Crunchyroll Anime Awards: A „My Hero Academia” az év animéje, a „Demon Slayer” lett a legjobb film

Az utolsó évad My Hero Academia elnyerte az év animéjének áhított díját és a hatalmas globális sikert Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle átvette az év filmje díjat a Crunchyroll Anime Awards 10. kiadásán, amelyre szombat este került sor Tokióban, Japánban.

A szervezők elmondása szerint az idei Crunchyroll Awardsra a rajongók a világ minden tájáról elképesztően 73 millió szavazatot adtak le, ami túlszárnyalta a 2025-ös rekordot, az 51 millió szavazatot, és egy újabb jele az anime világméretű exponenciális növekedésének.

Egy másik mutató az anime kulturális hatására, a szupersztár énekesnő és hatalmas animerajongó, a The Weeknd bemutatta a My Hero Academia csapat az év animéje díjjal. A Bones Film sorozatának utolsó évada összesen négy díjat nyert, köztük az év animéjét, a legjobb befejező sorozatot és a legjobb mellékszereplőt.

A The Weeknd bemutatja a díj animét a 2026-os Crunchyroll Anime Awardson. Crunchyroll Anime Awards

A díjátadón részt vevő és a jellegzetes narancssárga szőnyegen más világhírek között szerepelt a Wu-Tang klán RZA-ja, Fekete Párduc Winston Duke színész, Young Miko Grammy-díjra jelölt rapper, BamBam és TEN Kpop művészek, Asuka Saito, Kasumi Arimura és Nanase Nishino japán színésznő, valamint Rashmika Mandanna indiai színésznő. A díjátadó házigazdája Lauren Moore és Tim Lyu volt, valamint a YouTube alkotója, Gigguk.

Demon Slayera Sony/Crunchyroll 781 millió dolláros rekordot döntõ kasszaszörny, a legtöbb díjat, összesen hetet vitte haza, de ezek közül öt a hangos elõadók kategóriájában szerepelt különbözõ nyelveken. A főbb kategóriákban Demon Slayer hazavitte a legjobb pontszám díjat az év rangos filmje díj mellett.

Balról: BamBam, Rashmika Mandanna, RZA, Winston Duke és Young Miko a narancssárga szőnyegen a 2026-os Crunchyroll Anime Awards-on. Crunchyroll Anime Awards

A Toho Animation Studio/OLM 2. évada A patikusnaplók négy díjat nyert, köztük a legjobb dráma, a legjobb rendező és a legjobb főszereplő díját a káprázatos főszereplő Maomao.

A Bones Film adaptációja Kei Urana disztópikus mangájából Gachiakuta három fontos díjat kapott, köztük a legjobb új sorozatot, a legjobb háttérgrafikát és a legjobb karaktertervezést. A sorozat második évada készül.

A-1 képek Egyéni szintezésamely a 2025-ös Crunchyroll Awards nagy nyertese volt, második évadáért két díjat nyert, köztük a legjobb akció és a legjobb animáció díjat.

A 2026-os Crunchyroll Anime-díj nyertesei

Az év animéje – My Hero Academia (utolsó évad)

Az év filmje – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Legjobb eredeti anime – Lázár

A legjobb folytatásos sorozat – One Piece

Legjobb új sorozat – Gachiakuta

Legjobb nyitósorozat – Úton – AiNA THE END – DAN DA DAN (2. évad)

A legjobb befejező sorozat – I – BUMP OF CHICKEN – My Hero Academia (utolsó évad)

Legjobb akció – Egyéni szintezés (2. évad) – Kelj fel az árnyékból

Legjobb vígjáték – DAN DA DAN (2. évad)

Legjobb dráma – A patikusnaplók (2. évad)

Legjobb Iszekai Anime – Re:ZERO – Életkezdés egy másik világban– (3. évad)

Legjobb romantika – Az Illatos Virág méltósággal virágzik

Az élet legjobb szelete – KÉM x CSALÁD (3. évad)

Legjobb animáció – Egyéni szintezés 2. évad – Kelj fel az árnyékból-

Legjobb háttérművészet – Gachiakuta

Legjobb karaktertervezés – Gachiakuta

Legjobb rendező: Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma A patikusnaplók (2. évad)

Legjobb főszereplő – Maomao – A patikusnaplók (2. évad)

Legjobb mellékszereplő – Katsuki Bakugo – My Hero Academia (utolsó évad)

„Mindenáron védeni kell” karakter – Anya Forger – KÉM x CSALÁD (3. évad)

A legjobb anime dal – „IRIS OUT” – Kenshi Yonezu – Láncfűrészember – A film: Reze Arc

Legjobb pontszám – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle – Yuki Kajiura, Go Shiina

Legjobb énekes előadó (japán) – Aoi Yuki – Maomao – A patikusnaplók (2. évad)

Legjobb énekes előadó (angol) – Lucien Dodge – Akaza – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Legjobb énekes előadó (arab) – Tariq Obaid – Taro Sakamoto – SAKAMOTO NAPOK

Legjobb énekes előadó (brazil portugál) – Charles Emmanuel – Akaza – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Legjobb énekes előadó (kasztíliai spanyol) – Carles Teruel – Akaza – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Legjobb énekes előadó (francia) – Bastien Bourlé – Izuku Midoriya – My Hero Academia (záró szezon)

Legjobb énekes előadó (német) – Gerrit Schmidt – Foß – Akaza – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Legjobb hangelőadó (hindi) – Abhishek Sharma – Jinshi – A patikusnaplók (2. évad)

Legjobb énekes előadó (olasz) – Mosè Singh – Denji – Láncfűrészember – A film: Reze Arc

Legjobb énekes előadó (latin spanyol) – Jose Antonio Toledano – Akaza – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle