Julian Schnabel életre szóló kitüntetést kap a Lucca Fesztiválon

Az elismert művész és filmrendező, Julian Schnabel életműdíjat kapott az idei Lucca Filmfesztiválon munkáiért – jelentette be Lucca pénteken.

Schnabel részt vesz a fesztiválon Toszkánában, és részt vesz egy nyilvános mesterkurzuson. Lucca ezekből a filmekből egy retrospektívet vetít, beleértve a legújabb, Dante kezében.

Schnabel a díját a helyszínen veszi át Dante keze szűrés. A Nick Tosches 2002-es regényéből adaptált Netflix-filmben az összes sztár szereplőgárdája Oscar Isaac, Gal Gadot és Gerard Butler vezet, valamint Jason Momoa, Al Pacino és Martin Scorsese. A filmet tavaly versenyen kívül mutatták be a Velencei Filmfesztiválon.

Schnabel először festőként vált ismertté, és az 1980-as évek New York-i művészeti színterének sztárja lett „lemezfestményeivel”, nagyméretű, törött kerámialapok szilánkjaival borított vásznaival. Rendezőként 1996-ban debütált Basquiatéletrajzi film a néhai utcai művészről, Jean-Michel Basquiatről, Jeffrey Wrighttal Basquiat szerepében, David Bowie pedig Andy Warhol szerepében. A filmet Velencében mutatták be, és nagy sikert aratott, és több mint 3 millió dollárt keresett a hazai bemutatón.

Schabel nyomon követése, az irodalmi adaptáció Mielőtt leszáll az éj (2000) szintén Velencében mutatkozott be, és elnyerte a zsűri különdíját és a legjobb színész ezüst oroszlán díját a főszereplő Javier Bardemért, aki ugyanezért a szerepért a legjobb férfi főszereplő Oscar-díját is megszerezte. Mielőtt leszáll az éj indie siker is volt, több mint 8,6 millió dollárt keresett világszerte.

Schnabel harmadik filmje, A búvárharang és a pillangó (2007), premierje Cannes-ban, a legjobb rendező díjával. Jean-Dominique Bauby önéletrajzi könyvének adaptációja, amely a bezárt szindrómával kapcsolatos tapasztalatairól szól, a főszerepben Mathieu Amalric és Emmanuelle Seigner. A film elnyerte Schnabel a legjobb rendező Golden Globe-díjat, és négy Oscar-jelölést kapott, köztük a legjobb rendező és a legjobb idegen nyelvű film kategóriában. Ez volt Schnabel kereskedelmileg legsikeresebb filmje is, világszerte 20 millió dollárt keresett.

A legújabb funkciók közé tartozik Miral (2010), Freida Pinto főszereplésével és a Vincent van Gogh életrajzi filmmel Az örökkévalóság kapujában (2018), Willem Dafoe-val, aki Oscar-díjra jelölték a legjobb színész kategóriában.

A Lucca életének korábbi kitüntetettjei közé tartozik David Lynch, Paul Schrader és Alfonso Cuarón. A 2026-os Lucca Filmfesztivál szeptember 26. és október 4. között tart.