyunk, hogy szerepet játszottunk.”

Jo Charrington, a Capitol UK elnöke így nyilatkozott: „Ez az évtized duettje. Amit Olivia és Sam elért a „Rein Me In”-vel, az hihetetlenül különleges.

„Csodálatos volt látni, ahogy Olivia hangja és művészete ilyen léptékű emberekkel érintkezik, egy olyan zseniális művész mellett, mint Sam.”

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Fender és Dean duettjének 35 hetébe telt az első brit slágerlistán, hogy elérje az első helyet, megdöntve ezzel a leghosszabb csúcsra jutás rekordját, amikor idén februárban először ért fel a csúcsra.

Dean akkoriban az Egyesült Királyság kislemezlistáján az első négy hely közül hármat elfoglalt, a „So Easy (To Fall In Love)” a második helyre, az előző listavezető „Man I Need” pedig a negyedik helyre került.

A 'Rein Me In' a 2020-as évek leghosszabb ideig tartó helyezése az Egyesült Királyságban, és az egyetlen olyan kislemez a brit slágerlisták történetében, amely négyszer kúszott vissza az első helyre ugyanazon a slágerlistán.

Olivia Dean
Olivia Dean. HITEL: Nyomja meg

A 16 hetes Number One mellett a pálya mostanra 55 egymást követő hetet töltött a brit top 40-ben, 28 egymást követő hetet a brit top 10-ben, és összesen 38 hetet a brit top 10-ben.

Ezek a számok a történelem leghosszabb, egymást követő top 40-es futása, a leghosszabb top 10-es futás 73 év alatt, a második leghosszabb egymást követő top 10-es futás valaha, és a legtöbb hét rekorderje a brit top 10-ben minden nem karácsonyi kislemez esetében.

A kollab egyben csak a második kislemez a történelemben, amely egy teljes naptári évet az Egyesült Királyság legjobb 40-ében töltött.

Az év elején Fender megkapta az év dalszerzője díjat az Ivor Novelloson. Elton John adta át a művésznek a díjat, és úgy jellemezte, hogy „az egyik legnagyobb dalszövegíró, akit Nagy-Britannia valaha készített”.

John a „Rein Me In” folyamatos sikerére bólintva viccelődött: „Az egyetlen dolog, amit elmondok, az az, hogy az isten szerelmére, már 12 hete vagy az első helyen, bassza meg!”

Eközben Olivia Dean megnyerte a legjobb új művész szobrát a BET Awards-on a múlt hónapban. Az idei BRIT-en februárban győzött, többek között a The Art Of Loving című év albuma címmel.

Nikola G.
Nikola G.
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