Jeffrey Wright Matt Reeves „The Batman” franchise „friss” felvételére elmélkedik, együttműködve Wes Andersonnal: „Ő a saját műfaja”

A Batman A film franchise, Wes Anderson és az, ahogy a politika egyre inkább szórakoztatóvá vált, vitatéma volt, amikor Jeffrey Wright amerikai színész találkozott a sajtóval a 60. Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál pénteken.

A sajtó képviselőivel folytatott kerekasztal-beszélgetés során az egyik riporter megkérdezte Wrightot, hogyan és mikor tudta meg, hogy színész szeretne lenni, miután politológus diplomát szerzett, és megjegyezte, hogy a két terület meglehetősen eltérőnek tűnik. „Tehát szerinted a politika és a színház teljesen különböző dolgok” – válaszolta Wright. „Nem vagyok benne biztos. Azt hiszem, a politikánk egyre inkább a show-bizniszhez hasonlított – minden érintett kárára.”

Megkérdezték, miért csatlakozott A Batman James Gordon biztosként, és azt, hogy egy ilyen kasszasiker hogyan illeszkedik a többi munkájába, Wright megosztotta: „Igyekszem nyitott maradni mindenre, ami érdekes számomra – például a Batmanekre, és azért mondom, hogy többes számban, mert most a második film forgatásán vagyok.”

Így folytatta: „Azt hiszem [director] Matt Reeves franchise-értelmezése igazán friss, és narratívában gazdag, de filmesen is gazdag. Nem hiszem, hogy ezt komolytalan képregényes dolgoknak tekinti, de úgy tekint rá, mint egy lehetőségre, hogy kortárs témákat fedezzen fel egy igazán dinamikus médiumon keresztül. Batman franchise. Ő is hatalmas rajongója a franchise-nak, nagyon lelkes érte, és ez nagyon fontos számára.”

Wright azt is javasolta: „Ezek a filmek, az első és most ezen dolgozunk, egy olyan korszak filmjei, amelyben ő és én, mert egy bizonyos korban vagyunk, csak tiszteljük, és ezek a 70-es évek amerikai mozijának filmjei – Sidney Lumet filmek és olyan filmek, amelyekben Dustin Hoffman is részese lett volna. [Francis Ford] Coppola és [Martin] Scorsese. Mindezeket próbakőként próbálja felhasználni ezekben a filmekben, amelyeknek más kezekben talán nincs köze az ilyen típusú filmkészítéshez.

Hozzátette: „Nem szeretnék egy nagy franchise részese lenni, csak azért, hogy egy nagy franchise része legyek. De ha a témák, a folyamat és a narratíva szempontjából rezonál rám, akkor benne vagyok. Lehetne egy nagy franchise. Lehetne egy független film is. Nem számít nekem!”

Mit szólnál a Wes Andersonnal való együttműködéséhez a filmjeiben A föníciai rendszer, Kisbolygóváros és A francia feladás? Wright nyilvánvalóan izgatott volt, hogy belemerüljön a témába. „Szeretem Wes-sel dolgozni. Imádom a filmjeit. Imádom az esztétikáját. Imádom azokat a paramétereket, amelyeken belül dolgozik” – osztotta meg. „Minden film bizonyos paraméterek között működik, de az övé nagyon specifikus az elméjére és a látásmódjára, és szeretem, hogy teljesen figyelmen kívül hagyva mások véleményét. Ő hitelesen önmaga. Ő a saját műfaja. Van benne teatralitásérzék, és bizonyos mértékig szürrealitás, amit értékelek, és iróniát kapok.”

Wright szintén „csodálatos íróként” méltatta Andersont, felidézve, hogyan ebédelt a két alkotó, és az író-rendező elküldte neki a forgatókönyv-részeket. A francia feladás pár hét múlva. „Mióta először elolvastam, csak úgy beleégett az agyamba – mint a grillnyomok a steaken. És csak azonnal hallottam a zenét, hallottam a szándékot, és imádtam” – mondta. „Csodálatos olyan munkatársakat találni, akikkel szimpatizálsz. És hogy azután újra meghívott, hogy dolgozzak vele néhány filmben, az igazán örvendetes. Mindig igazán, igazán kreatív és intellektuális kiteljesedés érzés vele dolgozni.”

A nap elején Wright ünnepelte a „valódi szabadság” fontosságát az Egyesült Államokban és azon túl egy rövid és nagyon meleg fogadtatásban részesült nyilvános megjelenés során, hogy bemutassa a film vetítését. Basquiat (1996) Jean-Michel amerikai művészről Basquiat. A sztár személyesen is bemutatta a Karlovy Vary 32. kiadásán. A cseh fesztivál szombati záróceremóniáján Wright átveszi a KVIFF elnöki díját.

A KVIFF idei dupla jubileumi kiadása a sztárok parádéját hozta a festői szépségű fürdővárosba, köztük Jesse Eisenberget (A közösségi hálózat, Igazi Fájdalom), Juliette Binoche (Az angol beteg, Három szín: kék, In-I in Motion), Maggie Gyllenhaal (A menyasszony!, Az elveszett lány), Harvey Keitel (Átlagos utcák, Víztározó kutyák), a legendás operatőr, Robert Richardson és Dustin Hoffman (A Diplomás, Rain Man).

Hoffman volt az, aki többször is szóba került a Wrighttal folytatott beszélgetés során, aki elmondta, hogy a legendás sztár kulcsfontosságú hatással volt életére és karrierjére. „Amikor láttam Midnight Cowboyazt mondtam: „Hú, ez egy őrült hely, az a New York. Oda akarok menni. Amikor megláttam benne Papillon vagy Maratoni emberés láttam, ahogyan dolgozott, a mesterséget, ami annyira nyilvánvaló volt, az átgondoltságot, a teatralitást, ami a munkájában visszhangzott, és azt mondtam: „Ha színész leszek, akkor ez egy példa arra, hogyan csináljam”, mert értelmesnek tűnt, és egyszerűen lenyűgöző volt számomra. Sok előadás és sok színész hatott rám, de nem hiszem, hogy van senki, akinek a munkamódszere nagyobb hatással lett volna rám, mint Dustin Hoffman.”